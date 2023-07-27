Работодатели стали меньше нанимать сотрудников на удаленке

Сейчас сотрудники на дистанционной работе есть у 36% компаний, в двух предприятиях из трех удаленщиков осталось менее 10% от штатной численности. Об этом сказано в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.
90% работодателей отдают приоритет бухгалтерам, которые готовы работать в офисе. 98% вакансий предполагают только офисную занятость.
81% компаний нанимает менеджеров, чтобы они трудились на территории работодателя.
Меньше всего офисных сотрудников ищут в сфере IT. При прочих равных результатах собеседования компания в 75% случаев выберет специалиста, который может работать из офиса.
Предприятия делают выбор в пользу гибридного графика работы. Программисту частичное посещение офиса готовы предложить 16% компаний, а удаленку – 5%.
Для бухгалтеров только 6% компаний готовы установить гибридный график, и только 2% удаленку.
Директора компаний в 2 раза чаще обращаются на аутсорс, чем к штатным бухгалтерам. Проходите курс «Бухгалтер на аутсорсе: полный мануал для выхода из найма» и сможете открыть бухгалтерскую компанию и зарабатывать от 150 тыс. рублей в месяц.
Вот темы, которые вы изучите на курсе вместе с профессиональными преподавателями:
кому, как и где продавать бухгалтерские услуги;
как составить грамотный прайс-лист;
как общаться с заказчиками так, чтобы с вами хотели сотрудничать;
какой налоговый режим для аутсорса лучше выбрать;
как вырасти до управленца и масштабировать прибыль;
как управлять своим временем и не задерживаться на работе.
Сможете вживую пообщаться с экспертами, получите официальное удостоверение на 72 ак. часа — внесем в госреестр ФИС ФРДО и отправим вам по почте.
Вы получите уникальные навыки, которые помогут стать востребованным аутсорсером на рынке и завоевать больших клиентов.
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Комментарии1
Ну если загрузка будет соответствовать оплате труда, пожалуйста, и в офисе можно)