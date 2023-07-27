Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип Клерк
Клерк
Поиск работы бухгалтеров

Работодатели стали меньше нанимать сотрудников на удаленке

Тренд на удаленную работу смещается в сторону гибридного графика. Большинство работодателей охотнее выберут бухгалтера, который может работать из офиса.
72
Работодатели стали меньше нанимать сотрудников на удаленке
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Сейчас сотрудники на дистанционной работе есть у 36% компаний, в двух предприятиях из трех удаленщиков осталось менее 10% от штатной численности. Об этом сказано в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

90% работодателей отдают приоритет бухгалтерам, которые готовы работать в офисе. 98% вакансий предполагают только офисную занятость.

81% компаний нанимает менеджеров, чтобы они трудились на территории работодателя.

Меньше всего офисных сотрудников ищут в сфере IT. При прочих равных результатах собеседования компания в 75% случаев выберет специалиста, который может работать из офиса.

Предприятия делают выбор в пользу гибридного графика работы. Программисту частичное посещение офиса готовы предложить 16% компаний, а удаленку – 5%.

Для бухгалтеров только 6% компаний готовы установить гибридный график, и только 2% удаленку.

Директора компаний в 2 раза чаще обращаются на аутсорс, чем к штатным бухгалтерам. Проходите курс «Бухгалтер на аутсорсе: полный мануал для выхода из найма» и сможете открыть бухгалтерскую компанию и зарабатывать от 150 тыс. рублей в месяц.

Посмотреть бесплатный урок

Вот темы, которые вы изучите на курсе вместе с профессиональными преподавателями:

  • кому, как и где продавать бухгалтерские услуги;

  • как составить грамотный прайс-лист;

  • как общаться с заказчиками так, чтобы с вами хотели сотрудничать;

  • какой налоговый режим для аутсорса лучше выбрать;

  • как вырасти до управленца и масштабировать прибыль;

  • как управлять своим временем и не задерживаться на работе.

Сможете вживую пообщаться с экспертами, получите официальное удостоверение на 72 ак. часа — внесем в госреестр ФИС ФРДО и отправим вам по почте.

Вы получите уникальные навыки, которые помогут стать востребованным аутсорсером на рынке и завоевать больших клиентов.

Курс для бухгалтеров по выходу из найма

Масштабируйте бизнес, откройте бухгалтерскую компанию и зарабатывайте от 150 000 ₽ в месяц.

Клерк

Клерк

Весь для бухгалтера

46844 подписчика

Комментарии

1
  • Логотип ХочуВсеЗнать
    ХочуВсеЗнать 1 час назад

    Ну если загрузка будет соответствовать оплате труда, пожалуйста, и в офисе можно)

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип ToT
ToT
Обзоры для бухгалтера

Телеграм-каналы и группы для бухгалтера, на которые нужно подписаться

Сейчас в сообществе бухгалтеров, поддерживаемых «Клерком» в Телеграме – более 46 тысяч бухгалтеров. Бухгалтеры в наших каналах читают новости, консультируют друг друга, ищут работу и просто общаются.

Телеграм-каналы и группы для бухгалтера, на которые нужно подписаться
3
5,5 тыс.
Логотип Марат Самитов
Марат Самитов
Страховые взносы

История, как учредители на страховых взносах экономили и попали на 2,5 млн рублей

В этом видео я расскажу, как учредители на стразовых взносах решили сэкономить и в итоге попали на 2,5 миллиона рублей.

7
Поиск работы бухгалтеров

🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

17
Логотип Клерк
Клерк
Поиск работы бухгалтеров

Работодатели стали меньше нанимать сотрудников на удаленке

Тренд на удаленную работу смещается в сторону гибридного графика. Большинство работодателей охотнее выберут бухгалтера, который может работать из офиса.

Работодатели стали меньше нанимать сотрудников на удаленке
1
72
Логотип Клерк.Премиум
Клерк.Премиум
Бухгалтерия

Чат GPT: возможности для клиентов Клерк.Премиума

Чат GPT создан, чтобы облегчить рутинную работу и может многое. Он точно пригодится бухгалтерам, кадровикам и предпринимателям. У подписчиков Клерк.Премиума есть возможность им пользоваться!

67
Читать еще