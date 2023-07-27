Как оспорить сальдо ЕНС / БухСтрим

С 1 января 2023 года введен новый обязательный способ учета налогов и взносов – ЕНС (единый налоговый счет). Налогоплательщикам открыли личные кабинеты и многие столкнулись с проблемой неверного отражения сальдо на ЕНС. Что делать в этой ситуации, как оспорить неверное сальдо ЕНС?

Как платим налоги в 2023 году

С 2023 года все уплаченные налоги идут на единый налоговый счет, который представляет собой некий виртуальный кошелек. Уплата налогов идет в виде единого налогового платежа.

КБК 18201061201010000510

При этом по налогам и взносам с авансовой уплатой (до сдачи декларации или расчета) нужно сдавать уведомления.

Уведомления предусмотрены, в частности, по НДФЛ, страховым взносам, налогам по УСН и ЕСХН, имущественным налогам.

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Переходный период по ЕНС

На 2023 год установлен переходный период, когда в качестве уведомлений могут использоваться платежные поручения. Из этих платежек должно быть понятно, какой налог уплачивается и за какой период (пункт 12 статьи 4 Федерального закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ).

Правила заполнения таких платежек-уведомлений утвердил Минфин приказом. В платежке, которая приравнивается к уведомлению, должен быть КБК нужного налога, ОКТМО, период (например, КВ.02.2023) и статус 02. В обычных платежках на уплату ЕНП статус – 01 (приказ Минфина от 12.11.2013 № 107н).

Но все платежи в бюджет, оформленные как платежками-01, так и платежками-02, попадают на ЕНС.

Более того, даже если вы допустите ошибку в наименовании банка получателя, ваши деньги все равно попадут на ЕНС.

Если вы платите налоги платежкой-02 на конкретные КБК, это не означает, что они будут автоматически зарезервированы на эти КБК. Никакого резервирования платежка-02 не делает.

Вы отправляете деньги на КБК налога, но на ЕНС они отражаются как единый налоговый платеж (на КБК ЕНП). При этом одновременно происходит начисление налога по уведомлению, хотя уведомление вы не сдавали. Ваша платежка-02 является таким уведомлением.

Кстати, в этой формуле не будет второго слагаемого, если платежкой-02 вы платите налоги, по которым не предусмотрены уведомления в принципе.

Например, ели вы уплатите так НДС или фиксированные взносы, то на ЕНС просто пройдет уплата ЕНП и никакого начисления по платежке-уведомлению не будет (так как оно и не нужно).

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Сальдо ЕНС

Ну а теперь переходим к сальдо ЕНС. Определение этому понятию дано в пункте 3 статьи 11.3 НК.

Сальдо ЕНС – это разница между общей суммой перечисленного ЕНП, и совокупной обязанностью, то есть разница между начисленными и уплаченными налогами.

Если перечисленных денег в виде ЕНП больше, чем начислено налогов, то будет положительное сальдо, если меньше – отрицательное сальдо.

Отрицательное сальдо – это фактически налоговая задолженность.

Что касается положительного сальдо, то в него не входят средства, которые вы перечислили и зачли в счет предстоящей обязанности (зарезервировали) по заявлению (КНД 1150057).

Кроме того, на начало года налоговики сами зарезервировали (без заявления от налогоплательщика) уплаченные в 2022 году суммы отсроченных страховых взносов за работников и 1% взносов ИП, а также региональный налог на прибыль.

Также на начало 2023 года не включили в сальдо ЕНС уплаченные в 2022 году авансы по УСН. На них было сформировано начисление без уведомления от налогоплательщика (письмо Минфина от 29.12.2022 № 03-02-07/129955).

Общая сумма ваших средств на ЕНС = положительное сальдо ЕНС + отложенная переплата (резерв).

Чем чревато отрицательное сальдо ЕНС

Пени на неуплаченные налоги – это далеко не все неприятности, с которыми может столкнуться компания или ИП в случае отрицательного сальдо ЕНС.

Фиксированные взносы

В частности, при отрицательном ИП не сможет уменьшить свой налог по УСН или ПСН на фиксированные взносы. В этом случае не поможет ни платежка-02, ни заявление о зачете.

По платежке-02 деньги в виде ЕНП попадут на ЕНС и будут оттуда списаны в бюджет на КБК того налога, по которому образовался долг.

Даже если уплата взносов произошла до того, как образовался долг, и эти взносы были зарезервированы по заявлению, произойдет разрезервирование и списание этих взносов в счет долга по другим налогам.

ПСН

Чтобы оформить патент, ИП не должен иметь долгов за предыдущий патент.

При отрицательном сальдо ЕНС уплата налога по ПСН будет уходить на гашение других налогов, а патент останется неуплаченным. Как следствие, новый патент оформить не получится.

Уточненки

Чтобы не было штрафа по уточненной декларации, надо доплатить налог и пени по ней. В 2023 году это происходит путем пополнения ЕНС на ЕНП.

Но если на ЕНС – отрицательное сальдо, то доплата по уточненке уйдет на гашение старых долгов. Уточненка будет сдана без предварительной уплаты налога и будут начислены не только пени, но и штраф.

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Что делать если с сальдо на ЕНС не согласны?

С 1 января 2023 года ФНС больше не предоставляет:

справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам;

выписку операций по расчетам с бюджетом.

С 1 января налогоплательщики для контроля за корректностью сведений на ЕНС могут запрашивать у налогового органа следующие справки:

Справка о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНС — 5 рабочих дней .

О принадлежности денег, перечисленных в качестве ЕНП — 5 рабочих дней .

Об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов — 10 рабочих дней.

Как начать сверку с налоговой инспекцией

В 2023 году у вас есть право запрашивать акты сверок по налогам и взносам. Обязательная сверка в НК не предусмотрена (подп. 5.1 п. 1 ст. 21 НК).

Если не согласны с данными ИФНС, например, возникло отрицательное сальдо или указана неверная сумма положительного сальдо, запросите в своей налоговой инспекции акт сверки.

В письме от 29 декабря 2022 ФНС рекомендовала новую форму заявления на акт сверки (письмо ФНС от 29.12.2022 № АБ-4-19/17879).

Срок формирования акта сверки – не позднее 5 рабочих дней с даты регистрации заявления на бумаге и не позднее 3 рабочих дней с даты регистрации заявления в электронном виде .

Вместо заявления в ИФНС можно подать электронный запрос в рамках услуги по информированию налогоплательщиков в электронной форме. В ответ на запрос инспекторы пришлют акт сверки для информирования.

Однако в нем нельзя указать расхождения (поскольку он для информирования). Если не согласны с актом – нужно подать именно заявление о сверке, а не запрос.

Какой акт пришлет ФНС

По результатам сверки ИФНС оформляет акт сверки и его должны вручить представителю налогоплательщика, направить по почте заказным письмом или через МФЦ. Бумажные акты можно получить не только в инспекции, по почте, но и в МФЦ.

Форму акта сверки ФНС привела в письме от 29.12.2022 № АБ-4-19/17879.

Акт сверки состоит из титульного листа и двух разделов. Раздел I предназначен для сумм, перечисленных и признаваемых в качестве ЕНП, раздел II – для сумм, которые перечислены не в качестве ЕНП.

Расшифровки некоторых цифр из акта сверки с ИФНС, чтобы его было проще читать, смотрите на экране.

Если ваши данные совпали с данными ИФНС – подпишите акт сверки и укажите дату подписи. Если вы провели сверку расчетов с ИФНС, но не согласны с актом, то в акте сверки укажите свои данные: в графе 3 разделов I и II по строке, с суммой, по которой не согласны, укажите сумму по своим данным.

Делать отметки, что сверка согласована с разногласиями, указывать причины разногласий и предложения по их устранению, как было раньше, не нужно.

Сколько рассматривают разногласия по акту

Налоговики обязаны рассмотреть разногласия по акту в течение 30 календарных дней после регистрации вашего обращения.

При необходимости срок могут продлить еще на 30 дней с объяснением причин.

В процессе сверки у компании могут запросить платежки и другие документы. Это нужно, чтобы налоговики могли выяснить, кто допустил ошибку (п. 54 регламента, утв. приказом ФНС от 08.07.2019 № ММВ-7-19/343).

Ну и хотелось бы закончить наш выпуск тезисом ФНС: ЕНС позволяет платить налоги просто и без ошибок.

Всем положительного сальдо на ЕНС и удачи!