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Защита персональных данных

Что бухгалтеру делать с персональными данными, если отозвано согласие на их обработку

Разбираем пояснение Минфина.
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Что бухгалтеру делать с персональными данными, если отозвано согласие на их обработку
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Что делать с персданными

Если в первичных документах бухучета фигурируют чьи-то персональные данные, то ничего не надо предпринимать, если человек отозвал согласие на их обработку.

Разъяснение дает Минфин в письме от 24.04.2023 № 07-01-09/37355.

Отзыв согласия не влечет прекращение обработки персданных, которые отражены в первичных учетных документах.

Такой вывод сделан с учетом мнения Минцифры и исходя из взаимосвязанных положений Федеральных законов «О бухгалтерском учете» и «О персональных данных».

Кроме того, по закону о персональных данных его действие не распространяется на хранение, комплектование, учет и использование содержащих персональные данные документов.

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Комментарии

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