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  • 🔥 Доступ к 600+ вебинарам и 50 онлайн-курсам на месяц всего за 999 рублей: абонемент для бухгалтера
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Клерк
Обучение для бухгалтеров

🔥 Доступ к 600+ вебинарам и 50 онлайн-курсам на месяц всего за 999 рублей: абонемент для бухгалтера

«Клерк» создал абонемент, который помогает бухгалтерам не пропускать важные изменения в законах и быть готовыми к проверкам. Удобный формат: вебинары и онлайн-курсы. Доступ к записям эфиров и текущим вебинарам-онлайн в период действия подписки.
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🔥 Доступ к 600+ вебинарам и 50 онлайн-курсам на месяц всего за 999 рублей: абонемент для бухгалтера

Абонемент предназначен для бухгалтеров, главных бухгалтеров, кадровиков, HR, ИП, директоров, юристов, самозанятых, которые хотят лучше разбираться в бизнесе и законодательстве, сдавать без штрафов отчетность и успешно проходить налоговые и другие проверки.

По абонементу вам открывается доступ к более чем 50 онлайн-курсам с сертификатами и 600 вебинарам всего за 999 рублей в месяц. В каталоге обучения удобный поиск и фильтры.

Купить абонемент можно прямо сейчас, просто перейдя по ссылке: Мгновенный доступ к вебинарам и онлайн-курсам «Клерк.Премиум».

Что входит в Абонемент?

Это подписка сразу на несколько сервисов:

  1. Онлайн-курсы. Более 50 онлайн-курсов с сертификатами.

    Топовые темы и лекторы: налоговые проверки, ФСБУ, ЕНП, декларации, ошибки в отчетности, уведомления, работа в 1С, учет и расчет зарплаты, больничных, отпускных — разбираем все бухгалтерские и кадровые темы.

  2. Новый вебинар каждый день (смотрите календарь вебинаров). Вы можете посещать эфиры и задавать экспертам вопросы онлайн. В спикерах — только практикующие эксперты с опытом. На вебинарах выступают налоговые адвокаты, аттестованные налоговые консультанты, аудиторы, внедренцы 1С, именитые юристы и чиновники.

  3. Записи вебинаров. Получите доступ к обширной базе вебинаров на «Клерке». Более 600 вебинаров, разработанных нашими экспертами для бухгалтеров, кадровиков и менеджеров, доступны с удобными функциями поиска и фильтрации.

  4. Отсутствие рекламы на сайте. Никаких баннеров! Мы предоставляем вам чистое рабочее пространство без назойливой рекламы.

Купить абонемент

Все, что мы делаем, мы делаем с любовью к бухгалтеру и его работе!

Клерк

Клерк

Весь для бухгалтера

46957 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Клерк
    Клерк
    Обучение для бухгалтеров

    🔥 Доступ к 600+ вебинарам и 50 онлайн-курсам на месяц всего за 999 рублей: абонемент для бухгалтера

    «Клерк» создал абонемент, который помогает бухгалтерам не пропускать важные изменения в законах и быть готовыми к проверкам. Удобный формат: вебинары и онлайн-курсы. Доступ к записям эфиров и текущим вебинарам-онлайн в период действия подписки.

    🔥 Доступ к 600+ вебинарам и 50 онлайн-курсам на месяц всего за 999 рублей: абонемент для бухгалтера
    16
    Логотип 1С:Апрель Софт
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