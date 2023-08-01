Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип Клерк
Клерк
Обучение для бухгалтеров

Что забрать на «Клерке» в августе. Курсы и вебинары от 399 руб.

Лето — время скидок. Шопинг может быть не только в магазине одежды. Устраиваем распродажу лучших продуктов для бухгалтера. Всё, что вам так необходимо в работе, по невероятно низким ценам.
30
Что забрать на «Клерке» в августе. Курсы и вебинары от 399 руб.

1

Онлайн-курс «Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования»

Цена: 4 990 ₽ вместо 11 499 ₽.

Срок действия акции: до 04 августа 2023 года.

С помощью онлайн-курса:

  • Разберетесь с базовыми принципами управленческого учета.

  • Сможете сами составлять все виды управленческих отчетов.

  • Поймете, как выглядит правильный бюджет компании.

  • Настроите управленческий учет в 1С.

  • Узнаете о полезных для управленки функциях Google и Excel и примените знания на практике.

Вы можете смотреть видео, скачивать лекции, пользоваться практическими материалами и таблицами.

Купить онлайн-курс

2

Запись вебинара «Сальдо ЕНС: как формируется и как оспорить, чтобы стало верным»

Цена: 399 руб. вместо 1 950 руб.

Срок действия акции: до 04 августа 2023 года.

Из часовой лекции от известного московского налогового консультанта и адвоката Екатерины Болдиновой узнаете различные ситуации, с которыми столкнулись налогоплательщики с 1 января 2023 года: от проблем с проведением сверок до вопросов возврата переплаты, в том числе расскажем про нюансы оспаривания сальдо ЕНС.

Купить запись вебинара

3

Коллекция вебинаров «Все новое про НДФЛ: отчетность, ЕНП, расчет»

Срок действия акции: до 04 августа 2023 года.

В коллекцию входят три вебинара:

  • Срочные изменения в ЕНП и НДФЛ. Топ вопросов Клерк.Премиум

  • Новое в больничных и НДФЛ

  • Новые правила отчетности по НДФЛ: мастер-класс

Купить коллекцию

4

Курс профпереподготовки «Профессия маркетолог: все методики продвижения + практикум по интернет-маркетингу»

Цена: 11 900 ₽ вместо 49 900 ₽ (!).

Срок действия акции: до 04 августа 2023 года.

С помощью курса:

  • Научитесь правильно продвигать продукты компаний с помощью современных технологий.

  • Узнаете, какприносить бизнесу прибыль и узнаваемость.

  • Сможете сами анализировать гипотезы, следить за метриками и настраивать рекламу.

Выдадим официальный красный диплом на 256 ак. часов. Внесем его в госреестр ФИС ФРДО — сможете доказать работодателю свой профессионализм.

Записаться на курс

5

Курс повышения квалификации «Работа с договорами: правовые навыки для бухгалтера»

Цена:4 990 ₽ вместо 18 890 ₽. Рассрочка без переплаты.

Срок действия акции: до 04 августа 2023 года.

На курсе:

  • Научитесь понимать, какие формулировки в договоре приведут к претензиям от налоговиков и контрагентов.

  • Разберетесь, какие условия для договора существенны, и чем грозит их отсутствие.

  • Сможете сами составлять грамотно составлять и проверять договоры.

Получите официальное удостоверение на 40 ак. часов. Внесем его в госреестр Рособрнадзора.

Записаться на курс

Клерк

Клерк

Весь для бухгалтера

47055 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Клерк
    Клерк
    Обучение для бухгалтеров

    Что забрать на «Клерке» в августе. Курсы и вебинары от 399 руб.

    Лето — время скидок. Шопинг может быть не только в магазине одежды. Устраиваем распродажу лучших продуктов для бухгалтера. Всё, что вам так необходимо в работе, по невероятно низким ценам.

    Что забрать на «Клерке» в августе. Курсы и вебинары от 399 руб.
    30
    Логотип igotosochi
    igotosochi

    Свежие облигации: ВСК (Восточная Стивидорная Компания, Global Ports) на размещении

    Вот и первые ростки новой ключевой ставки ЦБ всходят, а именно новые выпуски облигаций. ВСК — крайне серьёзный эмитент, входящий в группу Global Ports, с высоким рейтингом и отличной для эмитентов с таким рейтингом доходностью. Вот и посмотрим, что там внутри ВСК и всей Группы компаний.

    Свежие облигации: ВСК (Восточная Стивидорная Компания, Global Ports) на размещении
    28
    Логотип Фискалам.нет
    Фискалам.нет

    Допрос свидетеля в налоговой. Детальный разбор (часть 5: как отвечать на каверзные вопросы и защищаться от обвинений налоговиков)

    Как налоговики пытаются обвинять свидетелей при проведении допросов (с конкретными примерами формулировок). Аргументы для защиты налогоплательщика.

    Допрос свидетеля в налоговой. Детальный разбор (часть 5: как отвечать на каверзные вопросы и защищаться от обвинений налоговиков)
    307
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    196
    Логотип ХановЗащитникБизнеса
    ХановЗащитникБизнеса

    7 типичных нарушений налоговых инспекторов при выездной налоговой проверке

    В этой статье изложен правовой анализ существенных нарушений, допущенных налоговыми инспекторами при проведении выездной налоговой проверки (далее ВНП или Проверка) в ИФНС №18 по г.Москве.

    193
    Логотип Журнал «Клерк.Премиум»
    Журнал «Клерк.Премиум»
    Обзоры для бухгалтера

    Позади самый жаркий месяц лета, но бухгалтеры по прежнему не расслабляются, а рассчитывают отпускные. Ваш персональный журнал подписчика. Клерк.Премиум № 27/2023 г.

    Самый нелюбимый месяц лета остался лишь в воспоминаниях, теперь бухгалтеры наконец-то могут отдохнуть (хотели бы мы сказать), но теперь они рассчитывают отпускные.

    Позади самый жаркий месяц лета, но бухгалтеры по прежнему не расслабляются, а рассчитывают отпускные. Ваш персональный журнал подписчика. Клерк.Премиум № 27/2023 г.
    118
    Логотип bessonovgroup
    bessonovgroup

    БанкроствоNEWS: В законе о банкротстве закрепили механизм, защищающий граждан на случай оспаривания сделки по покупке жилья у банкрота

    Рассмотренные нормы вступили в силу 24 июля 2023 г. При этом они могут быть применены и в случае, когда арбитражный суд уже признал сделку купли-продажи недействительной, но деньги, вырученные от продажи жилого помещения, еще не были перечислены в конкурсную массу.

    84
    Логотип Налоговый юрист НДФЛ НДС УСН
    Налоговый юрист НДФЛ НДС УСН
    3-НДФЛ

    Налоговый вычет за лечение, обучение, фитнес, страхование без декларации 3-НДФЛ и подтверждающих документов

    Президентом подписан закон 389-ФЗ от 31.07.2023 о получении социального вычета в упрощенном порядке.

    251
    Читать еще