Что забрать на «Клерке» в августе. Курсы и вебинары от 399 руб.

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Онлайн-курс «Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования»
Цена: 4 990 ₽ вместо 11 499 ₽.
Срок действия акции: до 04 августа 2023 года.
С помощью онлайн-курса:
Разберетесь с базовыми принципами управленческого учета.
Сможете сами составлять все виды управленческих отчетов.
Поймете, как выглядит правильный бюджет компании.
Настроите управленческий учет в 1С.
Узнаете о полезных для управленки функциях Google и Excel и примените знания на практике.
Вы можете смотреть видео, скачивать лекции, пользоваться практическими материалами и таблицами.
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Запись вебинара «Сальдо ЕНС: как формируется и как оспорить, чтобы стало верным»
Цена: 399 руб. вместо 1 950 руб.
Срок действия акции: до 04 августа 2023 года.
Из часовой лекции от известного московского налогового консультанта и адвоката Екатерины Болдиновой узнаете различные ситуации, с которыми столкнулись налогоплательщики с 1 января 2023 года: от проблем с проведением сверок до вопросов возврата переплаты, в том числе расскажем про нюансы оспаривания сальдо ЕНС.
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Коллекция вебинаров «Все новое про НДФЛ: отчетность, ЕНП, расчет»
Срок действия акции: до 04 августа 2023 года.
В коллекцию входят три вебинара:
Срочные изменения в ЕНП и НДФЛ. Топ вопросов Клерк.Премиум
Новое в больничных и НДФЛ
Новые правила отчетности по НДФЛ: мастер-класс
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Курс профпереподготовки «Профессия маркетолог: все методики продвижения + практикум по интернет-маркетингу»
Цена: 11 900 ₽ вместо 49 900 ₽ (!).
Срок действия акции: до 04 августа 2023 года.
С помощью курса:
Научитесь правильно продвигать продукты компаний с помощью современных технологий.
Узнаете, какприносить бизнесу прибыль и узнаваемость.
Сможете сами анализировать гипотезы, следить за метриками и настраивать рекламу.
Выдадим официальный красный диплом на 256 ак. часов. Внесем его в госреестр ФИС ФРДО — сможете доказать работодателю свой профессионализм.
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Курс повышения квалификации «Работа с договорами: правовые навыки для бухгалтера»
Цена:4 990 ₽ вместо 18 890 ₽. Рассрочка без переплаты.
Срок действия акции: до 04 августа 2023 года.
На курсе:
Научитесь понимать, какие формулировки в договоре приведут к претензиям от налоговиков и контрагентов.
Разберетесь, какие условия для договора существенны, и чем грозит их отсутствие.
Сможете сами составлять грамотно составлять и проверять договоры.
Получите официальное удостоверение на 40 ак. часов. Внесем его в госреестр Рособрнадзора.
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