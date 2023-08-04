🌠Ценопад на курсы и вебинары для бухгалтера. Успейте купить от 399 руб.

1. Онлайн курс за 4990 ₽
Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования
Цена: 4 990₽ вместо 11 499 ₽.
Срок действия акции: до 04 августа 2023 года.
Вы можете смотреть видео, скачивать лекции, пользоваться практическими материалами и таблицами.
2. Запись популярного вебинара
Сальдо ЕНС: как формируется и как оспорить, чтобы стало верным
Цена: 399 руб. вместо 1 950 руб.
Срок действия акции: до 04 августа 2023 года.
Из часовой лекции от известного московского налогового консультанта и адвоката Екатерины Болдиновой узнаете различные ситуации, с которыми столкнулись налогоплательщики с 1 января 2023 года: от проблем с проведением сверок до вопросов возврата переплаты, в том числе расскажем про нюансы оспаривания сальдо ЕНС.
3. Подборка вебинаров за 699 ₽
Все новое про НДФЛ: отчетность, ЕНП, расчет
Цена: 699 руб. вместо 5 850 руб
Срок действия акции: до 04 августа 2023 года.
В коллекцию входят три вебинара:
- Срочные изменения в ЕНП и НДФЛ. Топ вопросов Клерк.Премиум
- Новое в больничных и НДФЛ
- Новые правила отчетности по НДФЛ: мастер-класс
4. Курс профпереподготовки с ФИС ФРДО
Профессия маркетолог: все методики продвижения + практикум по интернет-маркетингу
Цена: 11 900 ₽ вместо 49 900 ₽ (!).
Срок действия акции: до 04 августа 2023 года.
Выдадим официальный красный диплом на 256 ак. часов. Внесем его в госреестр ФИС ФРДО — сможете доказать работодателю свой профессионализм.
5. Курс повышения квалификации за 4 990 ₽
Работа с договорами: правовые навыки для бухгалтера
Цена:4 990 ₽ вместо 18 890 ₽. Рассрочка без переплаты.
Срок действия акции: до 04 августа 2023 года.
Получите официальное удостоверение на 40 ак. часов. Внесем его в госреестр Рособрнадзора.
6. Курс повышения квалификации с ФИС ФРДО
Все про НДС: от нуля до сложных моментов
Цена: 6 499 ₽ вместо 18 900 ₽.
Срок действия акции: до 06 августа 2023 года включительно.
Старт потока: 7 августа.
Вы можете смотреть видео, скачивать лекции, пользоваться практическими материалами и таблицами.
7. Курс повышения квалификации с ФИС ФРДО
Бухгалтер на аутсорсе: полный мануал для выхода из найма
Цена: 6 499 ₽ вместо 18 900 ₽.
Срок действия акции: до 06 августа 2023 года включительно.
Старт потока: 7 августа.
После прохождения курса сможете масштабировать бизнес, открыть бухгалтерскую компанию и зарабатывать от 150 000 ₽ в месяц.
Вы можете использовать практические материалы курса, смотреть и скачивать лекции.
8. Курс повышения квалификации с ФИС ФРДО
Кадровая оптимизация: сокращение расходов на ФОТ, работа с СМЗ, безопасное увольнение
Цена:3 999 ₽ вместо 18 900 ₽.
Срок действия акции: до 06 августа 2023 года включительно.
Старт потока: 7 августа.
Вы можете использовать практические материалы курса, смотреть и скачивать лекции.
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