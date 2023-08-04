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  • 🌠Ценопад на курсы и вебинары для бухгалтера. Успейте купить от 399 руб.
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Обучение для бухгалтеров

🌠Ценопад на курсы и вебинары для бухгалтера. Успейте купить от 399 руб.

Внимание! Некоторые акции заканчиваются уже сегодня — успейте купить сейчас, а учитесь, когда вам удобно. Управленческий учет, сальдо ЕНС, новое в НДФЛ, оптимизация ФОТ, НДС с нуля — мы делаем для вас только лучшие курсы и вебинары.
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🌠Ценопад на курсы и вебинары для бухгалтера. Успейте купить от 399 руб.

1. Онлайн курс за 4990 ₽

Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования

Цена: 4 990₽ вместо 11 499 ₽.

Срок действия акции: до 04 августа 2023 года.

Вы можете смотреть видео, скачивать лекции, пользоваться практическими материалами и таблицами.

Купить онлайн-курс

2. Запись популярного вебинара

Сальдо ЕНС: как формируется и как оспорить, чтобы стало верным

Цена: 399 руб. вместо 1 950 руб.

Срок действия акции: до 04 августа 2023 года.

Из часовой лекции от известного московского налогового консультанта и адвоката Екатерины Болдиновой узнаете различные ситуации, с которыми столкнулись налогоплательщики с 1 января 2023 года: от проблем с проведением сверок до вопросов возврата переплаты, в том числе расскажем про нюансы оспаривания сальдо ЕНС.

Купить запись вебинара

3. Подборка вебинаров за 699 ₽

Все новое про НДФЛ: отчетность, ЕНП, расчет

Цена: 699 руб. вместо 5 850 руб

Срок действия акции: до 04 августа 2023 года.

В коллекцию входят три вебинара:

  • Срочные изменения в ЕНП и НДФЛ. Топ вопросов Клерк.Премиум
  • Новое в больничных и НДФЛ
  • Новые правила отчетности по НДФЛ: мастер-класс

Купить коллекцию

4. Курс профпереподготовки с ФИС ФРДО

Профессия маркетолог: все методики продвижения + практикум по интернет-маркетингу

Цена: 11 900 ₽ вместо 49 900 ₽ (!).

Срок действия акции: до 04 августа 2023 года.

Выдадим официальный красный диплом на 256 ак. часов. Внесем его в госреестр ФИС ФРДО — сможете доказать работодателю свой профессионализм.

Записаться на курс

5. Курс повышения квалификации за 4 990 ₽

Работа с договорами: правовые навыки для бухгалтера

Цена:4 990 ₽ вместо 18 890 ₽. Рассрочка без переплаты.

Срок действия акции: до 04 августа 2023 года.

Получите официальное удостоверение на 40 ак. часов. Внесем его в госреестр Рособрнадзора.

Записаться на курс

6. Курс повышения квалификации с ФИС ФРДО

Все про НДС: от нуля до сложных моментов

Цена: 6 499 ₽ вместо 18 900 ₽.

Срок действия акции: до 06 августа 2023 года включительно.

Старт потока: 7 августа.

Вы можете смотреть видео, скачивать лекции, пользоваться практическими материалами и таблицами.

Записаться на курс

7. Курс повышения квалификации с ФИС ФРДО

Бухгалтер на аутсорсе: полный мануал для выхода из найма

Цена: 6 499 ₽ вместо 18 900 ₽.

Срок действия акции: до 06 августа 2023 года включительно.

Старт потока: 7 августа.

После прохождения курса сможете масштабировать бизнес, открыть бухгалтерскую компанию и зарабатывать от 150 000 ₽ в месяц.

Вы можете использовать практические материалы курса, смотреть и скачивать лекции.

Купить курс

8. Курс повышения квалификации с ФИС ФРДО

Кадровая оптимизация: сокращение расходов на ФОТ, работа с СМЗ, безопасное увольнение

Цена:3 999 ₽ вместо 18 900 ₽.

Срок действия акции: до 06 августа 2023 года включительно.

Старт потока: 7 августа.

Вы можете использовать практические материалы курса, смотреть и скачивать лекции.

Купить курс

Клерк

Клерк

Весь для бухгалтера

47175 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип Евгений Рябов
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