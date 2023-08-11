Как научиться работать с ФСБУ: бухгалтерский ликбез

Семь ФСБУ — именно столько новых стандартов нужно знать бухгалтеру. Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы, Инвентаризация — что и когда применять, можно ли использовать упрощенный учет, как с помощью стандартов оптимизировать налогообложение и увеличить или наоборот сократить расходы. Таким премудростям учат на «Клерке».

Ниже расскажем особенности по каждому из семи стандартов. А сейчас немного про то, как быстро научиться с ними работать.

«Клерк» создал несколько обучающих курсов по теме ФСБУ. В них мы подробно разбираем каждый стандарт, учим вас применять все теоретические знания на правктике, с самым запутанным сьтандартом «Аренда» вы пройдете практикум в 1С.

Но у нас есть разные форматы обучения: курс повышения квалификации и онлайн-курс. Их программы похожи и нас часто спрашивают — в чем разница?

Очень просто:

1. Курс повышения квалификацииСемь новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы, Инвентаризация предназначен для тех, кто хочет не только получить необходимые для работы знания, но и подтвердить их официальным документом — удостоверением о повышении квалификации (заносится в реестр ФИС ФРДО, у «Клерка» есть лицензия на обучение). Кроме того, курс позволяет:

встретиться с преподавателями, общаться с ними в чате, получать ответы на свои вопросы;

после обучения получить мастер-класс от карьерного консультанта, а еще он поможет вам составить качественное резюме.

2.Онлайн-курсНовые правила бухгалтерского учета 2023-2024: как быстро внедрить все 7 ФСБУ в работу. Он будет полезен тем, кому сложно четко распланировать свой график и найти время на обучение — вам не придется дожидаться начала учебного потока, вы можете начать учиться тогда, когда удобно именно вам.

В чем же еще отличия от курса повышения квалификации?

после окончания курса вы получите сертификат Центра обучения Клерка. Документ подтверждает прохождение курса, но не является официальным документом, потверждающим повышение квалификации.

вы сможете задавать вопросы о курсе в чате поддержки, но прямого общения с преподавателями не будет.

в онлайн-курс не входит карьерная консультация.

стоимость онлайн-курса ниже, например, сейчас по акции он стоит 4 990 руб. (есть возможность рассрочки). Это в несколько раз дешевле курса овышения квалификации.

В остальном программы крусов не отличаются. Мы актуализируем информацию, если возникают изменения в законодательстве, обновляем приложения, материалы для скачивания, видео-лекции.

А теперь немого расскажем о каждом из ФСБУ.

ФСБУ 5/2019 «Запасы»

Один из важных моментов — правильно организовать учет и списание материалов, чтобы не перегружать бухгалтерию ненужными документами, а программу — проводками.

Например, мелкие покупки — канцелярию, бумагу для принтера, не нужно прогонять через 10-й счет, можно сразу выдать их на руки сотрудникам (вряд ли ваша компания закупает на склад сразу сотню калькуляторов и полсотни степлеров и выдает их сотрудникам в течение нескольких лет).

А проводка по таким операциям может выглядеть так:

В курсе о ФСБУ мы учим не усложнять, а упрощать учет, уходить от сложных схем и бюрократии.

ФСБУ 25/2018 «Аренда»

Одна из основ применения этого ФСБУ — правильная классификация объектов.

Объект учета аренды должен отвечать сразу нескольким условиям:

Арендодатель предоставляет арендатору имущество на определенный срок. Причем нужно учитывать не только срок, указанный в договоре, но

и намерения сторон продлевать или сокращать данный срок. Предмет аренды идентифицирован. Причем тут нужно учесть, что у арендодателя нет права по своему усмотрению менять предмет аренды в течение ее срока. Арендатор контролирует полученное во временное пользование имущество: получает экономические выгоды от использования объекта, арендодатель не может изменять порядок использования переданного премета аренды в течение ее срока (например, сдано в аренду помщение под магазин, а через какое-то время арендолатель решил запретить его использовать в таком качестве и разрешил только под офис — так нельзя).

ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»

Очень часто у бухгалтера возникает проблема с правильным отнесение тех или иных расходов к капитальным вложениям, да и вообще с определением — а что это такое? Простой ремонт — текущий или реконструкция?

Помочь в этом может раздел курса, посвященный ФСБУ 26/2020.

Вот небольшая подсказка, как можно определить вид вложений.

ФСБУ 6/2020 «Основные средства»

Чтобы правильно вести учет ОС, вам нужно было позаботиться об их инвентаризации и по необходимости переоценке на 1 января 2022 года.

Например, необходимо было определить лимит существенной стоимости. Большинство компаний устанавливают его для целей бухучета по аналогии с налоговым — 100 000 руб.

А еще забудьте слова «остаточная стоимость», т.к. теперь есть стоимость балансовая — первоначальная за минусом накопленной амортизации.

ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учёте»

Главным обрзом этот стандарт внес ясность (относительную) в работу с электронными документами.

Например, чтобы исправить электронный документ нужно придерживаться принципов внесения исправлений в обычный бумажный. А также можно создать новый документ взамен ошибочного. В нем нужно:

указать, что он создан взамен неправильного первоначального;

поставить дату исправления, указать ЭЦП, должности и ФИО ответственных лиц.

Согласно ФСБУ 27/2021 бухгалтерский архив ведется организацией в том виде, в котором бухгалтерские документы были составлены изначально. Электронные документы хранятся в электронном виде, бумажные документы — в бумажном. Перевод бумажных документов в электронный вид с целью хранения не допускается.

ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»

Как отмечают бухгалтеры, революционных изменений этот стандарт в работу не принес, просто теперь все процедуры более четко описаны и собраны в едином документе.

Результаты инвентаризации (расхождения между данными БУ и фактом) нужно будет отразить в чуте. Упрощенно можно представить это в виде схемы:

Конечно в рамках одной статьи сложно рассказать обо всех нюансах работы с ФСБУ, Поэтому приглашаем вас пройти курс Новые правила бухгалтерского учета 2023-2024: как быстро внедрить все 7 ФСБУ в работу и тщательно изучить все семь новых стандартов.

В планах разработка и внедрения ряда и других стандартов: Некоммерческая деятельность, Долговые затраты, Финансовые инструменты, Участие в зависимых организациях и совместная деятельность.