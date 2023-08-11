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ФСБУ

Как научиться работать с ФСБУ: бухгалтерский ликбез

Семь ФСБУ — именно столько новых стандартов нужно знать бухгалтеру. Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы, Инвентаризация — что и когда применять, можно ли использовать упрощенный учет, как с помощью стандартов оптимизировать налогообложение и увеличить или наоборот сократить расходы. Таким премудростям учат на «Клерке».
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Как научиться работать с ФСБУ: бухгалтерский ликбез

Ниже расскажем особенности по каждому из семи стандартов. А сейчас немного про то, как быстро научиться с ними работать.

«Клерк» создал несколько обучающих курсов по теме ФСБУ. В них мы подробно разбираем каждый стандарт, учим вас применять все теоретические знания на правктике, с самым запутанным сьтандартом «Аренда» вы пройдете практикум в 1С.

Но у нас есть разные форматы обучения: курс повышения квалификации и онлайн-курс. Их программы похожи и нас часто спрашивают — в чем разница?

Очень просто:

1. Курс повышения квалификацииСемь новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы, Инвентаризация предназначен для тех, кто хочет не только получить необходимые для работы знания, но и подтвердить их официальным документом — удостоверением о повышении квалификации (заносится в реестр ФИС ФРДО, у «Клерка» есть лицензия на обучение). Кроме того, курс позволяет:

  • встретиться с преподавателями, общаться с ними в чате, получать ответы на свои вопросы;

  • после обучения получить мастер-класс от карьерного консультанта, а еще он поможет вам составить качественное резюме.

2.Онлайн-курсНовые правила бухгалтерского учета 2023-2024: как быстро внедрить все 7 ФСБУ в работу. Он будет полезен тем, кому сложно четко распланировать свой график и найти время на обучение — вам не придется дожидаться начала учебного потока, вы можете начать учиться тогда, когда удобно именно вам.

В чем же еще отличия от курса повышения квалификации?

  • после окончания курса вы получите сертификат Центра обучения Клерка. Документ подтверждает прохождение курса, но не является официальным документом, потверждающим повышение квалификации.

  • вы сможете задавать вопросы о курсе в чате поддержки, но прямого общения с преподавателями не будет.

  • в онлайн-курс не входит карьерная консультация.

  • стоимость онлайн-курса ниже, например, сейчас по акции он стоит 4 990 руб. (есть возможность рассрочки). Это в несколько раз дешевле курса овышения квалификации.

Купить онлайн- курс о семи ФСБУ

В остальном программы крусов не отличаются. Мы актуализируем информацию, если возникают изменения в законодательстве, обновляем приложения, материалы для скачивания, видео-лекции.

А теперь немого расскажем о каждом из ФСБУ.

ФСБУ 5/2019 «Запасы»

Один из важных моментов — правильно организовать учет и списание материалов, чтобы не перегружать бухгалтерию ненужными документами, а программу — проводками.

Например, мелкие покупки — канцелярию, бумагу для принтера, не нужно прогонять через 10-й счет, можно сразу выдать их на руки сотрудникам (вряд ли ваша компания закупает на склад сразу сотню калькуляторов и полсотни степлеров и выдает их сотрудникам в течение нескольких лет).

А проводка по таким операциям может выглядеть так:

В курсе о ФСБУ мы учим не усложнять, а упрощать учет, уходить от сложных схем и бюрократии.

ФСБУ 25/2018 «Аренда»

Одна из основ применения этого ФСБУ — правильная классификация объектов.

Объект учета аренды должен отвечать сразу нескольким условиям:

  1. Арендодатель предоставляет арендатору имущество на определенный срок. Причем нужно учитывать не только срок, указанный в договоре, но
    и намерения сторон продлевать или сокращать данный срок.

  2. Предмет аренды идентифицирован. Причем тут нужно учесть, что у арендодателя нет права по своему усмотрению менять предмет аренды в течение ее срока.

  3. Арендатор контролирует полученное во временное пользование имущество: получает экономические выгоды от использования объекта, арендодатель не может изменять порядок использования переданного премета аренды в течение ее срока (например, сдано в аренду помщение под магазин, а через какое-то время арендолатель решил запретить его использовать в таком качестве и разрешил только под офис — так нельзя).

ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»

Очень часто у бухгалтера возникает проблема с правильным отнесение тех или иных расходов к капитальным вложениям, да и вообще с определением — а что это такое? Простой ремонт — текущий или реконструкция?

Помочь в этом может раздел курса, посвященный ФСБУ 26/2020.

Вот небольшая подсказка, как можно определить вид вложений.

ФСБУ 6/2020 «Основные средства»

Чтобы правильно вести учет ОС, вам нужно было позаботиться об их инвентаризации и по необходимости переоценке на 1 января 2022 года.

Например, необходимо было определить лимит существенной стоимости. Большинство компаний устанавливают его для целей бухучета по аналогии с налоговым — 100 000 руб.

А еще забудьте слова «остаточная стоимость», т.к. теперь есть стоимость балансовая — первоначальная за минусом накопленной амортизации.

ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учёте»

Главным обрзом этот стандарт внес ясность (относительную) в работу с электронными документами.

Например, чтобы исправить электронный документ нужно придерживаться принципов внесения исправлений в обычный бумажный. А также можно создать новый документ взамен ошибочного. В нем нужно:

  • указать, что он создан взамен неправильного первоначального;

  • поставить дату исправления, указать ЭЦП, должности и ФИО ответственных лиц.

Согласно ФСБУ 27/2021 бухгалтерский архив ведется организацией в том виде, в котором бухгалтерские документы были составлены изначально. Электронные документы хранятся в электронном виде, бумажные документы — в бумажном. Перевод бумажных документов в электронный вид с целью хранения не допускается.

ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»

Как отмечают бухгалтеры, революционных изменений этот стандарт в работу не принес, просто теперь все процедуры более четко описаны и собраны в едином документе.

Результаты инвентаризации (расхождения между данными БУ и фактом) нужно будет отразить в чуте. Упрощенно можно представить это в виде схемы:

Конечно в рамках одной статьи сложно рассказать обо всех нюансах работы с ФСБУ, Поэтому приглашаем вас пройти курс Новые правила бухгалтерского учета 2023-2024: как быстро внедрить все 7 ФСБУ в работу и тщательно изучить все семь новых стандартов.

В планах разработка и внедрения ряда и других стандартов: Некоммерческая деятельность, Долговые затраты, Финансовые инструменты, Участие в зависимых организациях и совместная деятельность.

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Комментарии

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