🔥Приглашаем на главное бухгалтерское событие года — «Клерк.Конференцию»

Хотите погрузиться в мир налогов и узнать все про ЕНП, поправки в НК, ФСБУ, оптимизацию, отчетность и проверки? Приглашаем вас на «Клерк.Конференцию».
Событие пройдет 12 сентября в Краснодаре в 9.00 в отеле Marriott. Наша осенняя Конференция станет итоговым событием уходящего года — мы вспомним всё, что произошло в 2023 и обсудим, чего нам ждать в 2024.
На Клерк.Конференции можно встретиться с топовыми экспертами, задать наболевшие вопросы и обсудить ключевые темы с коллегами из мира финансов и бухгалтерии. Доступно и онлайн-участие.
Темы конференции
Работа с ЕНП и ЕНС в связи с последними поправками.
Оплата налогов и их законная оптимизация.
Ведение учета по всем семи новым ФСБУ.
Сдача всех видов отчетности.
Как отвечать на требования ИФНС?
Защита от штрафов, уголовки и субсидарки при налоговых проверках.
Держим цену на участие в конференции до 31 августа, потом будем поднимать.
Сейчас купить билет на офлайн-конференцию можно всего за 2 500 ₽ с 1 сентября цена будет 3 500 ₽.
На онлайн участие цена еще ниже — сейчас всего 1 000 ₽ (в сентябре цена 1 500 тыс. рублей).
Для участников онлайн — просмотр трансляции из любой точки мира на любом устройстве, запись мероприятия после окончания эфира, чат для вопросов спикерам.
Забронируйте место на главном бухгалтерском событии года уже сейчас!
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