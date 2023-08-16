🔥Приглашаем на главное бухгалтерское событие года — «Клерк.Конференцию»

Приглашаем принять участие в главном профессиональном событии года для бухгалтеров «Клерк.Конференция», которое пройдет 12 сентября в Краснодаре в отеле Marriott и онлайн.

Хотите погрузиться в мир налогов и узнать все про ЕНП, поправки в НК, ФСБУ, оптимизацию, отчетность и проверки? Приглашаем вас на «Клерк.Конференцию».

Событие пройдет 12 сентября в Краснодаре в 9.00 в отеле Marriott. Наша осенняя Конференция станет итоговым событием уходящего года — мы вспомним всё, что произошло в 2023 и обсудим, чего нам ждать в 2024.

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На Клерк.Конференции можно встретиться с топовыми экспертами, задать наболевшие вопросы и обсудить ключевые темы с коллегами из мира финансов и бухгалтерии. Доступно и онлайн-участие.

Темы конференции

Работа с ЕНП и ЕНС в связи с последними поправками.

Оплата налогов и их законная оптимизация.

Ведение учета по всем семи новым ФСБУ.

Сдача всех видов отчетности.

Как отвечать на требования ИФНС?

Защита от штрафов, уголовки и субсидарки при налоговых проверках.

Держим цену на участие в конференции до 31 августа, потом будем поднимать.

Сейчас купить билет на офлайн-конференцию можно всего за 2 500 ₽ с 1 сентября цена будет 3 500 ₽. На онлайн участие цена еще ниже — сейчас всего 1 000 ₽ (в сентябре цена 1 500 тыс. рублей).

Для участников онлайн — просмотр трансляции из любой точки мира на любом устройстве, запись мероприятия после окончания эфира, чат для вопросов спикерам.

Забронируйте место на главном бухгалтерском событии года уже сейчас!

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