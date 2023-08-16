Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

  • Главная
  • Блоги
  • Клерк
  • 🔥Приглашаем на главное бухгалтерское событие года — «Клерк.Конференцию»
Логотип Клерк
Клерк
Бухгалтеры

🔥Приглашаем на главное бухгалтерское событие года — «Клерк.Конференцию»

Приглашаем принять участие в главном профессиональном событии года для бухгалтеров «Клерк.Конференция», которое пройдет 12 сентября в Краснодаре в отеле Marriott и онлайн.
33
🔥Приглашаем на главное бухгалтерское событие года — «Клерк.Конференцию»
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Хотите погрузиться в мир налогов и узнать все про ЕНП, поправки в НК, ФСБУ, оптимизацию, отчетность и проверки? Приглашаем вас на «Клерк.Конференцию».

Событие пройдет 12 сентября в Краснодаре в 9.00 в отеле Marriott. Наша осенняя Конференция станет итоговым событием уходящего года — мы вспомним всё, что произошло в 2023 и обсудим, чего нам ждать в 2024.

Принять участие

На Клерк.Конференции можно встретиться с топовыми экспертами, задать наболевшие вопросы и обсудить ключевые темы с коллегами из мира финансов и бухгалтерии. Доступно и онлайн-участие.

Темы конференции

  • Работа с ЕНП и ЕНС в связи с последними поправками.

  • Оплата налогов и их законная оптимизация.

  • Ведение учета по всем семи новым ФСБУ.

  • Сдача всех видов отчетности.

  • Как отвечать на требования ИФНС?

  • Защита от штрафов, уголовки и субсидарки при налоговых проверках.

Смотреть программу мероприятия

Держим цену на участие в конференции до 31 августа, потом будем поднимать.

Сейчас купить билет на офлайн-конференцию можно всего за 2 500 ₽ с 1 сентября цена будет 3 500 ₽.

На онлайн участие цена еще ниже — сейчас всего 1 000 ₽ (в сентябре цена 1 500 тыс. рублей).

Для участников онлайн — просмотр трансляции из любой точки мира на любом устройстве, запись мероприятия после окончания эфира, чат для вопросов спикерам.

Забронируйте место на главном бухгалтерском событии года уже сейчас!

Принять участие

Клерк

Клерк

Весь для бухгалтера

47628 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    🔥Приглашаем на главное бухгалтерское событие года — «Клерк.Конференцию»

    Приглашаем принять участие в главном профессиональном событии года для бухгалтеров «Клерк.Конференция», которое пройдет 12 сентября в Краснодаре в отеле Marriott и онлайн.

    🔥Приглашаем на главное бухгалтерское событие года — «Клерк.Конференцию»
    33
    Логотип nlukina
    nlukina
    Больничные

    Скучали по изменениям? Правительство изменило правила расчета больничных пособий

    Правительство внесло поправки в правила исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также по уходу за ребенком. Что изменится с 19 августа?

    Скучали по изменениям? Правительство изменило правила расчета больничных пособий
    197
    Логотип 1CVDGB
    1CVDGB
    Маркировка товаров

    Как работать с маркировкой товаров в 1С. Для чего нужна программа?

    Маркировка — это специальный код, который находится на товаре. По нему можно сориентироваться, кто произвёл товар, когда, как он называется. Каждый год в перечень обязательной маркировки вносятся новые группа товаров. 1С не осталась в стороне и разработала программные решения для помощи продавцам и производителям.

    Как работать с маркировкой товаров в 1С. Для чего нужна программа?
    20
    Логотип КСК ГРУПП
    КСК ГРУПП
    Банкротство юридических лиц

    Компания «Стуломпостолу» на грани банкротства

    Мебельная компания «Стуломпостолу» из Уфы может обанкротиться. Рассмотрение дела о несостоятельности предприятия должно начаться в октябре 2023 года в арбитражном суде Башкирии.

    31
    Логотип Qugo
    Qugo
    Самозанятые

    Бизнес сможет обмениваться электронными документами с самозанятыми через приложение «Мой налог»

    ФНС планирует расширить функционал приложения «Мой налог», чтобы исполнитель мог сформировать и направить заказчику полный пакет документов в электронной форме. Разберем подробнее, какие документы включаются в электронный документооборот с самозанятым, в чем суть изменений, и как они повлияют на отношения, сложившиеся между бизнесом и исполнителями.

    Бизнес сможет обмениваться электронными документами с самозанятыми через приложение «Мой налог»
    33
    Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
    DocDeti_DocMed_DocDent
    Бухгалтеры

    Болезнь легионеров. Казалось бы, а причем здесь бухгалтеры?

    🤔Что общего между дисциплинированным коллективом (например, бухгалтерией), кондиционером и пневмонией? Рассказывает инфекционист DocMed Ирина Саматова.

    Болезнь легионеров. Казалось бы, а причем здесь бухгалтеры?
    138
    Логотип QIWI Business
    QIWI Business
    НДФЛ

    Изменения в НДФЛ для релокантов

    В конце июля поставлена точка в спорах о налогообложении исполнителей, которые уехали за границу, работающих по гражданско-правовым договорам. С 2025 года ставка по НДФЛ больше не будет зависеть от статуса налогового резидента — платить налог будут все. Разберём, кого коснутся изменения и как они затронут бизнес.

    Изменения в НДФЛ для релокантов
    1
    77
    Логотип Дмитрий Желнин
    Дмитрий Желнин
    Налоги, взносы, пошлины

    Собираемость налогов в цифрах и процентах. Разбор статистики

    На днях М.Мишустин встретился с главой ФНС Даниилом Егоровым. Тот рассказал, что за полгода бюджет получил 21,7 трлн руб. поступлений. Их сумма выросла на 4%, или на 743 млрд руб. В региональных бюджетах увеличение налоговых доходов достигло почти 8%.

    Собираемость налогов в цифрах и процентах. Разбор статистики
    4
    65
    Логотип ЯЗАНЯТ
    ЯЗАНЯТ
    Самозанятые

    Оплату налогов за самозанятых могут передать онлайн-платформам

    Онлайн-платформы в ближайшем будущем могут обязать уплачивать налоги за самозанятых. Таким образом их приравняют к налоговым агентам этих исполнителей. Разберем, в чем суть изменений, а также как они скажутся на бизнесе и на самих самозанятых.

    Оплату налогов за самозанятых могут передать онлайн-платформам
    103
    Читать еще