Как бухгалтерам вести учет по налогу на сверхприбыль

В 2023 году в российское налоговое законодательство вводится понятие «налогов разового характера». Первый такой налог – налог на сверхприбыль.

Как вести учет

ФОНД «НРБУ «БМЦ» разработал для бухгалтеров рекомендацию Р-154/2023-КпР «Налоги с прошлых доходов (прибыли)».

Дело в том, что ФСБУ и МСФО регулируют вопросы учета налогов на прибыль, когда налоговую базу считают по фактам хозяйственной жизни организации, имевшими место в отчетном периоде.

Для нового налога учитывают показатели прошлых лет.

Поэтому разработали подход к признанию и представлению в бухотчетности ретроспективных налогов и сборов (которые подлежат уплате с прошлых доходов).

В частности, ретроспективный налог признается расходом по налогу на прибыль за период, в котором утверждены соответствующие изменения законодательства.

Так как есть возможность снижения суммы ретроспективного налога к уплате путем его досрочной уплаты, организация признает расход до истечения срока досрочной уплаты в сумме, рассчитанной с учетом намерений и возможностей досрочной уплаты.

Суждения о намерениях и возможностях досрочной уплаты подлежат актуализации как минимум на каждую отчетную дату.

По истечении срока досрочной уплаты, если налог не был уплачен, организация, ранее признавшая расход по налогу в сниженной сумме, признает недостающую сумму расхода по налогу.

Новая декларация

Скоро утвердят декларацию по налогу на сверхприбыль.

Декларация по налогу на сверхприбыль (КНД 1151163) будет состоять из трех разделов + титульный лист.

Проект приказа ФНС с новой декларацией опубликован на федеральном портале.

В декларации будут листы: Титульный лист;

Раздел 1 «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет»;

Раздел 2 «Расчет суммы налога»;

Раздел 2.1 «Показатели балансовой стоимости активов».

Там будут строки для налога 10%; и вычета к нему в размере 50%.

Напомним, крупные компании должны заплатить windfall tax до 28 января 2024 года. Ставка – 10%.

Налог будут платить организации, у которых средняя арифметическая прибыли за 2021-2022 годы превысила 1 млрд рублей.

Налоговая база будет рассчитываться как разница между средней прибылью за 2021-2022 годы и за 2018-2019 годы.

Утвердили и КБК для этого налога – 182 1 01 03000 01 0000 110.

Его надо будет указывать в декларации.

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