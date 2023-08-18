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  • 💥 Внимание! Самое масштабное бухгалтерское событие осени! Клерк.Конференция: ЕНП, Поправки в НК, ФСБУ, Оптимизация, Отчетность, Проверки
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Бухгалтеры

💥 Внимание! Самое масштабное бухгалтерское событие осени! Клерк.Конференция: ЕНП, Поправки в НК, ФСБУ, Оптимизация, Отчетность, Проверки

12 сентября состоится Клерк.Конференция – мероприятие с топовыми лекторами и темами, которое нужно посетить каждому бухгалтеру.
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💥 Внимание! Самое масштабное бухгалтерское событие осени! Клерк.Конференция: ЕНП, Поправки в НК, ФСБУ, Оптимизация, Отчетность, Проверки
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что узнаете

На конференции разберем самые важные вопросы, волнующие бухгалтеров:

  • ЕНП и сальдо ЕНС;

  • последние поправки в НК от 31.07.23, в которых надо срочно разобраться;

  • изменения в отчетности и подготовка к отчетности за 9 месяцев;

  • топ вопросов от налоговиков к налоговой оптимизации;

  • ФСБУ;

  • ВЭД;

  • воинский учет;

  • как пройти налоговые проверки в 2023-2024.

Конференция пройдет в офлайне в Краснодаре в отеле Marriott и в онлайн-формате с трансляцией по всей России.  

Кто расскажет

Спикеров выбрали с огромным опытом работы. Исключительно практиков:

  • Людмила Ганичева, аттестованный аудитор, основатель аудиторско-консалтинговой компании, спикер и автор образовательных курсов.

  • Елена Васильева, аудитор, генеральный директор аудиторской компании, основатель онлайн Школы Управления Бизнесом, сертифицированный специалист 1С.

  • Владислав Каминский, управляющий партнер ЮК «Каминский, Степанов и партнеры», эксперт по налогам.

  • Елена Ярушкина, руководитель Учебного центра «Клерк» – доцент, к.э.н, главбух с 15-летним стажем.

Для бухгалтерского сообщества это поистине важное событие, такого «Клерк» еще не делал. 

Что вас ждет

  • Уникальный материал по всем горячим темам от спикеров-практиков.

Вы сможете задавать вопросы лекторам: и те, кто посетит конференцию в Краснодаре, и те, кто будет слушать его трансляцию онлайн. 

  • Новые знакомства и общение с коллегами.

Кто будет в Краснодаре – там все понятно: шикарный отель Мариотт, кофе-брейки, атмосфера бизнес-мероприятия и отдыха от бизнес-рутины. Но и о онлайн-слушателях мы не забыли. У конференции будет свой канал в Телеграм, где вы найдете единомышленников. 

  • Призы и подарки.

Обещаем, что будет очень азартно! 

Все получите материалы конференции (видеозаписи выступлений и презентации спикеров)

Не пропустите возможность ощутить себя в кругу коллег и единомышленников, которые также знаю всю кухню изнутри и значит могут обсудить с вами насущные проблемы профессии. Присоединяйтесь!

Анонс мероприятия на этой страничке.

Принять участие

Сколько стоит участие

До 31 августа действует акция:

  • билет на офлайн-конференцию стоит за 2500 ₽, с 1 сентября цена будет 18200 ₽.

  • на онлайн участие цена еще ниже — сейчас всего 1000 ₽, с 1 сентября — 9600 ₽.

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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