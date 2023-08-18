💥 Внимание! Самое масштабное бухгалтерское событие осени! Клерк.Конференция: ЕНП, Поправки в НК, ФСБУ, Оптимизация, Отчетность, Проверки

Что узнаете
На конференции разберем самые важные вопросы, волнующие бухгалтеров:
ЕНП и сальдо ЕНС;
последние поправки в НК от 31.07.23, в которых надо срочно разобраться;
изменения в отчетности и подготовка к отчетности за 9 месяцев;
топ вопросов от налоговиков к налоговой оптимизации;
ФСБУ;
ВЭД;
воинский учет;
как пройти налоговые проверки в 2023-2024.
Конференция пройдет в офлайне в Краснодаре в отеле Marriott и в онлайн-формате с трансляцией по всей России.
Кто расскажет
Спикеров выбрали с огромным опытом работы. Исключительно практиков:
Людмила Ганичева, аттестованный аудитор, основатель аудиторско-консалтинговой компании, спикер и автор образовательных курсов.
Елена Васильева, аудитор, генеральный директор аудиторской компании, основатель онлайн Школы Управления Бизнесом, сертифицированный специалист 1С.
Владислав Каминский, управляющий партнер ЮК «Каминский, Степанов и партнеры», эксперт по налогам.
Елена Ярушкина, руководитель Учебного центра «Клерк» – доцент, к.э.н, главбух с 15-летним стажем.
Для бухгалтерского сообщества это поистине важное событие, такого «Клерк» еще не делал.
Что вас ждет
Уникальный материал по всем горячим темам от спикеров-практиков.
Вы сможете задавать вопросы лекторам: и те, кто посетит конференцию в Краснодаре, и те, кто будет слушать его трансляцию онлайн.
Новые знакомства и общение с коллегами.
Кто будет в Краснодаре – там все понятно: шикарный отель Мариотт, кофе-брейки, атмосфера бизнес-мероприятия и отдыха от бизнес-рутины. Но и о онлайн-слушателях мы не забыли. У конференции будет свой канал в Телеграм, где вы найдете единомышленников.
Призы и подарки.
Обещаем, что будет очень азартно!
Все получите материалы конференции (видеозаписи выступлений и презентации спикеров)
Не пропустите возможность ощутить себя в кругу коллег и единомышленников, которые также знаю всю кухню изнутри и значит могут обсудить с вами насущные проблемы профессии. Присоединяйтесь!
Анонс мероприятия на этой страничке.
Сколько стоит участие
До 31 августа действует акция:
билет на офлайн-конференцию стоит за 2500 ₽, с 1 сентября цена будет 18200 ₽.
на онлайн участие цена еще ниже — сейчас всего 1000 ₽, с 1 сентября — 9600 ₽.
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