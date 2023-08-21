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  • «Клерки» собираются на масштабную конференцию в Краснодаре. ЕНС, проверки, ФСБУ, новые отчеты, требования и уведомления: обсудим все ключевые изменения 2023-2024
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Клерк
Бухгалтеры

«Клерки» собираются на масштабную конференцию в Краснодаре. ЕНС, проверки, ФСБУ, новые отчеты, требования и уведомления: обсудим все ключевые изменения 2023-2024

📢 Внимание, бухгалтеры и предприниматели! Приглашаем вас принять участие в самой грандиозной бухгалтерской конференции года от «Клерка»!
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«Клерки» собираются на масштабную конференцию в Краснодаре. ЕНС, проверки, ФСБУ, новые отчеты, требования и уведомления: обсудим все ключевые изменения 2023-2024
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Подготовили для вас интересные и актуальные темы, которые обсуждают все бухгалтеры и предприниматели

🔝 Клерк.Конференция представляет вам топовых спикеров, которые являются признанными экспертами в своей области. Они поделятся с вами своими знаниями, опытом и лучшими практиками, чтобы помочь вам достичь новых высот в карьере.

На конференции поднимем самые важные темы, которые волнуют каждого бухгалтера. Мы сфокусировались на трех основных направлениях:

1️⃣ Федеральные стандарты бухгалтерского учета (ФСБУ) — узнайте о последних изменениях и новых требованиях в сфере бухгалтерии, чтобы быть впереди конкурентов.Научитесь грамотно применять стандарты на практике.

2️⃣ Проверки — избегайте неприятных сюрпризов и научитесь эффективно проходить налоговые проверки.

3️⃣ Единый налоговый счет (ЕНС) и единый налоговый платеж (ЕНП) —  топ вопросов от налоговиков, требования и допросы, новые формы отчетности, новые лимиты по расходам для прибыли, штрафы за воинский учет, персональные данные и многое другое.

Купить билет

Мы предлагаем вам выбор участия: онлайн или офлайн. Вы можете выбрать наиболее удобный для вас формат и принять участие в конференции, не выходя из своего рабочего кабинета или встретиться с единомышленниками лично для обмена опытом и знаниями.

Конференция состоится в самом сердце города Краснодара по адресу: ул. Красная 120, отель Marriott, в комфортабельном конференц-зале. Мы предоставим вам все необходимые условия для полноценного погружения в атмосферу обучения и общения с коллегами.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события. Регистрируйтесь прямо сейчас и гарантируйте себе место на конференции года!

📌 Дата: 12 сентября 2023 г.

📌 Место: г. Краснодар, ул. Красная, д. 120, отель Marriott

📌 Регистрация по ссылке.

Ждем вас с нетерпением на нашей конференции! Будущее бухгалтерии уже здесь!

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Клерк

Клерк

Весь для бухгалтера

47770 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
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    📢 Внимание, бухгалтеры и предприниматели! Приглашаем вас принять участие в самой грандиозной бухгалтерской конференции года от «Клерка»!

    «Клерки» собираются на масштабную конференцию в Краснодаре. ЕНС, проверки, ФСБУ, новые отчеты, требования и уведомления: обсудим все ключевые изменения 2023-2024
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