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Обучение для бухгалтеров

Как попасть на Клерк.Конференцию бесплатно?

Вы можете купить билет с большой скидкой до 1 сентября (онлайн-участие всего 1 000 рублей) или получить его в подарок. Читайте, как именно бесплатно попасть на главное бухгалтерское событие года.
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Как попасть на Клерк.Конференцию бесплатно?

Что такое Клерк.Конференция?

Мы собираем бухгалтерское сообщество на масштабную встречу в Краснодаре, чтобы обсудить самы горячие темы.

Посмотрите, сколько всего предстоит узнать за день:

  • Изменения в ЕНП и ЕНС в 2023 г.

  • Новый порядок подачи уведомлений.

  • Что запрашивают налоговики: требования и допросы.

  • Новый налог на сверхприбыль.

  • Новая отчетность в 2023 - 2024 г.

  • Процедура упрощенной ликвидации бизнеса.

  • Изменились штрафы за ведение воинского учета.

  • Свежие изменения в ВЭД.

  • Подготовка отчетности за 9 месяцев 2023 г: что учесть.

  • Работа по новым ФСБУ.

  • Исправление ошибок в учете.

  • ФСБУ Аренда: разбираемся с самым сложным стандартом.

  • Самые свежие ФСБУ по инвентаризации и НМА.

  • ФСБУ Основные средства и Капвложения: что можно не применять.

  • Как налоговики наализируют компании и назначают комиссии по НДС и выездные проверки.

  • Как пройти проверку с наименьшими доначислениями и оспорить ее результаты.

  • Чем вы рискуете, работая с самозанятыми.

  • Черные налоговые схемы, о которых стоит забыть.

До 31 августа можно купить билеты по сниженной цене: 2 500 ₽ — офлайн-участие, 1 000 ₽ при участии онлайн.

С 1 сентября стоимость билетов будет в разы выше! Офлайн — 18 200 руб. и онлайн — 9 600 руб.

Организуем не только обучение, но и веселый досуг — конкурсы, розыгрыши, подарки. И, конечно, встречи с коллегами, новые знакомства, полезные бизнес-связи, уникальную атмосферу профсообщества под эгидой любимого «Клерка».

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Как попасть на конференцию бесплатно?

Вы можете получить бесплатный билет (на участие в любом удобном вам формате), если станете подписчиком Клерк.Премиум.

Что это за подписка?

Мы собрали обучающие курсы, консультации от топ-экспертов «Клерка» и полезный, закрытый от других пользователей, контент в одной удобной подписке.

К чему вы получите доступ:

  1. Безлимитные консультации. Самый популярный сервис — эксперты ответят на любой рабочий вопрос за несколько часов. Задавайте вопросы про бухучет, расчет и уплату налогов, оптимизацию, регистрацию бизнеса, кадры, зарплату, настройку 1С, госзакупки, охрану труда, договоры, проверки. Каждый месяц мы отвечаем на сотни вопросов бухгалтеров, в том числе в закрытом формате (вы можете задать любой вопрос совершенно конфиденциально и адресовать его любому из наших экспертов лично).

  2. 50 онлайн-курсов с сертификатами. У нас только практическое обучение. Теории достаточно в НК и ФЗ. Мы учим применять в деле все изменения, работать с самыми сложными участками учета, ФСБУ, 1С и задачами, которые не всегда свойственны бухгалтеру. Если руководитель хочет, чтобы вы разобрались в персональных данных, управленческом учете или прослеживаемости — Клерк.Премиум ваш идеальный помощник.

  3. Ежедневные новые вебинары + база с более 600-ми записями эфиров: смотрите онлайн-трнасляции вебинара, задавайте вопросы спикеру в чате. Если не успеваете на онлайн-встречу — смотрите вебинар в записи. Удобный поиск в базе по теме и спикеру.

  4. Разборы— короткие, понятные видео и текстовые инструкции про все свежие изменения, образцы для заполнения, примеры, полезные таблицы. То, что нужно бухгалтеру каждый день. Поэтому мы выпускаем разборы ежедневно. Вы сможете заказать разбор на свою тему лично главреду «Клерка» — разберем и разложим по полочкам ваш вопрос.

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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