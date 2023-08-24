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ФСБУ

Каждый третий бухгалтер признается, что знаний по ФСБУ не хватает

Мы изучили резюме 100 бухгалтеров со всей страны и всем задали один и тот же вопрос: в какой профессиональной области вам больше всего не хватает знаний? И вот что они ответили.
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Каждый третий бухгалтер признается, что знаний по ФСБУ не хватает
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

15% и 14% бухгалтеров соответственно говорят о сложностях с налоговой отчетностью и учетом: пресловутый ЕНС создает множество проблем, и в каждом индивидуальном случае приходится идти разбираться в налоговую.

7% говорят о том, что начальство возложило на них управленческий учет, а он слишком сильно отличается от бухгалтерского — вот и приходится изучать дополнительную литературу и смотреть видеоуроки.

18% не видят никаких особенных сложностей, еще 14% говорят, что знаний может не хватать в любых областях, где слишком часто меняются законы.

Наконец, большинство — 32 % опрошенных бухгалтеров назвали самой сложной областью ФСБУ, особенно ФСБУ 25/2018 Аренда: бухгалтеры не понимают некоторых тонкостей работы и признаются, что им не к кому пойти за советом.

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип Клерк
    Клерк
    ФСБУ

    Каждый третий бухгалтер признается, что знаний по ФСБУ не хватает

    Мы изучили резюме 100 бухгалтеров со всей страны и всем задали один и тот же вопрос: в какой профессиональной области вам больше всего не хватает знаний? И вот что они ответили.

    Каждый третий бухгалтер признается, что знаний по ФСБУ не хватает
    30
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