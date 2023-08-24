🔥 Приглашаем принять участие в «Клерк.Конференции: ЕНП, поправки в НК, ФСБУ, оптимизация, отчетность, проверки». Она состоится уже 12 сентября!

Ждем вас на нашем мероприятии с топовыми лекторами и темами. Участвуйте лично или онлайн.

«Клерк.Конференция» пройдет 12 сентября в Краснодаре в 9.00 в отеле Marriott.

Не можете приехать или заняты работой? Не беда – принимайте участие онлайн из любой точки мира! Задавайте горячие вопросы, получайте информацию от топовых экспертов. А чтобы ничего не упустить, мы сохраним для вас запись трансляции. Купить онлайн-билет

Пригласили для вас самых опытных спикеров-практиков:

Людмилу Ганичеву — аттестованного аудитора, основателя аудиторско-консалтинговой компании, спикера и автора образовательных курсов.

Наталью Румянцеву — коммерческого директора АТОЛ Онлайн, спикера отраслевых мероприятий, преподавателя МШУ Сколково, лектора корпоративного университета Ростелеком.

Светлану Беляеву — руководителя Учебно-консалтингового центра «Разобраться в налогах».

Елену Васильеву — аудитора, генерального директора аудиторской компании, основателя онлайн Школы Управления Бизнесом, сертифицированного специалиста 1С.

Владислава Каминского — управляющего партнера ЮК «Каминский, Степанов и партнеры», эксперта по налогам.

Наша осенняя Конференция станет итоговым событием уходящего года — обсудим все боли бухгалтеров, все сложности, с которыми пришлось столкнуться в 2023 году, пути их преодоления и новшества-2024.

Обсудим:

Как работать с ЕНС с учетом изменений в НК.

Как вести учет по всем семи новым ФСБУ.

Как сдавать отчетность без штрафов в 2023-2024 г.

Как отвечать на требования ФНС.

Как защититься от штрафов, уголовки и субсидарки при налоговых проверках.

Как сэкономить на применении ККТ и не попасть под налоговые риски.

Как законно оптимизировать налоги в эпоху цифрового контроля.

Хотите участвовать лично? Приезжайте! Вас ждут конкурсы, розыгрыши, подарки, кофе-брейки, общение и новые знакомства. Купить офлайн-билет

Бронируйте свое участие в «Клерк.Конференции» уже сейчас!

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