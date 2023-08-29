Событие, которого ждут все бухгалтеры страны! Клерк.Конференция 2023: топовые спикеры и 🔥 горячие темы по ЕНС, ФСБУ, налогам и отчетности за 9 месяцев

Каждый третий бухгалтер признается, что знаний по ФСБУ не хватает

Мы изучили резюме 100 бухгалтеров со всей страны и всем задали один и тот же вопрос: в какой профессиональной области вам больше всего не хватает знаний? И вот что они ответили.