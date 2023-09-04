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Топ-3 важных разъяснений ФНС по УСН-2023: уменьшение налога на взносы 1%, передача имущества участникам СВО, уведомление в МФЦ

Подготовили обзор писем и распоряжений ФНС для бухгалтеров, которые ведут компании на УСН.
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Топ-3 важных разъяснений ФНС по УСН-2023: уменьшение налога на взносы 1%, передача имущества участникам СВО, уведомление в МФЦ
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

ФНС разрешила уменьшать налоги по УСН и ПСН на взносы 1% за 2023 год

Власти задним числом поменяли порядок уменьшения налогов по УСН и ПСН на фиксированные взносы ИП. Их уплата теперь не важна. Взносы должны быть подлежащими уплате в текущем году.

Взнос 1% за 2023 год подлежит уплате 01.07.2024.

Но ИП могут считать этот взнос подлежащим уплате как в 2023 году, так и в 2024-ом.

Такую индульгенцию ФНС дает в письме от 25.08.2023 № СД-4-3/10872@.

То есть, несмотря на то, что взносы подлежат уплате в 2024 году, их можно считать подлежащими уплате в 2023 году.

Но если ИП учтет их для уменьшения налога в 2023 году, то в 2024-ом учитывать их повторно нельзя. То есть, надо определиться, когда вы хотите учесть взнос – в 2023 или 2024.

Передачу имущества участникам СВО включают в расходы по УСН, а его доставку - нет

Безвозмездная передача денег и имущества мобилизованным, контрактникам в зону СВО идет в расходы по налогу на прибыль и УСН. Но есть нюансы.

В частности, под льготу попадает передача:

  • мобилизованным гражданам;

  • проходящим военную службу по контракту;

  • заключившим контракт о пребывании в добровольческом формировании;

  • находящимся на военной службе в войсках нацгвардии;

  • членам их семей.

Такие расходы учитываются и при ОСНО, и при УСН.

Кроме того, в расходы по налогу на прибыль можно включить безвозмездную передачу НКО, входящей в реестр СОНКО. А вот для УСН такой расход не учитывают.

Что касается расходов по передаче имущества на СВО (хоть непосредственно физлицам, хоть через СОНКО), то они не учитываются ни при ОСНО, ни при УСН.

То есть, само имущество идет в расходы, а затраты на его передачу в зону СВО – не идут.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 01.06.2023 № 03-03-06/1/50313.

Смотрите в нашей таблице порядок учета расходов.

Включение в расходы при ОСНО

Включение в расходы при УСН

Передача имущества физлицам но СВО

Да

(подпункт 19.12 пункта 1 статьи 265 НК РФ)

Да

(подпункт 43 пункта 1 статьи 346.16 НК РФ)

Расходы на передачу имущества физлицам на СВО

Нет

Нет

Передача имущества НКО, включенной в реестр СОНКО

Да

(подпункт 19.6 пункта 1 статьи 265 НК РФ)

Нет

Расходы на передачу имущества НКО, включенной в реестр СОНКО

Нет

Нет

Ранее Минфин уже заявлял, что доставка имущества в зону СВО (ГСМ, зарплата водителям, командировочные) не идет в расходы у бизнеса (письмо от 10.04.2023 № 03-03-06/1/31624).

Уведомление о переходе на УСН можно сдать в МФЦ

Налоговики расширили перечень услуг, которые налогоплательщикам могут оказать в МФЦ.

Новый перечень – в распоряжении ФНС от 21.06.2023 № 204@.

Туда добавили подачу уведомлений о переходе на УСН и ЕСХН.

Можно сдать эти бланки через МФЦ, причем в обратную сторону ничего ждать не надо, ведь переход на эти спецрежимы носит уведомительный характер.

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