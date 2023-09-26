🎉 Участвуйте в розыгрыше от Клерк.Премиум и выиграйте iPhone 15 и другие ценные призы!

Что осенью согреет душу бухгалтера больше, чем сочетание самой полезной бухгалтерской подписки Клерк.Премиум вкупе с крутым призом? Скорее участвуйте в нашем розыгрыше.

Только с 26 сентября по 24 октября при оформлении подписки на Клерк.Премиум на год вы автоматически становитесь участником крутого розыгрыша.

Клерк.Премиум это: Безлимитные консультации. Эксперты ответят на любой рабочий вопрос за несколько часов. 40 онлайн-курсов с сертификатами. Топовые темы: налоговые проверки, учет по ФСБУ, ЕНС, декларации и бухгалтерская отчетность, исправление ошибок, работа в 1С. Новый вебинар каждый день: на эфирах можно задавать спикерам вопросы, если не успеваете на онлайн-встречу — смотрите вебинар в записи. В нашей базе их более 600. Доступ к справочно-правовой системе: 41 617 нормативных и справочных документов Российской Федерации,

а также инструменты и бланки, подобранные специально для бухгалтеров Разборы: ежедневные видео и текстовые инструкции про все свежие изменения, образцы для заполнения, примеры, полезные таблицы. Можете заказать разбор на свою тему лично главреду «Клерка». VIP-статус: отсутствие рекламы на «Клерке» и особый логотип у вашей аватарки.

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Что подарим счастливчикам за подписку

Подписывайтесь на Премиум на год и выигрывайте:

1 место — iPhone 15

2 место — Телевизор 55”

3 место — Пылесос

4 место — Мясорубка

5 место — Блендер

6 место — Мультиварка

7 место — Чайник

8 место — Фен

9 место — Наушники

10 место — Фитнес-браслет

11-20 места — промокоды на вебинары, консультации, курсы повышения квалификации

Финальный розыгрыш состоится 25 октября в 15:00 (мск) на онлайн-трансляции. Наши специалисты с помощью генератора случайных чисел выберут победителей, которые получат гарантированные призы.

Как принять участие?

1️⃣ Купите подписку Клерк.Премиум на год с 26 сентября по 24 октября включительно.

2️⃣ Узнайте имена победителей в прямом эфире на «Клерке» 25 октября в 15:00 (мск).

Не упустите свой шанс выиграть iPhone 15 и другие ценные призы! Подписывайтесь на Клерк.Премиум и становись участником розыгрыша прямо сейчас!

Как проходит розыгрыш

✅ При оплате в период действия розыгрыша вам автоматически присваивается билет участника.

✅ Проверить наличие и номер своего билета можно после 9 октября в личном кабинете клиента Клерк.Премиум. Важные уведомления будут приходить на указанный вами email, так что не забудьте проверить его на корректность в своем личном кабинете.

✅ Ссылку на прямой эфир с розыгрышем пришлем вам заранее на email и в личный кабинет.

✅ Есть вопросы про розыгрыш или подписку? Можете обращаться к продакт-менеджеру Клерк.Премиума Илье Превысокову на i.previsokov@klerk.ru

С Правилами проведения розыгрышей можно ознакомиться здесь.

Самое главное

Вам точно нужен Клерк.Премиум — помощник во всех бухгалтерских и кадровых вопросах. Забудете об авралах и будете уверены, что защищены от штрафов и проверок.

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