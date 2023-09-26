🎉 Участвуйте в розыгрыше от Клерк.Премиум и выиграйте iPhone 15 и другие ценные призы!

Только с 26 сентября по 24 октября при оформлении подписки на Клерк.Премиум на год вы автоматически становитесь участником крутого розыгрыша.
Клерк.Премиум это:
Безлимитные консультации. Эксперты ответят на любой рабочий вопрос за несколько часов.
40 онлайн-курсов с сертификатами. Топовые темы: налоговые проверки, учет по ФСБУ, ЕНС, декларации и бухгалтерская отчетность, исправление ошибок, работа в 1С.
Новый вебинар каждый день: на эфирах можно задавать спикерам вопросы, если не успеваете на онлайн-встречу — смотрите вебинар в записи. В нашей базе их более 600.
Доступ к справочно-правовой системе: 41 617 нормативных и справочных документов Российской Федерации,
а также инструменты и бланки, подобранные специально для бухгалтеров
Разборы: ежедневные видео и текстовые инструкции про все свежие изменения, образцы для заполнения, примеры, полезные таблицы. Можете заказать разбор на свою тему лично главреду «Клерка».
VIP-статус: отсутствие рекламы на «Клерке» и особый логотип у вашей аватарки.
Что подарим счастливчикам за подписку
Подписывайтесь на Премиум на год и выигрывайте:
1 место — iPhone 15
2 место — Телевизор 55”
3 место — Пылесос
4 место — Мясорубка
5 место — Блендер
6 место — Мультиварка
7 место — Чайник
8 место — Фен
9 место — Наушники
10 место — Фитнес-браслет
11-20 места — промокоды на вебинары, консультации, курсы повышения квалификации
Финальный розыгрыш состоится 25 октября в 15:00 (мск) на онлайн-трансляции. Наши специалисты с помощью генератора случайных чисел выберут победителей, которые получат гарантированные призы.
Как принять участие?
1️⃣ Купите подписку Клерк.Премиум на год с 26 сентября по 24 октября включительно.
2️⃣ Узнайте имена победителей в прямом эфире на «Клерке» 25 октября в 15:00 (мск).
Не упустите свой шанс выиграть iPhone 15 и другие ценные призы! Подписывайтесь на Клерк.Премиум и становись участником розыгрыша прямо сейчас!
Как проходит розыгрыш
✅ При оплате в период действия розыгрыша вам автоматически присваивается билет участника.
✅ Проверить наличие и номер своего билета можно после 9 октября в личном кабинете клиента Клерк.Премиум. Важные уведомления будут приходить на указанный вами email, так что не забудьте проверить его на корректность в своем личном кабинете.
✅ Ссылку на прямой эфир с розыгрышем пришлем вам заранее на email и в личный кабинет.
✅ Есть вопросы про розыгрыш или подписку? Можете обращаться к продакт-менеджеру Клерк.Премиума Илье Превысокову на i.previsokov@klerk.ru
С Правилами проведения розыгрышей можно ознакомиться здесь.
Самое главное
Вам точно нужен Клерк.Премиум — помощник во всех бухгалтерских и кадровых вопросах. Забудете об авралах и будете уверены, что защищены от штрафов и проверок.
Комментарии6
Марина СнеговскаяКлерк
Мы уже стоим в очереди за айфоном 15, чтобы подарить вам его 25 октября. Скорее подписывайтесь на Премиум!
Борис МальцевКлерк
А что Айфоны уже завезли в Россию? )
Марина СнеговскаяКлерк
Блин, не факт, спрошу тогда у чела впереди в очереди, за чем я стою тогда...
Главный бухгалтер
Почему, когда говорят «розыгрыш призов" — все слышат «призы», и никто не обращает внимание на «розыгрыш»?!
Марина СнеговскаяКлерк
Потому что розыгрыш на Клерке - это честно и очень выигрышно)
Потому что людям нравится верить в мечту.
— Я вот всегда лотерейный билет покупаю.
— Выиграла?
— А как же! Два раза по рублю.
(с) "Москва слезам не верит"