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  • 🎉 Участвуйте в розыгрыше от Клерк.Премиум и выиграйте iPhone 15 и другие ценные призы!
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Клерк
Бухгалтеры

🎉 Участвуйте в розыгрыше от Клерк.Премиум и выиграйте iPhone 15 и другие ценные призы!

Что осенью согреет душу бухгалтера больше, чем сочетание самой полезной бухгалтерской подписки Клерк.Премиум вкупе с крутым призом? Скорее участвуйте в нашем розыгрыше.
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🎉 Участвуйте в розыгрыше от Клерк.Премиум и выиграйте iPhone 15 и другие ценные призы!
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Только с 26 сентября по 24 октября при оформлении подписки на Клерк.Премиум на год вы автоматически становитесь участником крутого розыгрыша.

Клерк.Премиум это:

  1. Безлимитные консультации. Эксперты ответят на любой рабочий вопрос за несколько часов.

  2. 40 онлайн-курсов с сертификатами. Топовые темы: налоговые проверки, учет по ФСБУ, ЕНС, декларации и бухгалтерская отчетность, исправление ошибок, работа в 1С.

  3. Новый вебинар каждый день: на эфирах можно задавать спикерам вопросы, если не успеваете на онлайн-встречу — смотрите вебинар в записи. В нашей базе их более 600.

  4. Доступ к справочно-правовой системе: 41 617 нормативных и справочных документов Российской Федерации,
    а также инструменты и бланки, подобранные специально для бухгалтеров

  5. Разборы: ежедневные видео и текстовые инструкции про все свежие изменения, образцы для заполнения, примеры, полезные таблицы. Можете заказать разбор на свою тему лично главреду «Клерка».

  6.    VIP-статус: отсутствие рекламы на «Клерке» и особый логотип у вашей аватарки.

Купить годовую подписку

Что подарим счастливчикам за подписку

Подписывайтесь на Премиум на год и выигрывайте:

Финальный розыгрыш состоится 25 октября в 15:00 (мск) на онлайн-трансляции. Наши специалисты с помощью генератора случайных чисел выберут победителей, которые получат гарантированные призы.

Как принять участие?

1️⃣ Купите подписку Клерк.Премиум на год с 26 сентября по 24 октября включительно.

2️⃣ Узнайте имена победителей в прямом эфире на «Клерке» 25 октября в 15:00 (мск).

Не упустите свой шанс выиграть iPhone 15 и другие ценные призы! Подписывайтесь на Клерк.Премиум и становись участником розыгрыша прямо сейчас!

Как проходит розыгрыш

✅ При оплате в период действия розыгрыша вам автоматически присваивается билет участника.

✅ Проверить наличие и номер своего билета можно после 9 октября в личном кабинете клиента Клерк.Премиум. Важные уведомления будут приходить на указанный вами email, так что не забудьте проверить его на корректность в своем личном кабинете.

✅ Ссылку на прямой эфир с розыгрышем пришлем вам заранее на email и в личный кабинет.

✅ Есть вопросы про розыгрыш или подписку? Можете обращаться к продакт-менеджеру Клерк.Премиума Илье Превысокову на i.previsokov@klerk.ru

С Правилами проведения розыгрышей можно ознакомиться здесь.

Самое главное

Вам точно нужен Клерк.Премиум — помощник во всех бухгалтерских и кадровых вопросах. Забудете об авралах и будете уверены, что защищены от штрафов и проверок.

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Клерк

Клерк

Весь для бухгалтера

49285 подписчиков

Комментарии

6
  • Логотип msneg
    msneg
    Сотрудник
    25 минут назад

    Марина СнеговскаяКлерк

    Мы уже стоим в очереди за айфоном 15, чтобы подарить вам его 25 октября. Скорее подписывайтесь на Премиум! 

  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    16 минут назад

    Борис МальцевКлерк

    А что Айфоны уже завезли в Россию? ) 

    • Логотип msneg
      msneg
      Сотрудник
      15 минут назад

      Марина СнеговскаяКлерк

      Блин, не факт, спрошу тогда у чела впереди в очереди, за чем я стою тогда...

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 13 минут назад

      Главный бухгалтер

      Почему, когда говорят «розыгрыш призов" — все слышат «призы», и никто не обращает внимание на «розыгрыш»?!

      • Логотип msneg
        msneg
        Сотрудник
        11 минут назад

        Марина СнеговскаяКлерк

        Потому что розыгрыш на Клерке - это честно и очень выигрышно)

      • Логотип LIrina-1973
        LIrina-1973 3 минуты назад

        Потому что людям нравится верить в мечту.

        — Я вот всегда лотерейный билет покупаю.

        — Выиграла?

        — А как же! Два раза по рублю.

        (с) "Москва слезам не верит"

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Логотип Клерк
Клерк
Бухгалтеры

🎉 Участвуйте в розыгрыше от Клерк.Премиум и выиграйте iPhone 15 и другие ценные призы!

Что осенью согреет душу бухгалтера больше, чем сочетание самой полезной бухгалтерской подписки Клерк.Премиум вкупе с крутым призом? Скорее участвуйте в нашем розыгрыше.

🎉 Участвуйте в розыгрыше от Клерк.Премиум и выиграйте iPhone 15 и другие ценные призы!
2
53
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