Клерк.Конференция в Москве: все важные изменения в законах, годовая отчетность и 1 квартал 2024 года, ФСБУ, защита при проверках и оптимизация

Что такое Клерк.Конференция?
Мы собираем профессионалов и новичков в бухгалтерии со всей страны. Мероприятие будет проходить очно в Москве, но вы также можете купить билет на онлайн-участие.
Мы гарантируем, что вы получите действительно нужные и важные для бухгалтера знания, сможете пообщаться со спикерами, а также поучаствовать в конкурсах с крутыми призами, получить подарки о наших партнеров.
Что будет в программе?
Эксклюзивные выступления с уникальной экспертизой от топовых спикеров:
Поможем без ошибок составить отчетность и закрыть год. В программу включены выступления спикеров на темы:
Российский бухгалтерский учет и отчетность 2023 — 2024
Все требования ФСБУ в отчетности
Учетная политика — 2024
Все декларации и формы за 2023 год и 1 квартал 2024 года
Научим проходить налоговые проверки спокойно и с минимальными доначислениями:
Налоговые проверки в 2024 году. Оптимизация, дробление, схемы
Налоговые схемы: белые, черные, серые
Защита при налоговых и трудовых проверках
Ответы на требования ИФНС
И, конечно, вы узнаете обо всех поправках в НК и трудовое законодательство на 2024 год, а также разберетесь в новых правилх воинского учета.
Спикеры Клерк.Конференции
Обратите внимание, программа будет дополняться, поэтому следите за страницей конференции. Уже сейчас мы можем сказать, что нашими лекторами будут:
Все они уже знакомы вам по нашим вебинарам или курсам. Мы приглашаем только проверенных спикеров, которых любят и ценят бухгалтеры.
Только посмотрите, какие отзывы наши участники оставили о прошлом мероприятии:
Вы можете выбрать удобный формат и пакет участия в Клерк.Конференции. Например, посмотреть трансляцию онлайн и получить доступ к записи на 30 дней или приехать лично, получить 2 недели доступа к самой бухгалтерской подписке Клерк.Премиум, лучшие места для посадки и презентации спикеров. Всего 4 разных пакета участия — выберите свой.
Ждем вас 5 декабря на Клерк.Конференции в Москве!
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