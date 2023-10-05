Клерк.Конференция в Москве: все важные изменения в законах, годовая отчетность и 1 квартал 2024 года, ФСБУ, защита при проверках и оптимизация

Надоели скучные семинары? Настоящий бухгалтер достоин лучшего: топовых спикеров, практически полезных материалов, крутой программы мероприятия с играми и подарками, нетворкингом и возможностью напрямую пообщаться с лекторами и задать им вопросы. Мы приглашаем вас на событие года — Клерк.Конференцию в Москве, которая пройдет 5 декабря.

Что такое Клерк.Конференция?

Мы собираем профессионалов и новичков в бухгалтерии со всей страны. Мероприятие будет проходить очно в Москве, но вы также можете купить билет на онлайн-участие.

Мы гарантируем, что вы получите действительно нужные и важные для бухгалтера знания, сможете пообщаться со спикерами, а также поучаствовать в конкурсах с крутыми призами, получить подарки о наших партнеров.

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Что будет в программе?

Эксклюзивные выступления с уникальной экспертизой от топовых спикеров:

Поможем без ошибок составить отчетность и закрыть год. В программу включены выступления спикеров на темы:

Российский бухгалтерский учет и отчетность 2023 — 2024

Все требования ФСБУ в отчетности

Учетная политика — 2024

Все декларации и формы за 2023 год и 1 квартал 2024 года

Научим проходить налоговые проверки спокойно и с минимальными доначислениями:

Налоговые проверки в 2024 году. Оптимизация, дробление, схемы

Налоговые схемы: белые, черные, серые

Защита при налоговых и трудовых проверках

Ответы на требования ИФНС

И, конечно, вы узнаете обо всех поправках в НК и трудовое законодательство на 2024 год, а также разберетесь в новых правилх воинского учета.

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Спикеры Клерк.Конференции

Обратите внимание, программа будет дополняться, поэтому следите за страницей конференции. Уже сейчас мы можем сказать, что нашими лекторами будут:

Все они уже знакомы вам по нашим вебинарам или курсам. Мы приглашаем только проверенных спикеров, которых любят и ценят бухгалтеры.

Только посмотрите, какие отзывы наши участники оставили о прошлом мероприятии:

Вы можете выбрать удобный формат и пакет участия в Клерк.Конференции. Например, посмотреть трансляцию онлайн и получить доступ к записи на 30 дней или приехать лично, получить 2 недели доступа к самой бухгалтерской подписке Клерк.Премиум, лучшие места для посадки и презентации спикеров. Всего 4 разных пакета участия — выберите свой.

Ждем вас 5 декабря на Клерк.Конференции в Москве!