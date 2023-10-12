Большинство бухгалтеров интроверты. Нужен ли бухгалтеру популярный нетворкинг?

Психологи в своих исследованиях отмечают, что профессия бухгалтера больше подходит интровертам – людям закрытым и замкнутым. А можно ли развить в себе коммуникативные навыки и кому из бухгалтеров это нужно? Разберемся, что такое нетворкинг и какую пользу он несет бухгалтерам.

Нетворкинг — создание полезных связей, поиск единомышленников, новые знакомства. Это классный инструмент для развития бизнеса, ведь чем больше связей, тем больше возможностей для расширения и решения каких-то рабочих вопросов. Да, скажете вы, это хорошо для руководителей и менеджеров, а бухгалтеру это не нужно.

Объясним, почему полезные связи нужны и бухгалтеру тоже.

Вы хотите развиваться, как эксперт в профессии

Если вы планируете стать экспертом в своей профессиональной сфере, возможно, сменить место работы или перейти на более интересную должность. Тогда вам необходима аудитория, которой вы свою экспертность будете демонстрировать и которая будут рекомендовать вас своим знакомым как профессионала в своем деле. А знаете, где лучше всего заводить знакомства? На профессиональных конференциях.

Нетворкинг – это не только обмен визитками, это взаимовыгодное партнерство. Подумайте, чем вы можете быть полезны коллегам, а они вам и скорее регистрируйтесь на Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка».

Мы пригласили опытных практиков налогового законодательства, права, руководителей финансовых служб, которые поделятся уникальной экспертизой, объяснят все на примерах и ответят на все ваши вопросы. Пообщаться со спикерами в неформальной обстановке вы тоже сможете.

Посмотреть программу.

Планируете заняться фрилансом или частной практикой

Давно думаете уйти из найма, но не знаете на какую зарплату рассчитывать? Куда идти? Нужны ли кому-то ваши услуги? Если не выйти за пределы своего рабочего стола, то можно и не узнать, что ваш труд ценится гораздо выше и много людей готовы сотрудничать с вами.

Кроме того, общаясь с коллегами, вы сможете узнать, с какими они сталкивались трудностями, как выходили их сложных переговоров победителями, какой ценовой политики придерживаются. Это поможет не совершить собственных ошибок.

Причем, как правило, делить аутсорсерам ничего не нужно, рынок настолько большой, что места хватит всем.

Развивать свои коммуникативные навыки лучше в неформальном кругу. На конференции «Клерка» вас ждет кофе-брейк, когда можно свободно пообщаться с коллегами, спикерами, партнерами мероприятия. Вы найдете ценные для себя контакты, получите полезные советы, как безболезненно уйти из найма и заняться частной практикой.

Только начинаете свой профессиональный путь и ищете опытных наставников

Вы только вышли из стен университета или еще обучаетесь, но уже горите желанием проявить себя на профессиональном поприще. Для этого тоже необходим нетворкинг. Но и у него есть свои плюсы и минусы.

Например, из явных плюсов нетворкинга можно выделить обмен опытом, знаниями, контактами, можно найти друзей, будущих бизнес-партнеров и даже клиентов. Однако, стоит помнить, что не каждая встреча может дать ощутимый результат, если специалист окажется некомпетентным.

Только проверенные специалисты и профессионалы своего дела соберутся 5 декабря. Не упустите шанс завести полезные связи и пополнить копилку знаний!

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