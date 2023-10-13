Бухгалтерская Клерк.Конференция в Краснодаре: изменения в законодательстве 2023-2024, воинский учет, отчетность, налоговые схемы и защита при проверках

Засыпаете на скучных семинарах? Получите заряд настоящего драйва! Посетите главное событие года — Бухгалтерскую Клерк.Конференцию, которая пройдет 14 декабря в Краснодаре и онлайн. Вас ждет масса полезной информации, а еще новогодняя атмосфера и подарки, общение с коллегами и экспертами, кофе-брейки и сюрпризы от Деда Мороза.

Что такое Бухгалтерская Клерк.Конференция?

Это масштабное мероприятие, на котором соберутся профессионалы и новички в бухгалтерии со всей страны: бухгалтеры, аутсорсеры, собственники бизнеса, индивидуальные предприниматели, аудиторы и консультанты.

Конференция пройдет в отеле Marriott в Краснодаре, но вы можете участвовать онлайн.

Вы узнаете обо всех изменениях в бухгалтерском и налоговом учете. О них расскажут ведущие эксперты и ответят на ваши вопросы. Сможете заранее подготовиться к новым правилам, избежите налоговых проверок и штрафов. Предотвратите критические ошибки и неверные решения, обезопасив бизнес.

Что будет в программе?

В программу включены:

Кто выступит

Перед вами выступят ведущие спикеры-практики страны, которых знают и ценят все специалисты:

Дмитрий Костальгин, управляющий партнер Taxadvisor. Дмитрий имеет более чем 15-летний опыт защиты крупнейших компаний из различных отраслей. В сфере его компетенции находятся налогообложение в таких отраслях, как лизинг, банки, медиа и интернет-бизнес.

Сергей Верещагин, эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению. Член Комитета по бухгалтерскому учету Института профессиональных бухгалтеров Московского региона. Тридцать с лишним лет опыта работы в бухгалтерии, десятки написанных книг по бухучету, 500 публикаций в журналах и опыт выступления на семинарах.

Мария Ильяшенко, управляющий партнер и руководитель налоговой практики Юридического партнерства «Курсив», практикующий налоговый юрист с опытом более 12 лет, рекомендованный ведущими правовыми рейтингами юрист России.

Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.

Вы получите доклады всех спикеров в формате презентации и запись конференции.

Создадим атмосферу праздника

Все участники получат приятные подарки от Клерка. Вас ждут кофе-брейки, розыгрыши призов и сюрпризы от Деда Мороза.

Вы можете выбрать удобный формат участия в Конференции: посмотреть трансляцию онлайн или приехать лично.

Участвовать в Краснодаре

Хотите участвовать онлайн? Купите билет по акции и сможете принять участие сразу в 2 мероприятиях 5 декабря Москве и 14 декабря в Краснодаре. Онлайн-билет на 2 конференции.

Присоединяйтесь к онлайн-трансляции и проведите два дня вместе с нами!