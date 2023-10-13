Бухгалтерская Клерк.Конференция в Краснодаре: изменения в законодательстве 2023-2024, воинский учет, отчетность, налоговые схемы и защита при проверках

Что такое Бухгалтерская Клерк.Конференция?
Это масштабное мероприятие, на котором соберутся профессионалы и новички в бухгалтерии со всей страны: бухгалтеры, аутсорсеры, собственники бизнеса, индивидуальные предприниматели, аудиторы и консультанты.
Конференция пройдет в отеле Marriott в Краснодаре, но вы можете участвовать онлайн.
Вы узнаете обо всех изменениях в бухгалтерском и налоговом учете. О них расскажут ведущие эксперты и ответят на ваши вопросы. Сможете заранее подготовиться к новым правилам, избежите налоговых проверок и штрафов. Предотвратите критические ошибки и неверные решения, обезопасив бизнес.
Что будет в программе?
В программу включены:
Кто выступит
Перед вами выступят ведущие спикеры-практики страны, которых знают и ценят все специалисты:
Дмитрий Костальгин, управляющий партнер Taxadvisor. Дмитрий имеет более чем 15-летний опыт защиты крупнейших компаний из различных отраслей. В сфере его компетенции находятся налогообложение в таких отраслях, как лизинг, банки, медиа и интернет-бизнес.
Сергей Верещагин, эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению. Член Комитета по бухгалтерскому учету Института профессиональных бухгалтеров Московского региона. Тридцать с лишним лет опыта работы в бухгалтерии, десятки написанных книг по бухучету, 500 публикаций в журналах и опыт выступления на семинарах.
Мария Ильяшенко, управляющий партнер и руководитель налоговой практики Юридического партнерства «Курсив», практикующий налоговый юрист с опытом более 12 лет, рекомендованный ведущими правовыми рейтингами юрист России.
Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.
Вы получите доклады всех спикеров в формате презентации и запись конференции.
Создадим атмосферу праздника
Все участники получат приятные подарки от Клерка. Вас ждут кофе-брейки, розыгрыши призов и сюрпризы от Деда Мороза.
Вы можете выбрать удобный формат участия в Конференции: посмотреть трансляцию онлайн или приехать лично.
Хотите участвовать онлайн? Купите билет по акции и сможете принять участие сразу в 2 мероприятиях 5 декабря Москве и 14 декабря в Краснодаре. Онлайн-билет на 2 конференции.
Присоединяйтесь к онлайн-трансляции и проведите два дня вместе с нами!
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