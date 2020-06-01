Основные средства ФСБУ 06/2020: разъяснения Минфина по сроку полезного использования, обесценению и восстановлению НДС

Подготовили новую подборку писем Минфина по основным средствам. Забирайте в копилку.

1. Для налога на имущество среднегодовую стоимость ОС считают по правилам бухучета

Для налога на имущество организаций (если недвижимость не входит в перечень облагаемого по кадастровой стоимости) важна среднегодовая стоимость. Для определения среднегодовой нужна остаточная стоимость ОС. Ее формируют по правилам бухучета, утвержденным учетной политикой.

По ФСБУ 6/2020 сроком полезного использования объекта ОС считается период, в течение которого использование объекта ОС будет приносить экономические выгоды организации.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 18.09.2023 03-05-05-01/88651.

2. Основные средства надо проверять на обесценение

По ФСБУ 6/2020 организация проверяет ОС на обесценение и учитывает изменение их балансовой стоимости в порядке, предусмотренном МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов».

Об этом сообщает Минфин в письме от 15.03.2023 № 07-01-09/21979.

В организациях, имеющих стратегическое значение, главным признаком обесценения активов является отклонение фактических финансовых и нефинансовых показателей использования активов от плановых показателей.

Показатели рентабельности могут не быть определяющими показателями экономической эффективности в отношении таких активов.

Плановые операционные убытки и чистое выбытие денежных средств могут не свидетельствовать об обесценении данных активов в отчетном периоде и не рассматриваться в качестве признаков обесценения.

3. Обесценение ОС в бухучете не обязывает восстанавливать НДС

Если компания понесла затраты на сооружение объекта основных средств (капитальные вложения в ОС), по входящим счетам-фактурам она принимает на вычет НДС. Убирать НДС с вычета не надо, если стоимость ОС потом уменьшилась.

Разъяснение дает Минфин в письме от 27.09.2023 № 03-07-11/91924.

По ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020 надо проводить тестирование на обесценение основных средств и капвложений. В годовой бухотчетности отражается убыток от такого обесценения.

Но обязанность по восстановлению принятых к вычету НДС по затратам на капвложения в объекты ОС, в случае убытка от обесценения таких капвложений (по нормам ФСБУ), нормами НК РФ не предусмотрена.

То есть, даже если по капвложениям и ОС прошло обесценение, вычет по НДС остается таким, как был.

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