Новый курс для тех, кто хочет стать бухгалтером. Обучение с нуля

«Клерк» запускает новый курс профпереподготовки Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С. Пройти курс может даже тот, кто ничего не знает о бухучете и налогах. Он подойдет как начинающим бухгалтерам, так и директорам, и предпринимателям. Вы будете уверенно проходить проверки, легко оперировать бухгалтерскими терминами, вести бухгалтерию на старте своего дела.

Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С — это курс для тех, кто хочет получить гарантированно востребованную на рынке профессию. Бизнесу всегда будет нужен бухгалтер, не важно — это ИП на упрощенке или ООО на ОСНО.

Не знаете, что такое ОСНО и упрощенка? Об этом тоже расскажем на курсе.

Вы познакомитесь со всеми системами налогобложения, научитесь вести двойную запись на счетах бухгалтерского учета, узнаете, как учитывать кассовые операции, имущество, займы, материалы, заработную плату.

Сможете рассчитывать зарплату, больничные, отпуска, налоги и взносы (НДФЛ, налог на прибыль, НДС, налог на имущество, страховые взносы, земельный и транспортный налоги, единый налог на УСН и ЕСХН). Узнаете, что такое патент и кто может его применять.

Мы расскажем, как работать с договорами, вести кадровый и управленческий учет. Вы познакомитесь с программами 1:С Бухгалтерия 8.3 и 1С: Зарплата и управление персоналом.

В конце курса, мы научим вас, как грамотно составить резюме и презентовать свои навыки.

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В курсе:

42 обучающих модуля + итоговая аттестация, тесты, примеры образцы, которые помогут вам легче и быстрее освоить материал.

Практическая работа в 1С: Бухгалтерии, 1С: Зарплата и управление персоналом, Excel и Google-таблицах.

Вы получите официальный диплом о профессинальной переподготовке на 256 ак. часов , занесенный в реестр Рособрнадзора (ФИС ФРДО).

Образец диплома о профпереподготовке

Старт первого потока курса — 1 января. Успейте записаться и стать первыми студентами нового курса!

Полная стоимость курса 29 990 рублей. В честь запуска, мы делаем скидку всего на один день!

Стоимость по акции — 24 900 рублей. Не упустите выгоду!

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Авторы программы курса

Сергей Верещагин Эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению. Тридцать с лишним лет опыта работы в бухгалтерии, десятки написанных книг по бухучету, 500 публикаций в журналах и опыт выступления на семинарах.

Елена Пономарева Эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.

Надежда Камышева Глава Экспертного совета «Клерка», самый авторитетный бухгалтерский эксперт рунета: дала десятки тысяч консультаций нашим пользователям. Специализация: отчетность, учет, все виды систем налогообложения, ИП.