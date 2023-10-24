Новая 6-НДФЛ с 2024 года: что изменится для бухгалтера

Утвердили форму расчета 6-НДФЛ, порядок ее заполнения, а также справки о полученных доходах и удержанных суммах налога.

Приказ ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@ с новой формой 6-НДФЛ опубликован на официальном портале.

Новая форма применяется начиная с отчета за 1 квартал 2024 года.

Что изменили в форме и зачем

Об этом рассказывает ФНС.

В новой форме показатели раздела 1 и раздела 2 структурировали для установления контролей корректности заполнения показателей. Это упрощает самостоятельный контроль достоверности отчетности, который ведет налоговый агент еще до момента представления ее в ИФНС.

Также из расчета 6-НДФЛ исключены отдельные строки, не влияющие на расчет налога:

сумма дохода, исчисленная в виде дивидендов;

начисленная по трудовым и гражданско-правовым договорам.

Кроме того, в новой форме справки о доходах (Приложение № 1 к расчету 6-НДФЛ) исключена строка «Сумма налога перечисленная».

В форме стало больше данных

Теперь удержанный налог в разделе 2 надо будет указывать не одной суммой, а разбивать ее на 4 части.

Сумма налога из строки 160 будет указана в том числе по строкам:

161 – с 1 по 22 число 1-го месяца;

162 – с 23 по 22 число 2-го месяца;

163 – с 23 по 22 число 3-го месяца;

164 – с 23 числа по последнее число 3-го месяца.

Смотрите в нашей таблице, какие данные будут в строках 160 – 164 за 1 квартал:

№ строки раздела 2 формы 6-НДФЛ Налог за период 160 с 01.01.2024 по 31.03.2024 161 с 01.01.2024 по 22.01.2024 162 с 23.01.2024 по 22.02.2024 163 с 23.02.2024 по 22.03.2024 164 с 23.03.2024 по 31.03.2024

В разделе 1 надо будет по-новому отражать возвращенный налог по строке 030. Его надо будет разбивать по срокам уплаты (в строках 031 – 034).

За 2023 год действует старая форма 6-НДФЛ.

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