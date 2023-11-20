Какие ФСБУ будут действовать в 2024 году

С нового года в копилку правил ведения бухгалтерского учета добавится новый ФСБУ. И уже есть еще один, но пока применять его необязательно.

Действующие ФСБУ в 2023-2024 годах

Новый ФСБУ с 2024 года

С 2024 года становится обязательным новый федеральный стандарт бухучета — ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

Что в нем нового:

Вводится стоимостной лимит для НМА.

Вводится понятие малоценные НМА, затраты на приобретение, создание которых признаются расходами в периоде их осуществления.

Обязательная амортизация НМА у НКО. Ранее НКО НМА не амортизировали.

Введено понятие материального носителя. То есть вещей, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Обязанность по применению ФСБУ 14/2022 вменяется организациям с отчетности за 2024 год, если организация не начала применять стандарт досрочно по собственной инициативе.

Новый ФСБУ «Инвентаризация»

Новый ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» Минфин утвердил приказом от 13.01.2023 № 4н. Он применяется для инвентаризации активов и обязательств. Этот ФСБУ не предназначен для применения организациями бюджетной сферы и не распространяется на инвентаризацию драгоценных металлов и драгоценных камней.

Организация обязана начать применять ФСБУ 28/2023 с 1 апреля 2025 года. Но можно применять и раньше.

Инвентаризация перед составлением годовой бухотчетности за 2024 год проводится по старым правилам, за исключением случая, когда организация решит начать применять ФСБУ 28/2023 досрочно.

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