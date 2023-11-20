Какие ФСБУ будут действовать в 2024 году

Действующие ФСБУ в 2023-2024 годах
ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».
ФСБУ 5/2019 «Запасы»;
ФСБУ 6/2020 «Основные средства»;
ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»;
ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».
Новый ФСБУ с 2024 года
С 2024 года становится обязательным новый федеральный стандарт бухучета — ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».
Что в нем нового:
Вводится стоимостной лимит для НМА.
Вводится понятие малоценные НМА, затраты на приобретение, создание которых признаются расходами в периоде их осуществления.
Обязательная амортизация НМА у НКО. Ранее НКО НМА не амортизировали.
Введено понятие материального носителя. То есть вещей, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.
Обязанность по применению ФСБУ 14/2022 вменяется организациям с отчетности за 2024 год, если организация не начала применять стандарт досрочно по собственной инициативе.
Новый ФСБУ «Инвентаризация»
Новый ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» Минфин утвердил приказом от 13.01.2023 № 4н. Он применяется для инвентаризации активов и обязательств. Этот ФСБУ не предназначен для применения организациями бюджетной сферы и не распространяется на инвентаризацию драгоценных металлов и драгоценных камней.
Организация обязана начать применять ФСБУ 28/2023 с 1 апреля 2025 года. Но можно применять и раньше.
Инвентаризация перед составлением годовой бухотчетности за 2024 год проводится по старым правилам, за исключением случая, когда организация решит начать применять ФСБУ 28/2023 досрочно.
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