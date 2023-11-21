🎁«Клерк» поздравляет вас с днем бухгалтера и дарит скидки на лучшие курсы!

Все мы любим праздники, а профессиональные — еще больше! «Клерк» ценит бухгалтерский труд и с удовольствием подарит возможность выгодно пройти лучшие курсы и получить важные знания, которые помогут вам стать еще лучше.
20 ноября запускаем марафон скидок: до 85% на курсы повышения квалификации и профпереподготовки.
Только нужные темы: налоги, проверки, бухучет, налоговая оптимизация, кадры, право.
Самые популярные курсы профпереподготовки от 4 990 рублей
После прохождения курса вы получите официальный красный диплом о профессиональной переподготовке по почте России. Внесем его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.
1. Главный бухгалтер на УСН
Обучитесь всему, что нужно для работы на УСН в 2023-2024 годах. После курса сможете: правильно составлять отчетность, вести бухгалтерский и налоговый учет, защищать бизнес перед ФНС и избегать многомиллионных штрафов.
Цена:4 990 вместо 26 000 руб. Записаться.
2. Бухгалтер по зарплате
На курсе научитесь: рассчитывать зарплату и авансы, правильно выплачивать премии, отпускные, больничные и другие пособия, работать по всем новым правилам 2023-2024.
Цена: 6 499 вместо 26 000 руб. Записаться.
Самые популярные курсы повышения квалификации от 4 990 рублей
После прохождения курса вы получите официальное удостоверение о повышении квалификации по почте России. Внесем его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.
1. Управленческий учет для бухгалтера: с нуля до работы в 1С, Excel и финансового планирования
Бухгалтеры с управленческим образованием востребованы на рынке труда, с зарплатой от 150 000 ₽, удаленно или в офисе.
Вы научитесь понимать, откуда приходят и куда уходят деньги компании, сможете улучшить бизнес и предлагать руководителям правильные управленческие решения.
Цена: 4 490 вместо 21 990 руб. Записаться.
2. Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль
Практический курс для бухгалтеров по ведению внешнеэкономической деятельности по правилам 2023-2024 годов. Вы научитесь правильно составлять контракты, ставить растаможенный товар на учет, рассчитывать НДС и таможенные платежи.
Получите знания и навыки проведения экспортных и импортных операций без таможенных штрафов и валютных рисков!
Цена: 9 900 вместо 32 000 руб. Записаться.
3. Бухгалтер маркетплейса
Как отразить в 1С бонусы маркет-платформ? Что делать в случае порчи товара? Как работать с маркетплейсами на ОСНО?
Вы будете знать, как вести себя в сложных ситуациях учета, налогов, документов, товарооборота на маркетплейсах и станете бухгалтером с востребованными навыками.
Цена: 9 900 вместо 26 000 руб. Записаться.
Другие курсы со скидкой до 85% вы найдете в нашем каталоге. Выбирайте!
Улучшайте свои навыки, стройте карьеру и получайте новые знания выгодно!
Комментарии