✨Не пропустите! Ко Дню бухгалтера на «Клерке» самые большие скидки

Забирайте курсы повышения квалификации и профпереподготовки со скидкой до 85%.

Все мы любим праздники, а профессиональные — еще больше! «Клерк» ценит бухгалтерский труд и с удовольствием подарит возможность выгодно пройти лучшие курсы и получить важные знания, которые помогут вам стать еще лучше.

20 ноября запускаем марафон скидок: до 85% на курсы повышения квалификации и профпереподготовки.

Только нужные темы: налоги, проверки, бухучет, налоговая оптимизация, кадры, право.

Самые популярные курсы повышения квалификации

После прохождения курса вы получите официальное удостоверение о повышении квалификации по почте России. Внесем его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

На курсе вы освоите все новые правила воинского учета, получите пошаговую инструкцию по его ведению воинского учета, а также образцы документов по правилам 2023-2024 года.

Цена: 7 499 вместо 14 999 руб. Записаться.

Научитесь выстраивать финансовые модели для бизнеса, освоите удобные отчеты и современные инструменты. В результате обучения Вы повысите свою ценность как эксперта и станете еще более востребованным специалистом.

Цена: 7 990 вместо 29 900 руб. Записаться.

Как отразить в 1С бонусы маркет-платформ? Что делать в случае порчи товара? Как работать с маркетплейсами на ОСНО?

Вы будете знать, как вести себя в сложных ситуациях учета, налогов, документов, товарооборота на маркетплейсах и станете бухгалтером с востребованными навыками.

Цена: 9 900 вместо 26 000 руб. Записаться.

Самые популярные курсы профпереподготовки

После прохождения курса вы получите официальный красный диплом о профессиональной переподготовке по почте России. Внесем его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Обучитесь всему, что нужно для работы на УСН в 2023-2024 годах. После курса сможете: правильно составлять отчетность, вести бухгалтерский и налоговый учет, защищать бизнес перед ФНС и избегать многомиллионных штрафов.

Цена:4 990 вместо 26 000 руб. Записаться.

На курсе научитесь: рассчитывать зарплату и авансы, правильно выплачивать премии, отпускные, больничные и другие пособия, работать по всем новым правилам 2023-2024.

Цена: 6 499 вместо 26 000 руб. Записаться.

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