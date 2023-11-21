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Обучение для бухгалтеров

✨Не пропустите! Ко Дню бухгалтера на «Клерке» самые большие скидки

Забирайте курсы повышения квалификации и профпереподготовки со скидкой до 85%.
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✨Не пропустите! Ко Дню бухгалтера на «Клерке» самые большие скидки
Иллюстрация: Клерк.ру

Все мы любим праздники, а профессиональные — еще больше! «Клерк» ценит бухгалтерский труд и с удовольствием подарит возможность выгодно пройти лучшие курсы и получить важные знания, которые помогут вам стать еще лучше.

20 ноября запускаем марафон скидок: до 85% на курсы повышения квалификации и профпереподготовки.

Только нужные темы: налоги, проверки, бухучет, налоговая оптимизация, кадры, право.

Самые популярные курсы повышения квалификации

После прохождения курса вы получите официальное удостоверение о повышении квалификации по почте России. Внесем его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

1. Воинский учет в организации: ведение, заполнение документов и работа в 1С

На курсе вы освоите все новые правила воинского учета, получите пошаговую инструкцию по его ведению воинского учета, а также образцы документов по правилам 2023-2024 года.

Цена: 7 499 вместо 14 999 руб. Записаться.

2. Финансовый анализ и финансовое моделирование для бухгалтеров

Научитесь выстраивать финансовые модели для бизнеса, освоите удобные отчеты и современные инструменты. В результате обучения Вы повысите свою ценность как эксперта и станете еще более востребованным специалистом.

Цена: 7 990 вместо 29 900 руб. Записаться.

3. Бухгалтер маркетплейса

Как отразить в 1С бонусы маркет-платформ? Что делать в случае порчи товара? Как работать с маркетплейсами на ОСНО?

Вы будете знать, как вести себя в сложных ситуациях учета, налогов, документов, товарооборота на маркетплейсах и станете бухгалтером с востребованными навыками.

Цена: 9 900 вместо 26 000 руб. Записаться.

Самые популярные курсы профпереподготовки

После прохождения курса вы получите официальный красный диплом о профессиональной переподготовке по почте России. Внесем его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

1. Главный бухгалтер на УСН

Обучитесь всему, что нужно для работы на УСН в 2023-2024 годах. После курса сможете: правильно составлять отчетность, вести бухгалтерский и налоговый учет, защищать бизнес перед ФНС и избегать многомиллионных штрафов.

Цена:4 990 вместо 26 000 руб. Записаться.

2. Бухгалтер по зарплате

На курсе научитесь: рассчитывать зарплату и авансы, правильно выплачивать премии, отпускные, больничные и другие пособия, работать по всем новым правилам 2023-2024.

Цена: 6 499 вместо 26 000 руб. Записаться.

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Бесплатно с НДС

    НДС с аванса: как отразить в декларации, проводки, примеры

    Продавец обязан начислить НДС с аванса в счет будущей поставки, но не всегда. А дальнейший учет и отражение предоплаты в декларации зависят от периода и суммы реализации.

    НДС с аванса: как отразить в декларации, проводки, примеры
    47
    Логотип Клерк
    Клерк
    Обучение для бухгалтеров

    ✨Не пропустите! Ко Дню бухгалтера на «Клерке» самые большие скидки

    Забирайте курсы повышения квалификации и профпереподготовки со скидкой до 85%.

    ✨Не пропустите! Ко Дню бухгалтера на «Клерке» самые большие скидки
    37

    Коллекции

    17
    Подборки онлайн-курсов, вебинаров и инструкций
    Бухгалтеры

    🎉«Клерк» поздравляет вас с днем бухгалтера и дарит скидки на лучшие курсы!

    Профессиональные курсы можно получить с выгодой до 85%.

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    Индивидуальный предприниматель

    44% женщин становятся предпринимателями до 40 лет

    Среди предпринимателей старше 85 лет женщины составляют большинство, 56%. 432 бизнес-леди начали свое дело, когда им было от 14 до 17 лет.

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    19     Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
    Бесплатно с Налог на прибыль

    Как учитывать убытки прошлых лет в 2023 году. Мини-курс

    За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как учитывать убытки прошлых лет в 2023 году.

    Как учитывать убытки прошлых лет в 2023 году. Мини-курс
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    Импорт

    Импорт товаров из стран ЕАЭС в 1С: Комплексной автоматизации ред. 2.5

    Импорт и экспорт товаров, работ или услуг стал уже неотъемлемой частью нашей привычной жизни. В этой публикации мы расскажем, как отразить операции по импорту товаров из ЕАЭС в программе 1С: Комплексная автоматизация 2.5. Также этот материал будет полезен тем бухгалтерам, которые ведут учет в еще более сложной программе 1С: ERP ред. 2.5. 

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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    Вакансии

     Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Нужно ли менять в ЕГРИП адрес ИП?

    Добрый вечер! Подскажите, у ИП с работниками поменялся адрес прописки. В налоговую ничего не подавали. В выписке ЕГРИП указана старая налоговая. В новой налоговой ПСВ не принимают. Что делать? Отправить в старую или нужно как-то уведомить новую налоговую и отправить туда? Спасибо!

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    Экспорт

    Правительство одобряет штрафы за отказ продавать валютную выручку

    57

    Разборы законов

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    Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
    Экологический сбор

    Упаковка подорожает на 0,5% из-за экологического сбора

    Вырастут цены на продукты в пластмассовой таре, в стекле и в комбинированной упаковке. Сильнее всего повышение экологического сбора отразится на стоимости зимних шин и одежды.

    38
    Управленческий учет

    Учетная политика для целей управленческого учета

    Учетная политика для целей управленческого учета — вопрос комплексный, требующий от ответственного подразделения фирмы четкого понимания не только целей и задач самого управленческого учета, но и специфики формирования учетной политики в данном случае. Основные моменты, на которые предприятию при этом следует обратить внимание, будут рассмотрены в данной статье.  

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    19
    Бухгалтеры

    🙌 «Клерк» объединил больше 50 тысяч бухгалтеров в сообществе ВК

    Читайте полезные материалы от «Клерка» в ленте своих новостей ВКонтакте, чтобы не пропустить все самое свежее и интересное в профессиональной среде.

    48
    Маркетплейсы

    Как данные из отчета Озона отражать в доходах по УСН

    После загрузки отчета Озона в 1С надо отфильтровать, где были фактически получены денежные средства за реализованный товар, а где получен аванс (товар еще не доставлен). Это нужно, чтобы посчитать налог по выручке, полученной от покупателей.

    79

    Мероприятия

     Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
    Зарплата

    Какие сроки выплаты зарплаты и аванса в 2024 году

    Какой срок выплаты аванса и зарплаты в 2024 году? Права сотрудников закреплены в Трудовом Кодексе. Это касается режима и условий труда, а также сроков получения заработной платы. Работодатель должен установить конкретные даты, с учетом того, что средства перечисляются два раза в месяц.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    33
    Налоги, взносы, пошлины

    Бюджет уже получил 40 млрд рублей от налога на сверхприбыль

    Компании, которые получили сверхприбыль за 2021-2022 годы, уже начали платить налог на сверхприбыль. Всего Минфин планирует получить 300 млрд рублей, пока что бизнес внес около 40 млрд рублей.

    46

    Консультации

    Безлимитная линия, ответы в течение 24 часов Подключить
    НДС

    Минфин выступил против отмены НДС с авансов

    В Минфин поступило предложение отменить НДС с авансов. Но эта идея не получила поддержки.

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    Логотип Модульбанк
    Модульбанк
    Банки

    Модульбанк отменил комиссию и лимиты за вывод выручки на счета физлиц

    Модульбанк запустил акцию «Черная пятница». С 20 по 26 ноября предприниматели могут получить самые выгодные в истории банка условия на обслуживание счета: безлимитный тариф за 0 рублей, вывод выручки без комиссии и ограничений и премиум-сервис.

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    Онлайн-курсы

    47
    Опытом делятся эксперты-практики, без воды
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Входит ли в расчет компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении присужденная судом компенсация?

    Коллеги, кто-нибудь сталкивался с ситуацией восстановления сотрудника по решению суда? В прошлом году уволился, сейчас восстановился, суд присудил компенсацию исходя из среднего заработка за всё это время и моральный вред. Сотрудник, понятное дело, на работу не вышел, сначала побыл на больничном, сейчас увольняется.

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    Цифровой рубль

    Цифровой рубль начнут применять в бюджетных расходах

    Минфин в 2024 году запустит пилотный проект по использованию цифровых рублей в бюджете.

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    Календарь вебинаров

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    Лучшие спикеры, новый каждый день
    Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
    Первая Экспертная Бухгалтерия
    УСН

    УСН 6% или 15%: какую упрощенку выбрать в 2024? 

    Выбор объекта налогообложения при УСН зависит от разных факторов: вида деятельности, дохода, количества работников, в каком регионе ведется бизнес и какие у него перспективы. Расскажем, на что обратить внимание, чтобы сделать правильный выбор. 

    УСН 6% или 15%: какую упрощенку выбрать в 2024? 
    78
    Логотип Ак Барс Банк
    Ак Барс Банк
    Факторинг

    Факторинг: как получить деньги сразу

    Современный бизнес нередко сталкивает предпринимателей с ситуацией, когда из-за конкуренции или требований крупного заказчика оплата товаров и услуг происходит на условиях отсрочки платежа. Это приводит к дефициту оборотных средств, необходимых для дальнейшего развития бизнеса. Чтобы закупить сырье или оплатить следующую партию товара, деньги нужны срочно. Расскажем, как получить деньги сразу и не дожидаться оплаты покупателя, не тратя на это кредитный потенциал своей компании.

    Факторинг: как получить деньги сразу
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    Резюме

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