Как стать банкротом через МФЦ: новые правила / БухСтрим

Разбираемся, насколько просто и реально попрощаться с долгами, что изменилось в последнее время и нет ли тут рисков и подводных камней, о которых открыто не говорят.

Пока кредиторы пребывают в шоке, должники начинают примерять на себя новые правила внесудебного банкротства.

В одном из последних выступлений президент призвал активно рассказывать о возможностях банкротства физическим лицам. Перед правительством и ведомствами стоит задача усилить информирование граждан о внесудебной процедуре банкротства. Перейдем к разбору самого процесса.

Как происходит банкротство физлиц

Чтобы разобраться в сути новых правил, напомню вам условия и процедуру внесудебного банкротства, которая действует с 1 сентября 2020 года.

Гражданин самостоятельно рассчитывает общую сумму задолженности по таким долгам, как кредиты и проценты по ним, долги по ЖКХ, штрафы ГИБДД, налоги, кроме пеней и налоговых штрафов, обязательства по договорам поручительства. Нельзя списать долги по алиментам и различные виды возмещения вреда.

Если в день обращения сумма долгов не превышает 500 000 рублей, то процедуру банкротства можно запустить без суда.

Кроме подсчета размеров долга необходимо убедиться, что исполнительное производство окончено и не начато новое. Исполнительный документ возвращен взыскателю, так как у гражданина отсутствует имущество, на которое можно обратить взыскание.

Давайте познакомимся со списком имущества, которое у вас заберут, т.е. на него возможно обращение взыскания:

деньги в рублях или иностранной валюте, в том числе находящиеся на счетах, во вкладах, на хранении в банках;

имущество, которое принадлежит должнику на праве собственности, хозяйственного ведения и (или) оперативного управления;

имущественные права должника, право на получение денег с аренды недвижимого имущества, исключительное право на результаты интеллектуальной собственности и иные права.

Если у должника есть имущество, которое находится в общей собственности нескольких лиц, то обращение взыскания производится на долю в имуществе должника.

Если у должника есть заработная плата в размере, существенно превышающем прожиточный минимум, то пристав не окончит исполнительное производство, а будет продолжать взыскивать долг из заработной платы.

Что взыскать не смогут. Этот список намного короче:

квартира или иное жилое помещение, если для должника и его семьи это помещение является единственным.

В итоге получаем: сумма долга до 500 тысяч рублей, имущества для взыскания нет, исполнительное производство окончено и новых нет. Тогда гражданин имеет право обратиться в МФЦ по месту жительства или пребывания. Там заполнить заявление, указав всех известных кредиторов.

Если кого-то забудете указать, то этот долг не будет списан.

МФЦ в течение 3-х рабочих дней проверяет ваши сведения и при положительном решении размещает объявление о начале процедуры банкротства на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

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Сколько длится

Внесудебная процедура банкротства длится не более, но и не менее 6 месяцев. За это время приостанавливается исполнение исполнительных документов по имущественным взысканиям и прекращается начисление процентов и штрафов. Приостановка исполнения означает, что приставы не смогут продать имущество гражданина в счёт погашения его долгов, а банк не спишет деньги со счетов.

При этом в течение шестимесячной процедуры внесудебного банкротства гражданин не может брать новые кредиты и займы, выдавать поручительства и оформлять иные обеспечительные сделки.

В случае поступления в течение срока процедуры внесудебного банкротства в собственность гражданина имущества, позволяющего полностью или в значительной части исполнить обязательства перед кредиторами, указанными в заявлении, гражданин обязан в течение пяти рабочих дней уведомить об этом МФЦ. В течение трех рабочих дней банкротство будет остановлено.

Если в течение срока процедуры внесудебного банкротства начнётся судебное, которое могут инициировать недовольные кредиторы, то внесудебная процедура прекращается — МФЦ фиксирует это в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Если банкрот благополучно дождался окончания внесудебного банкротства, то все заявленные долги будут прощены. То есть по этим долгам будет невозможно принудительное взыскание.

Последствия

Так, вы попрощаетесь с долгами, но у внесудебного банкротства есть следующие последствия будут последствия:

явный минус банкротства — ваше имущество будет использовано для погашения имеющихся долгов.

В течение 5 лет нельзя брать кредиты и займы без указания на факт банкротства. В течение 3 лет нельзя занимать должности в органах управления юридического лица. В течение 10 лет нельзя занимать должности в органах управления кредитной организации. В течение 5 лет нельзя занимать должности в органах управления страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда или микрофинансовой компании.

Если гражданин перестал быть индивидуальным предпринимателем менее чем за один год до подачи заявления о внесудебном банкротстве, то в течение 5 лет после его завершения нельзя:

Регистрироваться в качестве ИП. Осуществлять предпринимательскую деятельность и руководить юрлицом.

Что изменилось в процедуре банкротства с ноября 2023 года

Изменения в законы о банкротстве и исполнительном производстве принес № 474-ФЗ. Но я не буду их цитировать, а постараюсь простым языком пересказать суть изменений и их последствия.

Число банкротов увеличится, потому что размер долга, с которым можно обратиться за внесудебным банкротством, изменился. Стать банкротом без суда можно как с долгом от 25 тысяч до 1 миллиона рублей.

Число банкротов смогут пополнить пенсионеры и мамочки в декрете.

За банкротством могут обратиться должники, которые больше семи лет не могут выплатить долги по направленным или предъявленным исполнительным документам. Чтобы подтвердить длительность неоконченного производства, нужно собрать подтверждения от:

Службы судебных приставов (ФССП России);

Социального фонда (СФР);

кредитных организаций.

Работодатели обанкротившегося сотрудника также будут вынуждены оформлять справки для подтверждения сведений. В течение 10 рабочих дней со дня обращения работника ему нужно оформить справку о том, что за последний год на него приходил исполнительный документ имущественного характера, который не исполнен или исполнен частично.

Формы заявлений и справок утверждены Приказом Минэкономразвития от 09.10.2023 № 706.

Как еще упростили жизнь банкротам?

Нужно собирать меньше бумаг и справок. Например, к заявлению не надо прикладывать доказательства, что основным и единственным доходом является социальная выплата, или например, подтверждать отсутствие имущества, которое подходит для взыскания.

Подтверждающие документы будет запрашивать МФЦ у соответствующих органов. Но окончательно эта технология заработает с июля 2024 года, когда будет налажено межведомственное взаимодействие ФССП — СФР — Федресурс.

Повторное банкротство не будет редкостью, т. к. с 10 до 5 лет сократили срок, по истечении которого гражданин вправе повторно инициировать своё банкротство без суда.

Что нужно знать бухгалтеру о банкротстве

Нужно вовремя отследить, что началась процедура внесудебного производства. Это означает, что удерживать зарплату по действующим исполнительным листам уже не надо.

Вам ещё добавит хлопот финансовый управляющий должника. Он появляется, если внесудебное банкротство перетекает в судебное. Банкрот не сможет самостоятельно открывать счета и пользоваться ими. Так что зарплату придется перечислять только в один банк, который выберет управляющий. Он же получил право подавать заявление в Роструд о наличии признаков нарушений, связанных с оплатой труда физлица-банкрота.

Представляю вам упрощенную пошаговую инструкцию для будущих банкротов с учетом новых правил, которые вступили в силу с 3 ноября 2023:

Шаг № 1. Составить список всех разрешенных для списания долгов. Сумма по ним должна быть не меньше 25 тысяч рублей и не более 1 миллиона рублей.

Шаг № 2. Для легкого банкротства проверить выполнение хотя бы одного из оснований.

Основание 1. Действует для любых граждан с оконченным исполнительным производством. На дату обращения у них должно быть окончено исполнительное производство в связи с возвращением исполнительного документа взыскателю. При этом они не успели получить новое. Это основание могут использовать пенсионеры и получатели пособий на детей, если под иные основания (см далее) они не подошли.

Основание 2. Действует с ноября 2023 года. Упрощенную процедуру банкротства могут применить пенсионеры, но при одновременном выполнении всех следующих требований:

основной доход гражданина составляет страховая пенсия;

исполнительный документ был выдан более года назад, но до конца не исполнен;

отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание.

Основание 3. Также как и второе, появилось с ноября 2023 года. Распространяется на получателей детских пособий. Для банкротства должны соблюдаться все три требования:

должник получает ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.

исполнительный документ был выдан более года назад, но до конца не исполнен.

на дату подачи заявления отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание.

Основание 4. Подходит для тех, кому не подходят все три предыдущих. Главное и единственное условие — исполнительное производство не окончено на текущий момент и начато более 7 лет назад. Тогда без суда и в упрощенном порядке можно расстаться с неоплаченными долгами.

Шаг № 3. Собрать подтверждающие документы не ранее чем за три месяца до обращения в МФЦ.

Мамочки и пенсионеры подтверждают свой доход, а также подкрепляют справку о длительности имеющегося неоконченного исполнительного производства. Формы справок надо брать строго из приказа № 706.

Шаг № 4. Обратиться в МФЦ с заявлением о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке.

Форма заявления, а также порядок заполнения и подачи заявления утверждены приказом Минэкономразвития от 04.08.2020 № 497 в последней редакции.

Внимание, за рассмотрение вашего заявление МФЦ денег не берет.

МФЦ в течение одного дня проверяет сведения о неоконченных исполнительных производствах. Если заявление соответствует действительности, то ещё через 3 рабочих дня на сайте Федресурса появится объявление о внесудебном банкротстве гражданина. Начинается шестимесячная процедура банкротства. Если у гражданина появляется имущество, на которое разрешено взыскание, то об этом придется сообщить в МФЦ в течение пяти рабочих дней. В течение трех рабочих дней банкротство будет остановлено. Если в течение шести месяцев имущество не появилось, то вы банкрот и никому ничего не должны.

Кстати, нововведения коснулись не только банкротов, но и их кредиторов. Они могут настоять на отказе от внесудебной процедуры и замене ее на судебную. Для этого нужно обосновать свои предположения о наличии у должника имущества или доходов либо о совершении им или иными лицами за его счет сделок, которые позволят погасить большую часть долгов. До ноября 2023 года кредитор должен был обнаружить имущество должника, а не просто предположить, что оно есть.

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