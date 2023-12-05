🔥 Курсы профпереподготовки с дипломом в ФИС ФРДО со скидкой до 80% и акция на лучшую подписку для бухгалтера

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Срок действия акции: по 29 декабря 2023 года.

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2. Курс повышения квалификации Финансовый анализ и финансовое моделирование для бухгалтеров

Научитесь выстраивать финансовые модели для бизнеса, освоите удобные отчеты и современные инструменты. В результате обучения Вы повысите свою ценность как эксперта и станете еще более востребованным специалистом.

Скидка действует по 8 декабря включительно. Старт потока: 15 декабря 🚀.

Цена: 5 999 ₽ вместо 29 900 ₽. Скидка 80%. Записаться.

3. Курс повышения квалификации Бухгалтер маркетплейса

Как отразить в 1С бонусы маркет-платформ? Что делать в случае порчи товара? Как работать с маркетплейсами на ОСНО?

Вы будете знать, как вести себя в сложных ситуациях учета, налогов, документов, товарооборота на маркетплейсах и станете бухгалтером с востребованными навыками.

Скидка действует по 8 декабря включительно. Старт потока: 15 декабря 🚀.

Цена: 9 900 ₽вместо 26 000 ₽. Скидка 61%. Записаться.

4. Курс профпереподготовки Главный бухгалтер на УСН

Обучитесь всему, что нужно для работы на УСН в 2023-2024 годах. После курса сможете: правильно составлять отчетность, вести бухгалтерский и налоговый учет, защищать бизнес перед ФНС и избегать многомиллионных штрафов.

Скидка действует по 8 декабря включительно. Старт потока: 1 января 🚀.

Цена:4 990 ₽ вместо 26 000 ₽. Скидка 80%. Записаться.

5 декабря, г. Москва, Берсеневская набережная, дом 6, стр. 3, «Красный октябрь».

Лучшие спикеры страны расскажут о том, как закрыть год без ошибок и что учесть в работе в 2024 году.

Приходите на мероприятие вдвоем с коллегой! Мы сделали специальный тариф —9 000 ₽, куда добавили второй билет за полцены.

Купить два билета.

Проведите этот день вместе с нами!