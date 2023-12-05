🔥 Курсы профпереподготовки с дипломом в ФИС ФРДО со скидкой до 80% и акция на лучшую подписку для бухгалтера

1. «Клерк.Премиум»
Что получите:
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2. Курс повышения квалификации Финансовый анализ и финансовое моделирование для бухгалтеров
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3. Курс повышения квалификации Бухгалтер маркетплейса
Как отразить в 1С бонусы маркет-платформ? Что делать в случае порчи товара? Как работать с маркетплейсами на ОСНО?
Вы будете знать, как вести себя в сложных ситуациях учета, налогов, документов, товарооборота на маркетплейсах и станете бухгалтером с востребованными навыками.
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4. Курс профпереподготовки Главный бухгалтер на УСН
Обучитесь всему, что нужно для работы на УСН в 2023-2024 годах. После курса сможете: правильно составлять отчетность, вести бухгалтерский и налоговый учет, защищать бизнес перед ФНС и избегать многомиллионных штрафов.
Скидка действует по 8 декабря включительно. Старт потока: 1 января 🚀.
Цена:4 990 ₽ вместо 26 000 ₽. Скидка 80%. Записаться.
5. II всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка»
5 декабря, г. Москва, Берсеневская набережная, дом 6, стр. 3, «Красный октябрь».
Лучшие спикеры страны расскажут о том, как закрыть год без ошибок и что учесть в работе в 2024 году.
Приходите на мероприятие вдвоем с коллегой! Мы сделали специальный тариф —9 000 ₽, куда добавили второй билет за полцены.
Проведите этот день вместе с нами!
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