🎁 Новый год скоро, время расти в карьере и меняться! У «Клерка» сейчас самые выгодные цены на курсы — от 2399 руб. Учитесь и зарабатывайте больше!

Онлайн-курс — удобный формат обучения для занятого бухгалтера: доступ дается сразу, всегда актуальная информация, нет привязки к потокам и старту обучения, а еще после курса вы получите сертификат о прохождении обучения.
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После курса вы получите сертификат, который подтвердит, что вы освоили новые навыки, и станет дополнительным аргументом при принятии важного решения, устройстве на новую работу.
1. Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования
Уметь настраивать и вести управленку — значит быть полезным для руководителей. Научитесь понимать, откуда приходят и куда уходят деньги компании. Поможете улучшить бизнес и дадите руководителям правильные управленческие решения.
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2. Новые правила бухгалтерского учета 2023-2024: как быстро внедрить все 7 ФСБУ в работу
После курса вызабудете о претензиях от налоговиков к учету, начнете с легкостью применять федеральные стандарты в учете.Научитесь работать со всеми семью ФСБУ без штрафов.Переведете весь бухучет на новые правила легко и без лишней работы.Сможете изменить учетную политику под новые правила бухучета.
Цена: 3 299 ₽ вместо 11 499 ₽. Скидка 71%. Записаться.
3. Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С
Обучитесь всему, что нужно для работы на УСН в 2023-2024 годах. После курса сможете: рассчитывать налог по упрощенке в любых ситуациях, настраивать 1С на работу при УСН, правильно составлять отчетность, вести учет по новым ФСБУ. Научитесь защищать бизнес перед ФНС и избегать многомиллионных штрафов.
Цена: 3 299 ₽ вместо 14 499 ₽. Скидка 77%. Записаться.
4. Дробление бизнеса: какое признают законным
Как работать с самой популярной схемой налоговой оптимизации так, чтобы налоговая не признала дробление незаконным? Структурирование компании — это нормальный и законный процесс, просто нужно соблюдать некоторые принципы, которым и научитесь в курсе.
Цена: 2 398 ₽ вместо 4 900 ₽. Скидка 51%. Записаться.
5. Все про НДС. Разбор ситуаций по НДС на понятных примерах
Курс поможет вам победить самые сложные моменты в понимании НДС. Разберем много примеров; остановимся на образцах заполнения документов; много будем говорить о расчете НДС в разных ситуациях.
Цена: 2 398 ₽ вместо 4 900 ₽. Скидка 51%. Записаться.
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