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ВЭД

Справка о подтверждающих документах: что нужно знать бухгалтеру

Разберем, в каких случаях представляется справка о подтверждающих документах (СПД), в какие сроки, когда можно этого не делать и как накажут, если вы были обязаны подать справку. но не сделали этого.
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Справка о подтверждающих документах: что нужно знать бухгалтеру
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Когда нужно подать справку о подтверждающих документах

Если у вас есть контракт с зарубежным контрагентом, то после того, как вы оказали услуги, выполнили работы, ввезли/вывезли товар в /из РФ (и в других ситуациях), необходимо представить в банк справку о подтверждающих документах. К справке прикладывают накладные, акты, накладные и прочие документы, которые подтверждают выполнение обязательств.

СПД представляют в банк только в отношении контрактов, поставленных на учет.

Когда контракт необходимо поставить на учет. мы рассказали здесь.

Перечислим все ситуации, когда нужно подать СПД в банк:

  • Исполнении обязательств по контракту.

  • Прекращении контракта.

  • Перемене лиц в обязательстве.

  • Изменении суммы обязательства в контракте.

Сроки подачи справки о подтверждающих документах

СПД нужно подать в течение 15 рабочих дней с месяца, когда были оформлены:

  • товарная накладная;

  • акт о выполнении работ / оказании услуг и т. п;.

  • акт приема-передачи результатов интеллектуальной деятельности;

  • таможенная декларация.

Когда СПД не нужно предоставлять в банк

СПД не представляют:

  • по контрактам на аренду, лизинг, оказание услуг связи или страхование, предусматривающим платежи с фиксированной периодичностью;

  • при начислении процентов и штрафных санкций;

  • при авансовых платежах по экспорту;

  • при отсрочке платежа по импорту.

Штрафы за несдачу СПД

Если просрочить представление справки и подтверждающих документов  более чем на 90 дней, то будет штраф по (ч. 6.3-1 ст. 15.25 КоАП):

●   для должностного лица — 4-5 тыс. руб.;

●   для организации — 40-50 тыс. руб.

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