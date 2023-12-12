Справка о подтверждающих документах: что нужно знать бухгалтеру

Разберем, в каких случаях представляется справка о подтверждающих документах (СПД), в какие сроки, когда можно этого не делать и как накажут, если вы были обязаны подать справку. но не сделали этого.

Когда нужно подать справку о подтверждающих документах

Если у вас есть контракт с зарубежным контрагентом, то после того, как вы оказали услуги, выполнили работы, ввезли/вывезли товар в /из РФ (и в других ситуациях), необходимо представить в банк справку о подтверждающих документах. К справке прикладывают накладные, акты, накладные и прочие документы, которые подтверждают выполнение обязательств.

СПД представляют в банк только в отношении контрактов, поставленных на учет.

Когда контракт необходимо поставить на учет. мы рассказали здесь.

Перечислим все ситуации, когда нужно подать СПД в банк:

Исполнении обязательств по контракту.

Прекращении контракта.

Перемене лиц в обязательстве.

Изменении суммы обязательства в контракте.

Сроки подачи справки о подтверждающих документах

СПД нужно подать в течение 15 рабочих дней с месяца, когда были оформлены:

товарная накладная;

акт о выполнении работ / оказании услуг и т. п;.

акт приема-передачи результатов интеллектуальной деятельности;

таможенная декларация.

Когда СПД не нужно предоставлять в банк

СПД не представляют:

по контрактам на аренду, лизинг, оказание услуг связи или страхование, предусматривающим платежи с фиксированной периодичностью;

при начислении процентов и штрафных санкций;

при авансовых платежах по экспорту;

при отсрочке платежа по импорту.

Штрафы за несдачу СПД

Если просрочить представление справки и подтверждающих документов более чем на 90 дней, то будет штраф по (ч. 6.3-1 ст. 15.25 КоАП):

● для должностного лица — 4-5 тыс. руб.;

● для организации — 40-50 тыс. руб.

Как бухгалтеру разобраться во всех особенностях ВЭД

Разобраться в тонкостях внешнеэкономической деятельности можно на курсе повышения квалификации «Бухгалтер ВЭД: учет, налоги, валютный контроль».

Это практический курс для бухгалтеров по ведению внешнеэкономической деятельности по правилам 2023 года. Вы получите знания и навыки проведения экспортных и импортных операций без таможенных штрафов и валютных рисков.

В программе курса:

Внешнеторговый контракт.

Инкотермс 2020.

Валютный контроль.

Импорт и прослеживаемость.

НДС при импорте из стран ЕАЭС: Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии.

Расчеты ФТС.

Экспорт.

Экспорт в страны ЕАЭС.

Реализация работ и услуг для целей НДС.

Электронные услуги.

Как работать с Китаем.

Вы разберетесь с понятием таможенной стоимости, таможенных платежей, валютного контроля и другими важными особенностями ВЭД.

Успейте записаться на курс, пока действует скидка: 9 900 ₽ вместо 32 000 ₽.

Старт потока – 15 декабря. Торопитесь!

Купить курс

После курса вы получите официальное удостоверение о повышении квалификации и точно сможете прокачать свои профессиональные навыки и просить прибавку к зарплате.