Справка о подтверждающих документах: что нужно знать бухгалтеру

Когда нужно подать справку о подтверждающих документах
Если у вас есть контракт с зарубежным контрагентом, то после того, как вы оказали услуги, выполнили работы, ввезли/вывезли товар в /из РФ (и в других ситуациях), необходимо представить в банк справку о подтверждающих документах. К справке прикладывают накладные, акты, накладные и прочие документы, которые подтверждают выполнение обязательств.
СПД представляют в банк только в отношении контрактов, поставленных на учет.
Когда контракт необходимо поставить на учет. мы рассказали здесь.
Перечислим все ситуации, когда нужно подать СПД в банк:
Исполнении обязательств по контракту.
Прекращении контракта.
Перемене лиц в обязательстве.
Изменении суммы обязательства в контракте.
Сроки подачи справки о подтверждающих документах
СПД нужно подать в течение 15 рабочих дней с месяца, когда были оформлены:
товарная накладная;
акт о выполнении работ / оказании услуг и т. п;.
акт приема-передачи результатов интеллектуальной деятельности;
таможенная декларация.
Когда СПД не нужно предоставлять в банк
СПД не представляют:
по контрактам на аренду, лизинг, оказание услуг связи или страхование, предусматривающим платежи с фиксированной периодичностью;
при начислении процентов и штрафных санкций;
при авансовых платежах по экспорту;
при отсрочке платежа по импорту.
Штрафы за несдачу СПД
Если просрочить представление справки и подтверждающих документов более чем на 90 дней, то будет штраф по (ч. 6.3-1 ст. 15.25 КоАП):
● для должностного лица — 4-5 тыс. руб.;
● для организации — 40-50 тыс. руб.
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