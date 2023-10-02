Постановка на учет валютного контакта: на что обратить внимание

Как поставить на учет валютный контракт и на что обратить внимание попробуем дать несколько советов.

Когда поставить валютный контракт на учет

Сумма для импортных, смешанных и кредитных договоров равна или превышает 3 млн рублей. Сумма для экспортных равна или превышает 10 млн рублей.

Если в вашем валютном контракте уже указана сумма и она превышает установленные лимиты, то его нужно поставить на учет в банке до проведения первого платежа по нему или до предоставления справки о подтверждающих документах.

Если в контракте сумма не указана, то его не обязательно ставить на учет до тех пор, пока сумма обязательств по нему не превысит пороговые значения.

Чтобы поставить валютный контракт на учет в банке, необходимо прислать сканированную копию подписанного контракта в валютный контроль банка. Уполномоченный банк проверит его на правильность, присвоит уникальный номер и направит в ЦБ. Все платежи, которые будут проходить по этому контракту будут иметь уникальный номер.

Как бухгалтеру за всем уследить

Разобраться в тонкостях внешнеэкономической деятельности можно на курсе повышения квалификации «Бухгалтер ВЭД: учет, налоги, валютный контроль».

Практический курс для бухгалтеров по ведению внешнеэкономической деятельности по правилам 2023 года. Вы получите знания и навыки проведения экспортных и импортных операций без таможенных штрафов и валютных рисков.

В программе курса:

Внешнеторговый контракт; Инкотермс 2020; Валютный контроль; Импорт и прослеживаемость; НДС при импорте из стран ЕАЭС: Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии; Расчеты ФТС; Экспорт; Экспорт в страны ЕАЭС; Реализация работ и услуг для целей НДС; Электронные услуги; Как работать с Китаем.

Закончив курс получите официальное удостоверение о повышении квалификации и точно сможете прокачать свои профессиональные навыки и просить прибавку к зарплате.

Разберетесь с понятием таможенной стоимости, таможенных платежей, валютного контроля и другими важными особенностями ВЭД.

Количество мест ограничено. Успейте записаться на курс, пока действует скидка: 24 000 ₽ 32 000 ₽

Записаться