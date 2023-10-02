Постановка на учет валютного контакта: на что обратить внимание

Когда поставить валютный контракт на учет
Сумма для импортных, смешанных и кредитных договоров равна или превышает 3 млн рублей.
Сумма для экспортных равна или превышает 10 млн рублей.
Если в вашем валютном контракте уже указана сумма и она превышает установленные лимиты, то его нужно поставить на учет в банке до проведения первого платежа по нему или до предоставления справки о подтверждающих документах.
Если в контракте сумма не указана, то его не обязательно ставить на учет до тех пор, пока сумма обязательств по нему не превысит пороговые значения.
Чтобы поставить валютный контракт на учет в банке, необходимо прислать сканированную копию подписанного контракта в валютный контроль банка. Уполномоченный банк проверит его на правильность, присвоит уникальный номер и направит в ЦБ. Все платежи, которые будут проходить по этому контракту будут иметь уникальный номер.
Как бухгалтеру за всем уследить
Разобраться в тонкостях внешнеэкономической деятельности можно на курсе повышения квалификации «Бухгалтер ВЭД: учет, налоги, валютный контроль».
Практический курс для бухгалтеров по ведению внешнеэкономической деятельности по правилам 2023 года. Вы получите знания и навыки проведения экспортных и импортных операций без таможенных штрафов и валютных рисков.
В программе курса:
Внешнеторговый контракт;
Инкотермс 2020;
Валютный контроль;
Импорт и прослеживаемость;
НДС при импорте из стран ЕАЭС: Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии;
Расчеты ФТС;
Экспорт;
Экспорт в страны ЕАЭС;
Реализация работ и услуг для целей НДС;
Электронные услуги;
Как работать с Китаем.
Закончив курс получите официальное удостоверение о повышении квалификации и точно сможете прокачать свои профессиональные навыки и просить прибавку к зарплате.
Разберетесь с понятием таможенной стоимости, таможенных платежей, валютного контроля и другими важными особенностями ВЭД.
Количество мест ограничено. Успейте записаться на курс, пока действует скидка: 24 000 ₽
32 000 ₽
Комментарии