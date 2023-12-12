Изменения в 2024 году: что нужно знать бухгалтеру

В новом году бухгалтеров ждет множество изменений законодательства. Снова нужно будет привыкать к новым правилам. Изучать порядок заполнения обновленной отчетность. А вы готовы?

Что ждет бухгалтеров в новом году

Бухгалтерам придется ежемесячно сдавать 2 уведомления по НДФЛ и 2 раза перечислять налог в бюджет. Отменяются платежки-02. С 1 января 2024 года банки не будут принимать к исполнению платежки, оформленные по старым правилам. Обновят декларацию по УСН: за 2023 год отчитываться придется уже на новом бланке. Введут новые книги учета доходов и расходов для УСН, ПСН и ЕСХН. Поменяется отчетность по работникам: будет новая форма РСВ, 6-НДФЛ, ЕФС-1, причем сдавать последнюю придется чаще. Всем организациям нужно срочно привести в порядок документы по воинскому учету. Пока бизнес не штрафуют, но как только будет создан цифровой реестр воинского учета — компании будут наказывать за нарушения. С 1 января будет действовать новый МРОТ — 19 242 рублей. Важно перепроверить зарплаты сотрудников и провести индексацию. Обязательным к применению становится ФСБУ 14/2022 НМА.

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