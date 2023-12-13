🎄«Клерк» объявляет зимнюю акцию и дарит скидки на лучшие курсы. Подготовим вас к изменениям-2024!

В 2024 году снова меняют требования к учету, порядок уплаты налогов, отчетность. Не паникуйте! Мы поможем вам с легкостью осилить новые правила. Сможете работать без стрессов и штрафов.
Прокачайте навыки и встречайте новый год во всеоружии! Наши курсы включают все новации 2024 по налогам, отчетности, учетной политике и кадрам!
Курс повышения квалификации «Все изменения-2024 для бухгалтера и кадровика»
Свели все новации 2024 года в одном курсе. Вы научитесь отражать в работе изменения и встретите новый год без профессиональных страхов!
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Курс профессиональной переподготовки «Главный бухгалтер на УСН»
Обучитесь всему, что нужно для работы на УСН в 2024 году. После курса сможете: правильно составлять отчетность, вести бухгалтерский и налоговый учет, защищать бизнес перед ФНС и избегать многомиллионных штрафов.
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Курс профессиональной переподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С»
Курс для тех, кто хочет научиться бухгалтерии с нуля и применять знания на любом участке учета: вести бухгалтерский, налоговый и кадровый учет, работать в 1С, управлять финансами и оптимизировать налоги.
НОВЫЙ курс. Старт потока: 1 января.
Цена: 9 900 вместо 29 900 руб. Скидка 67% до 15 декабря.
Курс повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса»
Как отразить в 1С бонусы маркет-платформ? Что делать в случае порчи товара? Как работать с маркетплейсами на ОСНО?
Вы будете знать, как вести себя в сложных ситуациях учета, налогов, документов, товарооборота на маркетплейсах и станете бухгалтером с востребованными навыками.
Цена: 9 900 вместо 26 000 руб. Скидка 62% до 15 декабря.
Курс повышения квалификации «Финансовый анализ и финансовое моделирование для бухгалтеров»
Научитесь выстраивать финансовые модели для бизнеса, освоите удобные отчеты и современные инструменты. В результате обучения Вы повысите свою ценность как эксперта и станете еще более востребованным специалистом.
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