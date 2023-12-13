🎄«Клерк» объявляет зимнюю акцию и дарит скидки на лучшие курсы. Подготовим вас к изменениям-2024!

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Курс повышения квалификации «Финансовый анализ и финансовое моделирование для бухгалтеров» Научитесь выстраивать финансовые модели для бизнеса, освоите удобные отчеты и современные инструменты. В результате обучения Вы повысите свою ценность как эксперта и станете еще более востребованным специалистом. Цена: 7 990 вместо 29 900 руб. Скидка 73% до 15 декабря. Купить курс

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