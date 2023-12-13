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Бухгалтеры

🎄«Клерк» объявляет зимнюю акцию и дарит скидки на лучшие курсы. Подготовим вас к изменениям-2024!

Скидки до 80% на курсы повышения квалификации и профпереподготовки для бухгалтеров. Успейте записаться по самым выгодным ценам до 15 декабря.
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🎄«Клерк» объявляет зимнюю акцию и дарит скидки на лучшие курсы. Подготовим вас к изменениям-2024!
Иллюстрация: Клерк.ру

В 2024 году снова меняют требования к учету, порядок уплаты налогов, отчетность. Не паникуйте! Мы поможем вам с легкостью осилить новые правила. Сможете работать без стрессов и штрафов.

Прокачайте навыки и встречайте новый год во всеоружии! Наши курсы включают все новации 2024 по налогам, отчетности, учетной политике и кадрам!

Курс повышения квалификации «Все изменения-2024 для бухгалтера и кадровика»

Свели все новации 2024 года в одном курсе. Вы научитесь отражать в работе изменения и встретите новый год без профессиональных страхов!

НОВЫЙ курс. Старт потока: 1 января.

Цена: 4 990 вместо 11 900 руб. Скидка 58% до 15 декабря.

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Курс профессиональной переподготовки «Главный бухгалтер на УСН»

Обучитесь всему, что нужно для работы на УСН в 2024 году. После курса сможете: правильно составлять отчетность, вести бухгалтерский и налоговый учет, защищать бизнес перед ФНС и избегать многомиллионных штрафов.

Цена: 6 499 вместо 26 000 руб. Скидка 75% до 15 декабря.

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Курс профессиональной переподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С»

Курс для тех, кто хочет научиться бухгалтерии с нуля и применять знания на любом участке учета: вести бухгалтерский, налоговый и кадровый учет, работать в 1С, управлять финансами и оптимизировать налоги.

НОВЫЙ курс. Старт потока: 1 января.

Цена: 9 900 вместо 29 900 руб. Скидка 67% до 15 декабря.

Купить курс

Курс повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса»

Как отразить в 1С бонусы маркет-платформ? Что делать в случае порчи товара? Как работать с маркетплейсами на ОСНО?

Вы будете знать, как вести себя в сложных ситуациях учета, налогов, документов, товарооборота на маркетплейсах и станете бухгалтером с востребованными навыками.

Цена: 9 900 вместо 26 000 руб. Скидка 62% до 15 декабря.

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Курс повышения квалификации «Финансовый анализ и финансовое моделирование для бухгалтеров»

Научитесь выстраивать финансовые модели для бизнеса, освоите удобные отчеты и современные инструменты. В результате обучения Вы повысите свою ценность как эксперта и станете еще более востребованным специалистом.

Цена: 7 990 вместо 29 900 руб. Скидка 73% до 15 декабря.

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
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    🎄«Клерк» объявляет зимнюю акцию и дарит скидки на лучшие курсы. Подготовим вас к изменениям-2024!

    Скидки до 80% на курсы повышения квалификации и профпереподготовки для бухгалтеров. Успейте записаться по самым выгодным ценам до 15 декабря.

    🎄«Клерк» объявляет зимнюю акцию и дарит скидки на лучшие курсы. Подготовим вас к изменениям-2024!
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