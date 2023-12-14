Логотип Клерк
Клерк
Обучение для бухгалтеров

Все изменения 2024 для бухгалтера, кадровика, ИП и руководителя уже завтра на Бухгалтерской Клерк.Конференции

Мы ждем вас 14 декабря в Краснодаре и в онлайн-трансляции масштабной конференции от «Клерка». Масса полезной информации от топ-спикеров, новогодняя атмосфера и подарки. Сможете поделиться опытом с коллегами, задать вопросы экспертам, насладиться кофе-брейками и получить сюрпризы от Деда Мороза.
27
Все изменения 2024 для бухгалтера, кадровика, ИП и руководителя уже завтра на Бухгалтерской Клерк.Конференции

Что за конференция?

На Бухгалтерской Клерк.Конференциисоберутся профессионалы и новички в бухгалтерии со всей страны: бухгалтеры, аутсорсеры, собственники бизнеса, индивидуальные предприниматели, аудиторы и консультанты.

Где пройдет?

Конференция пройдет в Краснодаре: отель Marriott, ул. Красная, 120, а также в онлайн-формате.

Купить онлайн-билет

Мы поможем вам подготовиться к изменениям в налогах и учете в 2024 году, сдаче отчетности за 2023 год и первый квартал, прохождению проверок. Вы предотвратите критические ошибки и неверные решения, обезопасив бизнес.

Программа конференции

С подробной программой конференции можно ознакомиться здесь. На встрече будем обсуждать самые важные темы для бухгалтера и кадровика:

  • Все декларации и формы за 2023 год и 1 квартал 2024 года

  • Российский бухучет и отчетность 2023 — 2024, ФСБУ

  • Учетная политика — 2024 и ФСБУ

  • Все поправки в НК и трудовом законодательстве на 2024 год

  • Новые правила воинского учета

  • Налоговые схемы

  • Защита при налоговых и трудовых проверках

  • Работа с самозанятыми и инфобезопасность бизнеса

Мы сделали специальный билет: включили в него новогодний подарок с шампанским и подписку Клерк.Премиум на 6 месяцев.

Купить vip-билет

Спикеры

«Клерк» приглашает на конференции только ведущих спикеров, способных дать полезную практическую информацию и с ходу ответить на вопросы аудитории. Это опытные практики, которые не понаслышке знают и понимают боли бухгалтеров.

  • Дмитрий Костальгин, управляющий партнер Taxadvisor.

15-лет опыта в защите крупнейших компаний из различных отраслей (лизинг, банки, медиа, интернет-бизнес).

  • Николай Шевчишин, эксперт проекта Контур.Экстерн.

  • Светлана Беляева, основатель и руководитель УКЦ «Разобраться в налогах».

Преподаватель, консультант, налоговый аудитор. Аттестованный налоговый консультант, аккредитованный преподаватель ИПБР.

  • Сергей Верещагин, эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению.

Член Комитета по бухгалтерскому учету ИПБ Московского региона. 30+ лет лет опыта работы в бухгалтерии, ведущий вебинаров и курсов «Клерка».

  • Андрей Федорец, к. т. н., заместитель генерального директора, директор по развитию В2В проектов ООО «Бэнкс Софт Системс».

Председатель комитета по по информационной безопасности Ассоциации российских банков (АРБ).

  • Мария Ильяшенко, управляющий партнер и руководитель налоговой практики Юридического партнерства «Курсив».

Налоговый юрист с опытом более 12 лет, рекомендованный ведущими правовыми рейтингами Право.Ru-300 и Chambers.

  • Дмитрий Зыков, Sales Director платформы one2work.

  • Артур Шибаев, исполнительный директор Самозанятые.рф.

Член совета правления Ассоциации Финансовых Инноваций, бизнес-спикер.

  • Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям.

Консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра, ведущая множества вебинаров и курсов «Клерка».

  • Янина Рогозинская, наставник по масштабированию бухгалтерского бизнеса.

  • Алексей Киселев, руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса, «Лаборатория Касперского».

Неформальная программа конференции

Все участники получат приятные подарки от Клерка. Вас ждут кофе-брейки, розыгрыши призов и сюрпризы от Деда Мороза.

Все участники и онлайн и офлайн смогут получить подарки, но личное присутствие на конференции это еще и возможность сделать классное фото с Артемием — звездой нашего БухТуба, и настоящая новогодняя атмосфера.

Купить офлайн-билет

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .

    В Госдуму внесли законопроект о запрете абортов в частных клиниках

    Это первый шаг к общефедеральным ограничениям абортов

    5
    55
    Логотип stealradar
    stealradar
    Авторское право

    5 вопросов об авторском праве на фотографии, ответы на которые вы могли не знать

    Я фотограф. Какие у меня личные авторские права?

    5 вопросов об авторском праве на фотографии, ответы на которые вы могли не знать
    12

    Мероприятия

     Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
    Обзоры для бухгалтера

    🌺 Поменяли книгу по УСН, скоро поменяют ЕФС-1, в регионах меняют льготы по УСН: разъяснения экспертов

    Ежедневно наши эксперты готовят для вас статьи-разборы и мини-курсы о законопроектах, новых правилах, разъясняют действующие нормы НК и ТК, на примерах показывают, как заполнить декларацию, провести операцию в 1С и прикладывают образцы, бланки и другие полезные документы. Сегодня собрали топ таких разборов за неделю.

    25
    Бухгалтеры

    🎄Что 2024 год приготовил для бухгалтеров? Вы узнаете уже завтра на «Бухгалтерской Клерк.Конференции»!

    За один день вы сможете подготовиться ко всем сюрпризам в работе бухгалтеров, к новым правилам. Успейте забрать свой билет, участвовать можно онлайн!

    16
    Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
    Первая Экспертная Бухгалтерия
    Ведение бизнеса

    Как бизнесу закрыть год: 10 важных задач декабря

    Подготовили подробную инструкцию для руководителей, которая поможет уйти на новогодние каникулы без долгов, пени и штрафов.

    Как бизнесу закрыть год: 10 важных задач декабря
    39
    ОСАГО

    Жители новых регионов смогут ездить без ОСАГО до конца 2024 года

    Автомобилистам из новых регионов разрешается передвигаться без страховки транспортного средства до 31 декабря 2024 года, но только в пределах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

    21
    Реклама

    Госдума разрешила наружную рекламу российского вина

    На рекламных конструкциях можно размещать информацию о винодельческих хозяйствах, о вине и винограде, но рекламировать торговые марки и размещать изображения бутылок запрещено.

    28

    Записи вебинаров

    701
    Новые видео от экспертов каждый день
    Логотип Клерк
    Клерк
    Обучение для бухгалтеров

    Все изменения 2024 для бухгалтера, кадровика, ИП и руководителя уже завтра на Бухгалтерской Клерк.Конференции

    Мы ждем вас 14 декабря в Краснодаре и в онлайн-трансляции масштабной конференции от «Клерка». Масса полезной информации от топ-спикеров, новогодняя атмосфера и подарки. Сможете поделиться опытом с коллегами, задать вопросы экспертам, насладиться кофе-брейками и получить сюрпризы от Деда Мороза.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    25
    Бесплатно с УСН

    Книга учета доходов и расходов по УСН в 2024 году: что изменилось

    С 2024 года заполнять книгу учета доходов и расходов по УСН надо будет по новой форме.

    Книга учета доходов и расходов по УСН в 2024 году: что изменилось
    1
    1,2 тыс.
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Нужно ли сообщать в военкомат о приеме на работу сотрудников?

    Научите, пожалуйста. Встали мы на учет в военкомате. Спросить о дальнейших действиях не удалось. Компания старая, 2007 года. Сотрудники военнообязанные — минимальный стаж 5 лет. Призывников нет. Нужно ли сообщать о приеме на работу по месту регистрации сотрудников? Или скромно промолчать? Все равно уже опоздали. Как поступили вы?

    23
    Инвестиции

    «Цифра брокер» принудительно конвертирует валюту, если на счетах будет меньше 1 тысячи долларов или евро

    Брокер переведет остатки долларов и евро на счетах клиентов в рубли, а с 1 января 2024 года снизится комиссия за хранение валюты с 6% до 2,4% годовых.

    25
    Логотип Журнал «Клерк.Премиум»
    Журнал «Клерк.Премиум»
    Обзоры для бухгалтера

    Налоговики грозятся штрафом за уведомления по ЕНП: как не попасть под раздачу. Клерк.Премиум № 46/2023

    В 2023 году за несдачу уведомлений по ЕНП не штрафуют. Но вообще-то за это положены штрафы. Разберитесь с ЕНС на вебинаре «ЕНП и ЕНС: закрытие года. Инструкции от аудитора» 15 декабря и не беспокойтесь о переходе. 

    Налоговики грозятся штрафом за уведомления по ЕНП: как не попасть под раздачу. Клерк.Премиум № 46/2023
    19
    Логотип Разобраться в налогах
    Разобраться в налогах
    Отчетность

    Главные изменения 2023 года: что нужно учесть для подготовки годовой отчетности

    Близится к завершению 2023 год. В этом году была масса изменений, которые кардинально перевернули привычный учет.

    Главные изменения 2023 года: что нужно учесть для подготовки годовой отчетности
    51
    МИР

    В туристических районах Венесуэлы начали принимать карты «Мир»

    Терминалы Banco de Venezuela теперь принимают карты платежной системы «Мир» в популярных туристических районах Венесуэлы.

    21
    Подотчет, командировки

    Подотчетные суммы не облагаются НДФЛ, если к авансовому отчету приложены правильные подтверждающие документы

    Получив наличные под отчет, сотрудник должен отчитаться за них не позднее 3 рабочих дней после истечения срока, на который ему выданы эти деньги. Надо составить авансовый отчет и приложить к нему подтверждающие документы.

    6
    536
    Кредитование

    Участникам СВО продлили кредитные каникулы на один год

    В случае гибели участников СВО их долги по договорам поручительства будут целиком списаны.

    42
    Логотип Клерк
    Клерк

    ⚡Новый курс который защитит вас от штрафов! Все изменения 2024 года по налогам, отчетности, ФСБУ и воинскому учету

    В 2024 году вступают в силу изменения по ЕНП, НДФЛ, отдельным налогам и страховым взносам, расчету зарплаты, годовую отчетность надо готовить по новым ФСБУ. Уже поймали стресс и готовы запивать шампанским успокоительное? У нас есть решение!

    ⚡Новый курс который защитит вас от штрафов! Все изменения 2024 года по налогам, отчетности, ФСБУ и воинскому учету
    1
    53
    Логотип Модульбанк
    Модульбанк
    Ведение бизнеса

    Модульбанк запустил услугу по покупке готового ПВЗ под ключ

    Модульбанк запустил услугу по подбору и покупке пункта выдача заказов для клиентов. Специалисты банка подберут работающий ПВЗ с прозрачной историей под запрос предпринимателя и гарантируют чистоту сделки.

    32
    Налоговый мониторинг

    В налоговом мониторинге будут участвовать 573 компании

    В 2024 году число участников налогового мониторинга выросло на 25%, до 573 организаций.

    52
    Логотип Андрей Илларионов
    Андрей Илларионов
    Налоговые требования

    Налоговые требования. Всегда ли требования налоговиков законны? Шок и трепет

    Попробуем разобраться. Что такое требование из налоговой — распространяться не буду. Сразу начнем с того, что их можно условно разделить на три категории.

    38