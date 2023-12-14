Все изменения 2024 для бухгалтера, кадровика, ИП и руководителя уже завтра на Бухгалтерской Клерк.Конференции

Мы ждем вас 14 декабря в Краснодаре и в онлайн-трансляции масштабной конференции от «Клерка». Масса полезной информации от топ-спикеров, новогодняя атмосфера и подарки. Сможете поделиться опытом с коллегами, задать вопросы экспертам, насладиться кофе-брейками и получить сюрпризы от Деда Мороза.

Что за конференция?

На Бухгалтерской Клерк.Конференциисоберутся профессионалы и новички в бухгалтерии со всей страны: бухгалтеры, аутсорсеры, собственники бизнеса, индивидуальные предприниматели, аудиторы и консультанты.

Где пройдет?

Конференция пройдет в Краснодаре: отель Marriott, ул. Красная, 120, а также в онлайн-формате.

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Мы поможем вам подготовиться к изменениям в налогах и учете в 2024 году, сдаче отчетности за 2023 год и первый квартал, прохождению проверок. Вы предотвратите критические ошибки и неверные решения, обезопасив бизнес.

Программа конференции

С подробной программой конференции можно ознакомиться здесь. На встрече будем обсуждать самые важные темы для бухгалтера и кадровика:

Все декларации и формы за 2023 год и 1 квартал 2024 года

Российский бухучет и отчетность 2023 — 2024, ФСБУ

Учетная политика — 2024 и ФСБУ

Все поправки в НК и трудовом законодательстве на 2024 год

Новые правила воинского учета

Налоговые схемы

Защита при налоговых и трудовых проверках

Работа с самозанятыми и инфобезопасность бизнеса

Мы сделали специальный билет: включили в него новогодний подарок с шампанским и подписку Клерк.Премиум на 6 месяцев. Купить vip-билет

Спикеры

«Клерк» приглашает на конференции только ведущих спикеров, способных дать полезную практическую информацию и с ходу ответить на вопросы аудитории. Это опытные практики, которые не понаслышке знают и понимают боли бухгалтеров.

Дмитрий Костальгин, управляющий партнер Taxadvisor.

15-лет опыта в защите крупнейших компаний из различных отраслей (лизинг, банки, медиа, интернет-бизнес).

Николай Шевчишин , эксперт проекта Контур.Экстерн.

Светлана Беляева, основатель и руководитель УКЦ «Разобраться в налогах».

Преподаватель, консультант, налоговый аудитор. Аттестованный налоговый консультант, аккредитованный преподаватель ИПБР.

Сергей Верещагин, эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению.

Член Комитета по бухгалтерскому учету ИПБ Московского региона. 30+ лет лет опыта работы в бухгалтерии, ведущий вебинаров и курсов «Клерка».

Андрей Федорец, к. т. н., заместитель генерального директора, директор по развитию В2В проектов ООО «Бэнкс Софт Системс».

Председатель комитета по по информационной безопасности Ассоциации российских банков (АРБ).

Мария Ильяшенко, управляющий партнер и руководитель налоговой практики Юридического партнерства «Курсив».

Налоговый юрист с опытом более 12 лет, рекомендованный ведущими правовыми рейтингами Право.Ru-300 и Chambers.

Дмитрий Зыков , Sales Director платформы one2work.

Артур Шибаев, исполнительный директор Самозанятые.рф.

Член совета правления Ассоциации Финансовых Инноваций, бизнес-спикер.

Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям.

Консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра, ведущая множества вебинаров и курсов «Клерка».

Янина Рогозинская , наставник по масштабированию бухгалтерского бизнеса.

Алексей Киселев, руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса, «Лаборатория Касперского».

Неформальная программа конференции

Все участники получат приятные подарки от Клерка. Вас ждут кофе-брейки, розыгрыши призов и сюрпризы от Деда Мороза.

Все участники и онлайн и офлайн смогут получить подарки, но личное присутствие на конференции это еще и возможность сделать классное фото с Артемием — звездой нашего БухТуба, и настоящая новогодняя атмосфера.

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