⚡Новый курс который защитит вас от штрафов! Все изменения 2024 года по налогам, отчетности, ФСБУ и воинскому учету

В 2024 году вступают в силу изменения по ЕНП, НДФЛ, отдельным налогам и страховым взносам, расчету зарплаты, годовую отчетность надо готовить по новым ФСБУ. Уже поймали стресс и готовы запивать шампанским успокоительное? У нас есть решение!

Специально для вас эксперты «Клерка» разработали новый курс: «Все изменения-2024 для бухгалтера: налоги, отчетность, ФСБУ и воинский учет».

Вы узнаете обо всех новациях-2024 для бухгалтера: налоги, ФСБУ, учетная политика, отчетность и воинский учет. Вы научитесь отражать в работе изменения и встретите новый год без профессиональных страхов!

Что есть в программе курса

В программу курса включили блоки:

1. Главные изменения по налогам -2024:

Изменения в порядке работы с ЕНП и другие изменения в налоговом администрировании.

Изменения по налогам: НДФЛ, ПСН, УСН, НДС, налог на прибыль, налог на имущество организаций, страховые взносы.

2. Подготовка к сдаче годовой бухгалтерской отчетности:

Новые ФСБУ и подготовка бухгалтерской отчетности: на что обратить внимание.

Составляем учетную политику на 2024 год.

Вводим в работу новый ФСБУ 14/2022.

3. Изменения в заработной плате.

4. Изменения в трудовом законодательстве

Порядок оплаты переработки.

Премирование работников.

Выплаты дистанционным работникам.

Изменения по отдельным категориям работников.

5. Новый порядок заполнения ЕФС-1.

6. Ведение воинского учета:

Ведение воинского учета в организации.

Сверки с военкоматом.

Штрафы по воинскому учету.

Авторы курса: лучшие всероссийские эксперты-практики

В курсе максимально практичный и понятный материал: видео, конспекты лекций, тесты, таблицы и материалы для скачивания, практические задания.

Вас ждет живое общение с преподавателем. Ответим на любые вопросы в чате Телеграм. Без ответа не останетесь, разберем даже ваши рабочие ситуации.

Что получите

После прохождения курса вы получите официальное удостоверение о повышении квалификации по почте России. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Полная стоимость курса 11 990 рублей. В честь запуска, мы делаем скидку! Стоимость по акции — 4 990 рублей. Торопитесь, не упустите выгоду!

Купить курс

Старт первого потока курса — 1 января. Успейте записаться и стать первыми студентами нового курса!