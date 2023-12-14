⚡Новый курс который защитит вас от штрафов! Все изменения 2024 года по налогам, отчетности, ФСБУ и воинскому учету

Специально для вас эксперты «Клерка» разработали новый курс: «Все изменения-2024 для бухгалтера: налоги, отчетность, ФСБУ и воинский учет».
Вы узнаете обо всех новациях-2024 для бухгалтера: налоги, ФСБУ, учетная политика, отчетность и воинский учет. Вы научитесь отражать в работе изменения и встретите новый год без профессиональных страхов!
Что есть в программе курса
В программу курса включили блоки:
1. Главные изменения по налогам -2024:
Изменения в порядке работы с ЕНП и другие изменения в налоговом администрировании.
Изменения по налогам: НДФЛ, ПСН, УСН, НДС, налог на прибыль, налог на имущество организаций, страховые взносы.
2. Подготовка к сдаче годовой бухгалтерской отчетности:
Новые ФСБУ и подготовка бухгалтерской отчетности: на что обратить внимание.
Составляем учетную политику на 2024 год.
Вводим в работу новый ФСБУ 14/2022.
3. Изменения в заработной плате.
4. Изменения в трудовом законодательстве
Порядок оплаты переработки.
Премирование работников.
Выплаты дистанционным работникам.
Изменения по отдельным категориям работников.
5. Новый порядок заполнения ЕФС-1.
6. Ведение воинского учета:
Ведение воинского учета в организации.
Сверки с военкоматом.
Штрафы по воинскому учету.
Авторы курса: лучшие всероссийские эксперты-практики
В курсе максимально практичный и понятный материал: видео, конспекты лекций, тесты, таблицы и материалы для скачивания, практические задания.
Вас ждет живое общение с преподавателем. Ответим на любые вопросы в чате Телеграм. Без ответа не останетесь, разберем даже ваши рабочие ситуации.
Что получите
После прохождения курса вы получите официальное удостоверение о повышении квалификации по почте России. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.
Полная стоимость курса 11 990 рублей. В честь запуска, мы делаем скидку! Стоимость по акции — 4 990 рублей. Торопитесь, не упустите выгоду!
Старт первого потока курса — 1 января. Успейте записаться и стать первыми студентами нового курса!
Комментарии1
Мария Еленевская
Самый нужный курс в январе)