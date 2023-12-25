Проверки под конец года и что нам приготовили на 2024 год / БухСтрим

Благодаря мораторию, который вновь продлили на 2024 год, мы забыли о плановых проверках, но на самом деле они никуда не исчезли. Давайте разберемся, что ждет бизнес в новом году.

Надзорные ведомства активно используют другие способы контроля за компаниями:

Контрольные закупки.

Профилактические визиты.

Индикаторы риска.

Расскажем, какие еще выходы из моратория придумали разные ведомства.

Роспотребнадзор

В 2023 году Роспотребнадзор не мог совершать плановые выезды для проверки:

уголка потребителя;

наличия разрешительной документации в торговой точке;

санитарного состояния помещений и соблюдения графика уборки;

и прочих мелочей, которые и так соблюдаются.

Из-за моратория всё оставшееся свободное время он потратил на плановые проверки предприятий, которые попали в группу чрезвычайно высокого риска:

общеобразовательные учреждения;

места детского отдыха;

детские общепиты;

организации, которые оказывают социальные услуги и обеспечивают проживание: например, приюты для сирот, дома престарелых, санатории.

Но это не означает, что к вам не приедут с внеплановой проверкой. Если ведомству станет известно, что предприниматель причинил вред здоровью, то по согласованию с прокуратурой вас проверят досконально.

Кроме этого Роспотребнадзор установил и применил в 2023 году индикаторы риска для маркированных товаров. Продавая маркированную продукцию, вы сами того не зная, сливали информацию о своих нарушениях через Честный ЗНАК.

Например, объем проданной просроченной молочной продукции в магазине составил более 5% от среднего объёма продаж за месяц. Это повод заехать и проверить не только молоко.

ФНС

Мораторий никогда не мешал и не будет мешать налоговым органам. А там во всю стараются, разрабатывают и внедряют новые инструменты и способы для выявления нарушений.

Камеральную проверку проходит каждая декларация или отчет. При обнаружении любой нестыковки, например, сведения о поступлениях на расчетный счет не равны налогооблагаемому доходу, который вы указали в декларации. Тогда обязательно пришлют требование о предоставлении пояснений и документов. При отказе или ошибках в документах, выездная проверка вам обеспечена.

ФНС приняла новую методику оценки бизнеса, которую вы сами можете испытать в личном кабинете налогоплательщика. Сервис основывается на технологиях АИС-Налог 3. Например, он может обнаружить разрывы по НДС в цепочке контрагентов. Если где-то цепь нарушена, то налогоплательщика могут посчитать «однодневкой». С помощью этой методики будут проверять компании и ИП, которые участвуют в госзакупках.

Дайте хотя бы один повод, и выездная налоговая проверка уже на пороге. Под прицелом в первую очередь налогоплательщики, которые, по мнению ФНС, участвуют в схемах ухода от налогов или есть иные налоговые нарушения.

Критерии, по которым налоговая выбирает налогоплательщиков, приведены в Приложении 2 к приказу ФНС. Просмотрите, их всего 12, какие-то показатели вы ещё можете поправить. Полное совпадение может вам гарантировать участие в выездной проверке.

Никуда не исчезли контрольные закупки. По жалобе за невыданный чек приходят даже к самозанятым. Ну а если уж зашли, то на одном нарушении не остановятся.

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Роструд

Роструд применяет собственно разработанный риск-ориентированный подход, который отличается от подхода ФНС.

Плановую проверку назначает, исходя из присвоенного работодателю уровня риска:

высокий риск — 1 раз в 2 года;

значительный риск — 1 раз в 3 года;

средний риск — не чаще чем 1 раз в 5 лет;

умеренный риск — не чаще чем один раз в 6 лет.

низкий — не проводит.

При проведении проверки трудовые инспекторы используют специальные проверочные листы, утвержденные приказом Роструда от 01.02.2022 № 20 и содержащие в себе необходимый перечень вопросов по теме проверки.



На основе ответов на эти вопросы инспекторы делают вывод о соблюдении или несоблюдении требований трудового законодательства. Чек-листы для самопроверки есть в открытом доступе.

Военкоматы

Тренд на проверки из военкоматов с 2023 года распространится и на 2024 год. Если в организации более 500 сотрудников, могут включить в ежегодный план, к остальным приходят один раз в три года.

Роскомназдор

Для многих предпринимателей проверки из Роскомнадзора стали неожиданным открытием. Однако, из-за ужесточения в сфере персональных данных, а теперь ещё и маркировка рекламы. Всё это дополнительные поводы для проверки из ведомства по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

У него также как и у всех есть свой риск-ориентированный подход. Под проверку Роскомнадзора попадают:

сами документы с персданными, а также условиях их хранения;

компьютеры и программы, через которые идет обработка данных;

внутрикорпоративные документы, которые регулируют обработку персональных данных, и их исполнение;

сайт организации – в случае его наличия.

Профилактический визит

Все надзорные ведомства, которые не смогли выполнить плановые проверки, могут вместо контрольных мероприятий осуществить профилактический визит. Именно такие визиты были в приоритете на протяжении всего 2023 года.

Для тех кто с этим ещё не сталкивался, поясню, профилактический визит - это устная беседа с инспектором, которая может проходить непосредственно на территории компании или предпринимателя либо по видео-конференц-связи.

В некоторых случаях профилактический визит является обязательной мерой. К примеру, это касается проверяемых лиц из категорий чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска.

Как правило, от необязательного профилактического визита можно отказаться.

Для этого нужно уведомить контрольно-надзорный орган не позднее чем за 3 рабочих дня до мероприятия. Правда, тогда не исключено включение контролируемого лица в ежегодный план проверок, если на него не распространяется мораторий.

Что в планах у проверяющих

Согласно опубликованной Правительством «Концепции развития контрольно-надзорной деятельности до 2026 года» будет меньше плановых проверок, но больше непредсказуемых. Также продолжается установка автоматизированных индикаторов рисков, которые невозможно будет обмануть.

Обещают, что контролеры будут отстранены от непосредственного взаимодействия с компаниями.

Плановые проверки затронут только предпринимателей с чрезвычайно высокими категориями риска. Похоже, влияние человеческого фактора сократится, а выбирать, кого проверять будут на основании расставленных индикаторов.

В связи с этим предпринимателям также надо поскорее внедрять автоматизацию, чтобы сократить человеческие ошибки.

Из-за отмены моратория на проверки магазинов кальянов и вейпов до конца 2024 года этот сектор будут особо тщательно проверять и сканировать. Использовать будут не только системы автоматизации, но и тайных покупателей.

Проверьте документацию на торговой точке, обучите сотрудников, как вести себя с проверяющими.

Так же стоит поступить предпринимателям из алкогольной отрасли. Минэкономразвитие предлагает без согласия прокуротуры проверять производителей и продавцов алкоголя. При этом уже действует 11 индикаторов для контроля, к которым добавят ещё 7 новых.

Роспотребнадзор также предлагает отменить мораторий из-за увеличения жалоб потребителей. Поэтому перечитайте свои клиентские договоры.

Например, не должно быть и намека на платные услуги без согласия потребителя, или такого, чтобы предприниматель мог в одностороннем порядке отказаться и расторгнуть соглашения.

Юридически правильно составленный договор не дает покупателям и малейшего шанса, чтобы доказать правомерность своей жалобы.

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