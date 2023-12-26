👀 Мы обновили Клерк.Премиум. Еще не видели новые фишки? Скорее смотрите!

Мы усиливаем Клерк.Премиум полезными сервисами для бухгалтеров. Рассказываем, что добавили.

Как изменился Клерк.Премиум

№ Как было Как стало 1 Онлайн-курсы с сертификатами: 43 шт. Онлайн-курсы с сертификатами: 43 шт. ✅ Каждый месяц будет появляться еще один 2 Вебинары: эфир каждый день, 650 записей Вебинары: эфир каждый день, 650 записей. ✅ Конспекты ежедневных вебинаров: теперь сможете не только смотреть, но и читать полезный контент от спикеров 3 Безлимитный доступ к сервису «Консультации» Безлимитный доступ к сервису «Консультации». ✅ Вы можете выбрать удобный тариф: с Консультациями или без 4. – ✅ НОВИНКА: закрытые онлайн практикумы с лучшими экспертами страны. 5. – ✅ ПОДАРОК: всем новым подписчикам, кто придет к нам в декабре – дарим онлайн-курс: «Все изменения-2024 для бухгалтера: налоги, отчетность, ФСБУ и воинский учет» 6 Ежедневный журнал Разбор законов с инструкциями по работе с новыми правилами. Каждый день выходит два разбора: один в текстовом, другой в формате 2-3-х минутного видео. Если вам нужна какая-то тема, вы сможете ее заказать редакции Ежедневный журнал Разбор законов с инструкциями по работе с новыми правилами. Каждый день выходит два разбора: один в текстовом, другой в формате 2-3-х минутного видео. Если вам нужна какая-то тема, вы сможете ее заказать редакции 7 Справочно-правовая система, справочники и инструменты Справочно-правовая система, справочники и инструменты

Что улучшили

А теперь подробнее об улучшениях!

Улучшение 1. Участие в закрытых встречах с лучшими консультантами страны Это будет практикумы, где приглашенные звездные эксперты будут разбирать выбранные вами (!) темы. Вы получите индивидуальный разбор от консультанта в режиме онлайн по сложным для вас вопросам. Важно! На встречи практикумы нельзя попасть вне рамок подписки. Если вебинар или курс вы можете приобрести отдельно, то на практикумы допускаются только подписчики Клерка.

Улучшение 2. Конспекты всех вебинаров, которые идут у нас каждый день. Вы просили —мы сделали! Конспекты выступлений — это самый удобный формат быстро получить нужную вам информацию. Вебинары в Премиуме читают ведущие практики страны: налоговые адвокаты, аудиторы, налоговые и кадровые консультанты, эксперты 1С, юристы. Представьте, сколько полезного вы сможете быстро узнать из конспекта их вебинаров. Новые конспекты будете получать каждый день.

3. Не просто улучшение, а подарок! Дарим курс «Все изменения-2024 для бухгалтера: налоги, отчетность, ФСБУ и воинский учет» В подписку Премиум этот курс не входит, его надо приобретать отдельно за 4 999 руб. Но только в декабре мы подарим его всем НОВЫМ подписчикам! Неважно, какой тариф вы купите: с Консультациями или без! Вы все равно получите курс в подарок! В одном курсе вы узнаете все изменения в 2024 году, которые надо учесть в работе бухгалтеру: налоги, ФСБУ, учетная политика, отчетность и воинский учет. Вам не надо учиться отдельно по каждой теме. По итогам прохождения курса получите сертификат.

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Если вам важно получать оперативные ответы консультантов на любые рабочие вопросы, выбирайте тариф «Клерк.Премиум + Консультации». Пул консультантов состоит из 50 экспертов, которые дадут ответ на ваш вопрос в течение пары часов.

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