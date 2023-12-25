💥Новый курс для бухгалтеров. Годовая бухгалтерская отчетность 2024: практикум по всем формам. Подготовим к отчетности на твердую пятерку!

Научим всему, без чего нельзя работать бухгалтером прямо сейчас!

2023 год принес бухгалтерам много хлопот. Впереди самое сложное — подготовка и сдача ежегодной отчетности.

Мы учли все трудности, которые стоят на пути у бухгалтеров к идеальной отчетности и разработали новый курс повышения квалификации «Годовая бухгалтерская отчетность 2024: практикум по всем формам».

О чем курс

Вы узнаете правила формирования и составления годовой бухгалтерской отчетности: порядок и особенности составления бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, порядок представления в ГИРБО и ответственность за неподачу или подачу с опозданием.

Досконально разберем каждую форму по строчкам и по косточкам. Научим заполнять и полные и упрощенные формы годовой отчетности.

Узнаете о самых частых ошибках, которые допускают бухгалтеры в годовой отчетности и научитесь, как их исправить и избегать в будущем.

Авторы курса

Над курсом для вас трудились лучшие эксперты «Клерка»:

Чему научитесь

Узнаете про изменения законодательства, которые влияют на годовую отчетность (включая ФСБУ).

Отработаете на практике составление бухгалтерской и управленческой отчетности, финансовых отчетов для руководителя.

Без ошибок сможете составить отчетность за 2023 год.

Узнаете про способы представления отчетности в ГИРБО.

В курсе максимально практичный и понятный материал: видео, конспекты лекций, тесты, таблицы и материалы для скачивания, практические задания.

Вас ждет живое общение с преподавателем. Ответим на любые вопросы в чате Телеграм. Без ответа не останетесь, разберем даже ваши рабочие ситуации.

Что получите

После прохождения курса вы получите официальное удостоверение о повышении квалификации по почте России. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Узнать все подробности и записаться на обучение можно по кнопке ниже.

Записаться

Старт первого потока курса — 15 февраля.