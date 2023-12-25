Финансовый анализ: чем бухгалтер может помочь компании

Откуда взялся кассовый разрыв? При каком доходе компания будет работать в «ноль»? Почему нет денег при высоком чеке? Со всеми этими вопросами руководство приходит в бухгалтерию.

Сейчас уже недостаточно уметь настраивать и вести управленческий учет, руководители ищут бухгалтеров, которые могут оценить экономическое положение компании, умеют снижать издержки, определяют направление роста и развития бизнеса. Все это поможет сделать финансовый анализ.

Финансовый анализ определит:

самые рентабельные точки продаж;

виды товаров/проектов, которые приносят наибольший заработок;

самых выгодных клиентов;

убыточный товар;

ликвидность и скорость возвращения потраченных денежных средств.

За проведение финансового анализа часто отвечает финансовый директор или финансовый аналитик. Если в компании его нет, можно привлечь специалиста на аутсорсе. Или попросить квалифицированного бухгалтера проводить анализ.

Бухгалтер — ценный, а порой и единственный, финансовый специалист в компании. Поэтому на его плечи часто ложатся задачи, не имеющие прямого отношения к бухгалтерии, но требующие знаний финансового анализа. Специально для вас мы подготовили курс повышения квалификации Финансовый анализ и финансовое моделирование для бухгалтеров.

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