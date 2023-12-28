🌠Новогодний ценопад на «Клерке»: профкурсы от 4990 рублей + месяц Клерк.Премиум в подарок. Годовая подписка + самый популярный курс по финанализу!

Все сервисы «Клерка» в одной подписке для бухгалтера на год!

Подписка Клерк.Премиум — это информационная и практическая помощь бухгалтерам, кадровикам и ИП. Сейчас можно получить подписку на год со скидкой 35% и супер-подарком!

🎁Подарок только в декабре новым подписчикам: курс«Финансовый анализ и финансовое моделирование для бухгалтера в 2024 году». Вы освоите финансовое прогнозирование на уровне эксперта и сможете применять аналитические методы для оценки финансовой устойчивости компании в 2024 году!

Стоимость курса с удостоверением ФИС ФРДО на 72 часа составляет 29990 руб., а с Клерк.Премиум вы получите его бесплатно.

Цена подписки на год прямо сейчас: 9 685 рублей.

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