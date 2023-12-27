✨Такое нельзя пропустить! Новогодний ценопад на «Клерке»: профкурсы от 4990 руб. + месяц Клерк.Премиум в подарок. Годовая подписка + самый популярный курс по финанализу!

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Самые нужные в 2024 году курсы для бухгалтера

После прохождения курса вы получите официальное удостоверение о повышении квалификации по почте России. Внесем его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

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