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Учетная политика

Перечень изменений в учетной политике на 2024 год

Подготовьтесь к применению стандартов бухгалтерского учета в 2024 году и внесите необходимые изменения в учетную политику уже сейчас.
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Перечень изменений в учетной политике на 2024 год
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Изменений будет много, как в бухгалтерском учете из-за применения новых ФСБУ, так и в налоговом. Поэтому нужно своевременно отредактировать свою учетную политику, чтобы предусмотреть:

  • Изменения методов оценки активов и обязательств в соответствии с ФСБУ.

  • Новые сроки представления налоговой отчетности.

  • Новые ставки налогов и сборов, которые нужно учитывать.

  • Изменения в порядке учета затрат и доходов, связанных с ФСБУ.

Учетную политику нужно обновить всем организациям в соответствии с последними изменениям в бухгалтерском и налоговом законодательстве. Это позволит бизнесу избежать возможных нарушений и снизить риски.

Какие изменения нужно учесть

1. С 1 января 2024 года отменят платежки, которые заменяют уведомление об исчисленных суммах. Налоги и взносы в составе ЕНП нужно платить поручениями со статусом 01 на КБК ЕНП — 18201061201010000510.

2. Доходы дистанционных сотрудников, которые устроены по трудовому договору с российской компанией, будут считать доходами от источников в РФ. Независимо от того, является ли сотрудник резидентом РФ, к его доходам применяется обычная ставка — 13% или 15% с доходов от 5 млн рублей в год.

3. Начнут действовать новые формы отчетов:

  • Расчет 6-НДФЛ — с отчетности за I квартал 2024 года.

  • Декларация 3-НДФЛ — с отчетности за 2023 год.

  • Расчет по страховым взносам — с отчетности за 2023 год.

  • Новая форма декларации по УСН — с отчетности за 2023 год.

  • С 2024 года начнет действовать новая форма расчета сумм доходов, выплаченных иностранным организациям, и сумм удержанных налогов.  Ее надо сдать не позднее 25.03.2024 (приказ ФНС от 26.09.2023 № ЕД-7-3/675@, письмо ФНС от 24.03.2023 № СД-4-3/3570@).  

4. С сентября 2024 сертификаты ЭП сотрудников компаний (которые содержат реквизиты юрлица или ИП) использовать нельзя. Так что задумайтесь над переходом на МЧД. 

5. Не забудьте про изменения в воинском учете. С начала 2024 года вырастет число сотрудников, по которым нужно будет отчитываться в военкомат, так как призывной возраст повышается с 27 до 30 лет.

6. С 1 января 2024 года МРОТ увеличится на 18,5%. Это значит, что заработная плата должна быть не меньше 19 242 рублей. Важно проверить, у всех ли работников зарплата дотягивает до установленной суммы — если нет, нужно подготовить допсоглашения к трудовым договорам о ее увеличении.

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Клерк
Учетная политика

Перечень изменений в учетной политике на 2024 год

Подготовьтесь к применению стандартов бухгалтерского учета в 2024 году и внесите необходимые изменения в учетную политику уже сейчас.

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