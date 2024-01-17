Три важных разъяснения по новым ФСБУ для бухгалтеров в 2024 году

Сделали для вас простые и понятные шпаргалки для работы с ФСБУ в 2024 году.

Где найти сроки полезного использования для основных средств

Согласно ФСБУ 6/2020 в бухгалтерском учете нужно использовать реальные сроки, учитывая ожидаемый период эксплуатации.

Сроки ОС для целей налогового учета следует брать в постановлении Правительства от 01.01.2002 № 1 (письмо Минфина России от 07.02.2023 № 03-03-06/1/9710).

Надо отметить, что в ФСБУ 6/2020 нет правила о пересмотре этого срока по результатам реконструкции или модернизации, сделать это можно только в конце года, если он больше не соответствует условиям использования объекта.

Как посчитать стоимость ОС для налога на имущество

Налогом на имущество по среднегодовой стоимости облагается недвижимость, которая числится на балансе компании как основные средства и которая не включена в региональный «кадастровый перечень».

Значение имеет остаточная стоимость, которую формируют по правилам бухгалтерского учета, утвержденным в учетной политике организации. В письме от 31.10.2023 № 07-01-09/103824 Минфин объясняет, что ОС в бухучете нужно учитывать по нормам ФСБУ 6/2020. Остаточная стоимость, которая идет в декларацию, тоже рассчитывается по нормам этого стандарта.

Как амортизировать неотделимые улучшения в арендованные ОС

Срок амортизации в налоговом учете равен периоду действия договора аренды.

При составлении бухгалтерского учета необходимо ориентироваться на нормы ФСБУ 6/2020. По нему элементы амортизации объекта ОС подлежат проверке на соответствие условиям использования объекта. При этом начисление амортизации прекращается с момента списания объекта с бухучета.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 11.09.2023 № 03-03-06/1/86520.

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