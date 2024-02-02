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🔥 Целый день живого общения с коллегами со всей страны и экспертами на конференции «Клерка»

Как ни крути, но главными секретами делятся с глазу на глаз. Мы это понимаем, поэтому проводим IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка» очно! У вас будет возможность обменяться опытом с коллегами, познакомиться с экспертами и задать им любые вопросы.
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🔥 Целый день живого общения с коллегами со всей страны и экспертами на конференции «Клерка»
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Время от времени каждый специалист переживает период застоя, испытывает чувство, как будто он находится в вакууме. Вокруг много людей, разной информации, но ни книги, ни курсы не помогают выйти на новый профессиональный уровень. 

Единственная возможность изменить ситуацию — окунуться в сообщество единомышленников, специалистов, которые понимают ваши проблемы. Возможно, кто-то из них уже сталкивался с чем-то похожим и готов дать совет. 

Проведите целый день в кругу таких же профессионалов на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».

Одна из главных фишек очной конференции — это нетворкинг, возможность вживую обменяться мнениями, пообщаться с коллегами и экспертами. Вам не нужно писать в чаты или на форумы, чтобы получить советы других специалистов — спросите их на месте.

Если хотите разобраться в теме от А до Я, учитывая все нюансы и подводные камни, то вам точно нужно выбирать очное участие.

В таком формате у вас будет много разных возможностей, чтобы дойти до самой сути. Не поняли что-то во время лекции — задайте после нее спикеру вопрос, появились какие-то сомнения — дождитесь кофе-брейка и там обсудите информацию с другими участниками или с самим спикером лично. После конференции вы настолько уверено будете разбираться в теме, что советов будут просить уже у вас.

Что такое IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка»?

Это масштабное мероприятие, которое пройдет 14 марта 2024 года. На нем соберутся профессионалы и новички в бухгалтерии со всей страны: бухгалтеры, аутсорсеры, собственники бизнеса, индивидуальные предприниматели, аудиторы и консультанты.

Место проведение: г. Москва, Новоданиловская наб., 6, корп. 2, Бизнес отель Пальмира.

Вы узнаете обо всех изменениях в бухгалтерском и налоговом учете. О них расскажут ведущие эксперты и ответят на ваши вопросы. Поймете, как работать по новым правилам, чтобы избежать налоговых проверок и штрафов. Предотвратите критические ошибки и неверные решения, обезопасив бизнес.

Что будет в программе?

Эксклюзивные выступления с уникальной экспертизой от опытных специалистов.

Приглашенные спикеры раскроют для вас важные аспекты ведения бизнеса, расскажут, как работать в новых реалиях:

  • Годовая бухгалтерская отчетность.

  • Главные изменения с 2024 года в налоговом законодательстве.

  • Требования к оплате труда в 2024 году с учетом разъяснений Конституционного Суда.

  • Новые претензии ФНС.

Кто выступит

Мы пригласили лучших спикеров — ведущих экспертов и практиков страны.

Многие из них уже знакомы вам по нашим вебинарам или курсам. Мы приглашаем только проверенных спикеров, которых любят и ценят бухгалтеры.

Только посмотрите, какие отзывы наши участники оставили о прошлом мероприятии:

Вы можете выбрать удобный формат и тарифы участия в Конференции. Приехать на мероприятие лично. В стоимость билета входит:

  • посещение конференции;

  • презентации и материалы спикеров;

  • кофе-брейки;

  • запись конференции;

  • розыгрыш призов и подарки;

  • фотоотчет;

  • раздаточный материал;

  • сертификат участника в электронном виде.

Смотреть программу

Не получается приехать лично? Тогда участвуйте онлайн! Вы сможете не только посмотреть трансляцию, но и задать вопросы в чате и получите полную запись конференции.

Ждем вас 14 марта. Проведите этот день вместе с нами!

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