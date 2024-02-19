ФСБУ в 2024 году всех запутали. Как работать бухгалтеру: разбираемся с экспертами

Мы знаем, насколько сложным стал сегодня бухучет, разделяем вашу боль и прилагаем все усилия, чтобы сделать вашу рабочую рутину легче и продуктивнее. Главная проблема для всех бухгалтеров — сложные формулировки ФСБУ, которые сводят с ума. С 2022 года, как стали обязательными первые ФСБУ, мы регулярно в подписке Клерк.Премиум разъясняем порядок работы с ними, разбираем сложные вопросы, консультируем и обучаем правильно применять стандарты в учете.
Посмотрите, что мы успели включить в подписку по теме ФСБУ с начала года.
📑Разборы и мини-курсы
Как определить стоимость ОС, которое приобрели не за деньги — разобрали понятие справедливой стоимости и порядок учета основных средств и капвложений.
Как заполнить годовую отчетность-2023 при лизинге по шагам. Разница между налоговым и бухгалтерским учетами — разобрали по шагам, как отразить в учете и отчетности лизинговое авто. Кстати, этот разбор мы готовили по заказу нашего пользователя. Вы тоже так можете. Просто напишите нам здесь.
📝Мини-курсы с тестами для самопроверки
Топ-10 ошибок в годовой отчетности: аудитор рассказывает, как избежать — разобрали ошибки по внедрению и применению ФСБУ, их влияние на отчетность и способы исправления.
Изменения в налоговом законодательстве — 2024 — разобрали, какие изменения нужно учесть в учете НМА и капвложений в новом году.
Что перестроить в бухучете, чтобы перейти на ФСБУ 14/2022 Нематериальные активы — разобрали, какие операции нужно провести, чтобы отразить последствия перехода на стандарт в учете и отчетности.
🎓Вебинары
Пополнили копилку записями вебинаров:
Бухотчетность за 2023 год, ФСБУ и учетная политика 2024: инструкции от аудитора.
Новый ФСБУ! Важные изменения из-за ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».
В каталоге записей вы найдете подборку из 66 вебинаров по теме ФСБУ. Переходите по ссылке, смотрите подборку, выбирайте нужное.
👨🎓Онлайн-курс
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