Что такое Инкотермс и как в нем разобраться бухгалтеру

Доставка большинства международных грузов оформляется и проходит по правилам Инкотермс. Существует 11 базисных условий провоза товаров по этой системе. Даем ликбез для бухгалтера, как разобраться с правилами международной торговли в 2024 году.

Инкотермс — это правила перевозок товаров в международной торговле, в них отражаются условия поставки: кто организует доставку, каким способом будет отправлен товар, кто отвечает за страховку и т. д. Действующая редакция — Инкотермс-2020.

Детали перевозки обычно не прописывают в договоре по отдельности, а фиксируют в формате устойчивых базисов — сочетаний 3 букв, которые включают в себя всю необходимую информацию.

Это удобно, так как контракт нужен не только продавцу и покупателю, но и посредникам: логистам, таможенникам, налоговым инспекторам и т. д. Не все из них говорят на языках продавцов и покупателей, поэтому условные знаки являются оптимальным решением.

Как кодируются правила поставки? Что за три буквы такие?

Правила в Инкотермс разбиты на 4 группы, а всего кодов 11.

4 группы правил Инкотермс: E, F, C, D. Они отличаются рисками и обязанностями, которые на себя берет продавец.

Группа Е. Обязанность продавца — отгрузка товара, за все остальное отвечает покупатель, в том числе несет риски при доставке.

Группа F. Продавец провозит товар через таможню своей страны и отвечает за погрузку на транспортное средство, арендованное покупателем. Покупатель отвечает за доставку и прохождение таможни на своей территории.

Группа C. Продавец отвечает за организацию доставки до передачи продавцу и сам ее оплачивает, риски при доставке также лежат на продавце. Он страхует товар за свой счет, но в пользу покупателя.

Группа D. На продавце лежит полная ответственность за логистику товара — от его склада, до пункта выдачи, где товар заберет покупатель. Риски и страхование груза продавец берет также на себя.

Теперь посмотрим, какие 11 видов кодировок предусмотрены в Инкотермс. Первая буква — это и есть код группы, по нему определяют основные условия доставки. Бухгалтеру по ВЭД стоит разбираться в этих обозначениях.

EXW

Продавец передает товар покупателю на своем складе.

Покупатель сам забирает груз, перевозит его, проходит иностранную и внутреннюю таможню, оформляет разрешительные документы и разгружает товар на месте.

FCA

Продавец оплачивает таможенную пошлину на вывоз, отгружает товар перевозчику, которого нанял покупатель, и закрепляет этот факт в документах.

Покупатель организует доставку в свою страну, оплачивает таможенную пошлину на ввоз и разгружает товар.

FAS

Продавец уплачивает таможенные пошлины на вывоз, доставляет груз к судну покупателя.

Покупатель заключает договор с морским перевозчиком, погружает товар, оплачивает доставку, таможенные пошлины и разгрузку.

FOB

Продавец уплачивает таможенные пошлины на вывоз, доставить и погрузить на судно товар.

Покупатель осуществляет доставку, оплачивает таможенные процедуры и пошлины, разгружает товар.

CFR

Продавец оплачивает таможенные процедуры и пошлины на вывоз, грузит товар на судно, доставляет в порт покупателя.

Покупатель организует и оплачивает выгрузку контейнеров с судна, вывоз товара из терминала порта и таможенные пошлины на ввоз.

CIF

Продавец страхует груз, уплачивает таможенные процедуры, грузит товар на судно, организует и оплачивает его доставку.

Покупатель оплачивает таможенную пошлину за ввоз, разгружает товар.

CIP

Продавец отвечает за страхование груза и доставку покупателю. Он оплачивает таможенные процедуры на вывоз и отгружает товар на транспортное средство.

Покупатель оплачивает таможенный взнос на ввоз и разгружает товар.

CPT

Продавец оплачивает таможенные процедуры на вывоз, передает товар перевозчику, отвечает за доставку покупателю.

Покупатель должен только оплатить внутренние таможенные процедуры и разгрузить товар.

DAP

Продавец отвечает за оплату таможенных пошлин на вывоз и доставку товара в пункт назначения.

Покупатель оплачивает таможенные процедуры на ввоз и разгружает товар.

DPU

Продавец оплачивает таможенные процедуры на вывоз, осуществляет доставку в пункт назначения, разгружает товар.

Покупатель оплачивает таможенные пошлины на ввоз.

DDP

Продавец отвечает за оплату таможенных пошлин на вывоз и доставку товара в пункт назначения.

Покупатель должен оплатить расходы на таможенном терминале, задекларировать товар и уплатить таможенную пошлину, разгрузить товар.

Какой вариант поставки выбрать российским покупателям?

Если вы новичок в международной торговле, то ваш вариант — поставка по правилам группы группы D, так как большая часть забот в них ложится на плечи продавца. При этом сам же продавец диктует условия и вам приходится полагаться на то, что он верно оформит все документы и вообще выполнит условия контракта. За продавцом выбор логистики, а значит перевозчика и маршрута, вы не сможете повлиять на эти условия.

Более уверенному импортеру подойдут базисы EXW, FCA, FAS, FOB — вы сможете самостоятельно организовать доставку, выбрать подходящие и наиболее выгодные условия перевозки.

Если вы берете кредит под сделку, то лучше остановить свой выбор на DAP, DPU или DAT. Банки с большей вероятностью одобрят заем, когда будут уверены в прозрачности сделки.

Как бухгалтеру разобраться с правилами международной торговли в 2024 году

Несмотря на то, что большое количество международных компаний покинуло российский рынок, работа с иностранными поставщиками не остановилась — просто сменились партнеры и логистические маршруты. От торговли с Европой и США напрямую, бизнес перешел к схемам с параллельным импортом или экспорту/импорту с такими странами как Китай, Индия, Иран, ОАЭ, увеличился объем сделок со странами ЕАЭС.

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