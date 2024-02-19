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Обучение для бухгалтеров

Четыре новых повода пройти обучение на «Клерке»

Из-за постоянных изменений (в 2024 году начали действовать более 300 поправок для бухгалтеров) и требований по профстандарту, бухгалтеру необходимы: «корочка», подтверждающая квалификацию и онлайн-обучение в режиме нон-стоп. Мы объединили приятное с полезным в Центре обучения «Клерка», где уже 5 лет бухгалтеры учатся с удовольствием, без отрыва от работы
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Четыре новых повода пройти обучение на «Клерке»

За 5 лет работы ЦОКа мы выпустили более 10 000 слушателей курсов и вебинаров. Онлайн-образование для бухгалтеров — это большая ответственность, ведь вы слушаете и смотрите наши курсы и потом применяете полученные знания на практике. От качества образования, которое мы даем, зависит качество вашей работы.

Поэтому особое внимание мы уделяем запросам наших студентов и постоянно совершенствуем и актуализируем курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Напомним, что мы работаем по образовательной лицензии, наши программы соответствуют не только стандартам Минобразования, но и профстандартам.

За последний месяц мы внедрили 4 улучшения, которые точно придутся вам по вкусу. 

Улучшение 1. Тренинги для тех, кому нужна чистая практика  

Что такое тренинг? Мы приглашаем экспертов-практиков (они хорошо знакомы вам по другим нашим обучающим продуктам — вебинарам и курсам) на онлайн-встречу. Во время эфира спикер подробно рассказывает, например, особенности заполнения РСВ или 6-НДФЛ, показывает наглядно, какие данные и куда вписывать и объясняет почему. Говорит о недавних изменениях и как они повлияли на заполнение отчета.

Участники тренинга могут задавать вопросы в чате прямо во время эфира и спикер на них ответит. Поможет разобрать и какую-то конкретную ситуацию, например, принят иностранный сотрудник — гражданин Вьетнама, как заполнить отчет по начисленным ему доходам? Какие коды в форме ЕФС-1 использовать?

Вот посмотрите, это только часть вопросов, которые задавали участники тренинга Изменения в 6-НДФЛ и новый порядок заполнения РСВ.

А вот как выглядит сам тренинг — на слайдах наглядно все расписано, также лектор демонстрировала экран с 1С, где пошагово показывала заполнение отчетов в программе. Саму лекцию участники могут скачать также в виде конспекта.

Скоро пройдет очередной тренинг «Заполняем КУДиР и декларацию по УСН по-новому. Тренинг на примерах» со звездой «Клерка» — Надеждой Камышевой, ведущим экспертом ЦОКа и сервиса Клерк.Консультаций, которая дала уже сотни тысяч консультаций бухгалтерам по всей России (Надежда с «Клерком» буквально с его основания, когда наш портал начал свою работу, как форум в помощь бухгалтеру), она также успешно ведет курсы и вебинары.

Тренинги — это эксклюзивный контент, который доступен только подписчикам Клерк.Премиум. Подписка — это способ получить доступ к онлайн-обучению (вебинары, онлайн-курсы, мини-курсы, тренинги), статьям-разборам нововведений, безлимитным консультациям, а также другим полезным материалам и инструментам для бухгалтера, кадровика и предпринимателя.

Улучшение 2. Новые модули в курсах по бухгалтерии для маркетплейсов и аутсорсингу

Мы постоянно актуализируем наши курсы. Как только выходят изменения в НК, ТК, новые разъяснения ФНС и Минфина, обновляются формы отчетов и т.д., мы записываем новые лекции и дополняем / обновляем конспекты к модулям обучения.

С начала года мы существенно доработали два популярных курса.

Бухгалтер маркетплейса

Кураторы внимательно следят за вашими вопросами и пожеланиями под лекциями и в чате потока. По запросам мы формируем в том числе новые модули курсов.

Например, по курсу, который обучает бухгалтеров работе с маркетплейсами, было много вопросов о том, как проводить документы и расчеты в 1С с разными площадками для селлеров с разными системами налогообложения — ОСНО, УСН доходы-расходы или УСН доходы.

Вы просили — мы сделали. Теперь в курсе добавился развернутый модуль по налоговому учету:

В каждой лекции буквально по шагам дается инструкция, как переносить данные в программу, начиная с отгрузки товаров и заканчивая отчетами маркетплейса и выписками банка.

На все дополнительные вопросы обучающихся преподаватели отвечают на онлайн-встречах со студентами.

Бухгалтер на аутсорсе: полный мануал для выхода из найма

Это курс для тех, кто устал работать «на дядю» и теперь хочет начать собственное дело. Мы пригласили в качестве преподавателей практиков — руководителей аутсорсинговых компаний, которые уже успешно ведут свой бизнес.

Скажете, не страшно ли им обучать конкурентов? Конечно, нет, ведь рынок аутсорсинга очень большой, найти клиентов и работать с прибылью вовсе не проблема. Главное, правильно организовать работу, не погружаться с головой в операционку и грамотно выстраивать отношения с сотрудниками и клиентами. Всему этому и учим на курсе.

Что мы добавили в курс: блок про выбор аутсорсером формы собственности бизнеса и системы налогообложения. Конечно и до этого мы рассказывали студентам о том, как начать бизнес, но в этом блоке информация дана более развернуто, по вашим просьбам.

Недавно очередной поток закончил обучение на курсе по аутсорсингу и нам было приятно получить ваши положительные отзывы:

Напоминаем, что на всех наших курсах повышения квалификации или профессиональной переподготовки вы не просто получает знания, но еще и их подтверждение — официальный документ (удостоверение или диплом), который заносится в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

Улучшение 3. Увеличили количество онлайн-встреч с преподавателями

В курсе проходит минимум две встречи с преподавателями за время обучения. Дополнительно связь с ними можно поддерживать через кураторов в чате. Мы добавили онлайн-встречи, потому что расширяем курсы, информации становится больше, как и вопросов и тем для обсуждения.

«Клерк» заботиться о том, чтобы вы все могли задать свои вопросы преподавателям и получить на них ответы. Если даже он не успеет ответить всем, то позже кураторы пришлют письменные ответы преподавателя вам в чат или на почту. Кстати о кураторах у нас тоже есть хорошие новости.

Улучшение 4. Новый уровень заботы о слушателях

Увеличилось не только количество лекций и онлайн-встреч, мы также расширили штат кураторов курсов и теперь в чатах вы быстрее получите ответы на вопросы, в том числе по технической поддержке или по вопросам документов.

У нас появилось больше сотрудников, отвечающих за подготовку и отправку дипломов и удостоверений. Теперь оригиналы документов окажутся у вас в разы быстрее.

Мы обновили оформление топовых курсов и работаем над остальными — сделали таблицы, скрины, иллюстрации к ним в улучшенном качестве, обновили и добавили ссылки на нормативные акты, дополнили лекции образцами и бланками, которые вы запрашивали.

Кстати, мы еще создали новый сервис Клерк.Консультаций. О нем мы подробнее расскажем в другом посте — подпишитесь на блог «Клерка» и следите за публикациями.

Если у вас есть пожелания по улучшению наших курсов, подписки Клерк.Премиум, других продуктов «Клерка» вы можете написать их в комментариях к этому посту или отправить на почту kurator@klerk.ru.

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