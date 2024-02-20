Тайный покупатель: «Клерк» проверил собственный сервис экспертных консультаций

Мы дали одному из наших пользователей секретное задание — проверить, как работает сервис Клерк.Консультации. Пройти все шаги, начиная от оплаты и заканчивая получением ответа от эксперта. Получилось интересное расследование.

Недавно мы запустили обновленный сервис Клерк.Консультаций — современный дизайн, удобный и понятный интерфейс, все очень лаконично. При этом есть возможность задать вопрос анонимно (его будут видеть только эксперты и вы, но не другие подписчики сервиса), легко искать нужную информацию в базе вопросов и ответов через поиск или прямо по темам.

Нам хотелось убедиться, что сервис работает как надо, а заодно проверить, как наши эксперты встречают новичков — как быстро отвечают на вопросы, насколько полный дают ответ, дают ли ссылку на нормативку и т.д.

Мы написали одному из наших подписчиков Вадиму — он не очень давно зарегистрирован на сайте и больше читает статьи и новости, чем оставляет комментарии. Тем не менее, как-то Вадим написал, что занимается аутсорсингом и главный редактор вспомнил о нем, когда возник вопрос — кому поручить проверку.

Я был заинтригован, когда мне в личку пришло предложение стать тайным покупателем. Вот, когда я пиццу заказываю, мне все время предлагают сделать пару фото и ответить на несколько вопросов анкеты за бонусы. Но тут все гораздо серьезнее. С другой стороны — такой вызов профессиональный, взять и дать оценку консультациям, когда я сам ими занимаюсь. В общем я с удовольствием согласился. — комментирует Вадим участие в нашем небольшом эксперименте.

Итак, Вадим подключил разовую консультацию (да, так можно) и сделал скрины на всех шагах.

После перехода на страницу с консультациями, сервис предлагает ему выбрать вариант подписки.

Выбираем разовую консультацию и вариант оплаты через СБП:

Ура, консультация оплачена. Попадаем на страницу сервиса, где теперь доступна возможность задать вопрос.

Обратите внимание в этом личном кабинете есть также доступ к базе вопросов и ответов других пользователей, которые не отметили свои вопросы, как анонимные. Это значит, что можно зайти почитать ответы экспертов на другие темы.

Внимание! При подключении только разовой консультации доступ к базе не будет открыт, его получат те, кто подписался на месяц или год консультаций или подключил подписку Клерк.Премиум с консультациями.

Меня заинтересовала возможность заглянуть в другие консультации — а вдруг я найду ответы и на другие свои вопросы. К сожалению дальше заголовка и кусочка вопроса ничего посмотреть не смог (особенности подписки). Должен отметить, что очень много вопросов, которые мне показались довольно простыми, даже элементарными. Сначала не мог понять — зачем задавать их в платном сервисе, есть ведь тот же форум или телеграм-канал*, которые я тоже часто посещаю. А потом догадался — если ты задашь такой вопрос просто в интернете, то неизвестно какую реакцию получишь, может помогут, а может коллеги засмеют, а вдруг начальник тоже один с тобой канал читает и решит, что ты некомпетентный работник? А здесь эксперт не станет оценивать уровень профессиональной подготовки — просто ответит на вопрос.

*Мы уточнили — Вадим говорит о канале Красный уголок бухгалтера (прим.ред.)

Пора написать свой вопрос. У Вадима недавно появился новый клиент на удаленке — из Карелии, как раз оформляли с ним патент, поэтому наш тайный покупатель решил задать вопрос именно про ПСН, да еще и по далекому от столицы региону.

Нажимаем кнопку задать вопрос и переходим в форму. Именно тут внизу можно поставить галочку об анонимности вопроса. А еще, при необходимости, прикрепить файлы.

Вопрос готов, отправляем его экспертам. Появляется надпись:

Ок, ждем и время, конечно засекаем. Вопрос создан в 19.47, через 14 минут эксперт уже назначен (повезло, им стала Надежда Камышева — главный эксперт «Клерка» и всея консультаций). Ждем ответа. В 20.23 пришло оповещение об ответе.

А вот и сам ответ:

Порадовала скорость, с которой был назначен эксперт и дан ответ. Но еще приятнее, что эксперт приложила выдержку из закона (мне пришлось в нем покопаться из-за нового клиента и повникать в региональные особенности патента, я мог бы сэкономить время, получив нужную информацию буквально на блюдечке). — комментирует Вадим.

Мы попросили Вадима честно оценить сервис Клерк.Консультаций и дать нам советы — как сделать его еще лучше. Вот что он отметил:

Плюсы:

Простой интерфейс, легко ориентироваться.

Можно посмотреть другие вопросы и ответы, жаль что это не работает при подписке на разовую консультацию.

Эксперт быстро подключается к решению вопроса, отвечает по существу, дает выдержку из регионального закона.

Есть возможность задать вопрос анонимно.

В целом благоприятное впечатление от сервиса.

Минусы:

После оплаты перекинуло не сразу в ЛК консультаций, а на страницу с заказами, не сразу сориентировался, как вернуться обратно.

Хочется больше возможностей в редакторе, например, самые простой инструментарий — выделение жирным, курсивом, подчеркивание и т.п. Например, чтобы выделить что-то в тексте вопроса жирным — на чем нужен акцент. Но, думаю, разработчики еще об этом позаботятся.

Редакция «Клерка» благодарит Вадима за участие в эксперименте и дарит ему месяц бесплатных консультаций от наших экспертов. От вас мы тоже ждем обратную связь — пишите и делитесь с нами в комментариях, чего вам не хватает в Клерк.Консультациях?