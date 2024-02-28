Все изменения для бухгалтера по зарплате в 2024 году и как с ними работать

Бухгалтер по зарплате занимается только своим участком чаще в крупных компаниях, на производстве, в холдингах. В малом и среднем бизнесе часто за расчет зарплаты отвечает главный бухгалтер в одном лице или с помощниками в части первички.
Это один из самым ответственных участков учета. При этом специалисту сложно следить сразу за всеми изменениями, тем более, что в 2024 году в силу вступило более 20 изменений, касающихся расчета зарплаты и других доходов сотрудников. Отдельную сложность представляют иностранные работники, по ним и правила расчета налогов и взносов особые и штрафы за неверное оформление и выплаты огромны.
Чтобы облегчить поиск и систематизацию нужной информации мы сделали подборку из курсов, разборов и вебинаров, которые помогут бухгалтеру освежить знания и разобраться в новых правилах 2024 года.
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📑Разборы и мини-курсы
Как провести индексацию окладов в 1С в 2024 году: пошаговая инструкция — разобрали цели индексации и на примерах показали, как провести индексацию в 1С:ЗУП.
Компенсация за неиспользованный отпуск в 2024 году: как правильно посчитать дни — на примерах разобрали, какие периоды включаются в стаж для отпуска, и в какой пропорции надо рассчитывать дни отпуска для компенсации.
Могут ли доначислить НДФЛ на зарплату в конвертах в 2024 году — разобрали, какой штраф грозит за выплаты в конверте и что делать, если работодатель пытается переложить налоговую ответственность на вас.
Работа в выходной: можно ли «поменять» отгул на двойную оплату — разобрали, как оплачивается работа в выходной день и можно ли заменить отгул на двойную оплату.
🎓Предстоящие вебинары и записи
14 марта Новые правила по налогам, учету, кадрам и зарплате – 2024
27 марта Налоговые риски в «зарплатных» налогах: как проверяют НДФЛ и взносы
Запись вебинара Отпуск и отпускные: что нужно знать бухгалтеру и кадровику
Запись вебинара Увольнение сотрудника: актуальные вопросы для бухгалтера и кадровика
Запись вебинара Как вести расчеты с сотрудниками и учредителями без ошибок?
Запись вебинара Изменения в 6-НДФЛ и новый порядок заполнения РСВ
В каталоге записей вы найдете еще более 20 вебинаров, которые пригодятся в работе бухгалтера по зарплате. Переходите по ссылке и выбирайте нужное.
👨🎓Онлайн-курс
В 2024 году вступило в силу более 20 изменений, которые должен знать и учитывать в работе каждый бухгалтер по расчету зарплаты, в том числе по дистанционным работникам, в уплате страховых взносов, удержании НДФЛ и расчете пособий, оплате командировок и т.д. Вы сможете разобраться во всех тонкостях изменений на курсе Зарплата и зарплатные налоги-2024.
О том, что надо делать иначе в 2024 году, расскажет топовый лектор России по начислению и налогообложению заработной платы Елена Воробьева. Отдельно онлайн-курс стоит сейчас
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Новые правила по налогам, учету и зарплате.
Отчетность по новым правилам в 2024 году.
Массовые изменения в ЕФС-1.
Как защититься от претензий налоговой.
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