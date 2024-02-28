Все изменения для бухгалтера по зарплате в 2024 году и как с ними работать

У каждой организации есть риск столкнуться с претензиями СФР за неправильный расчет пособий или получить повестку в суд за нарушение ТК РФ по оплате труда. Поэтому бухгалтеру по зарплате нужно постоянно держать руку на пульсе (как бы банально не звучало) текущих изменений и постоянно учиться. Поможем вам не отставать от коллег в знаниях.

Бухгалтер по зарплате занимается только своим участком чаще в крупных компаниях, на производстве, в холдингах. В малом и среднем бизнесе часто за расчет зарплаты отвечает главный бухгалтер в одном лице или с помощниками в части первички.

Это один из самым ответственных участков учета. При этом специалисту сложно следить сразу за всеми изменениями, тем более, что в 2024 году в силу вступило более 20 изменений, касающихся расчета зарплаты и других доходов сотрудников. Отдельную сложность представляют иностранные работники, по ним и правила расчета налогов и взносов особые и штрафы за неверное оформление и выплаты огромны.

Чтобы облегчить поиск и систематизацию нужной информации мы сделали подборку из курсов, разборов и вебинаров, которые помогут бухгалтеру освежить знания и разобраться в новых правилах 2024 года.

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В 2024 году вступило в силу более 20 изменений, которые должен знать и учитывать в работе каждый бухгалтер по расчету зарплаты, в том числе по дистанционным работникам, в уплате страховых взносов, удержании НДФЛ и расчете пособий, оплате командировок и т.д. Вы сможете разобраться во всех тонкостях изменений на курсе Зарплата и зарплатные налоги-2024.

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