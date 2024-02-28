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ВЭД

За какие нарушения ВЭД бухгалтер может получить штраф

Компании и ИП, которые работают с валютой, обязаны соблюдать правила валютного контроля. В противном случае владельцы бизнеса будут обязаны заплатить штраф от 75% до 100% от суммы сделки. Если виновник — отечественная фирма, то ответственность вместе с директором несет и бухгалтер.
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За какие нарушения ВЭД бухгалтер может получить штраф
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Послабления действуют только в тех случаях, когда правила были нарушены из-за зарубежных санкций, но и этот факт еще придется доказать.

Что такое валютный контроль

Валютный контроль — это своего рода учет всех транзакций между российской компанией и зарубежным контрагентом. Все валютные операции отслеживает банк, через который производится платеж. Правила этой процедуры закреплены в законе.

Банк должен проверять все сделки, которые проводятся в валюте иностранного государства, а также платежи в российских рублях, если партнер — компания-нерезидент РФ. 

За что можно получить штраф

Мы выбрали 2 самые частые причины нарушения законодательства.

Контрагент просрочил платеж и выслал деньги позже, указанной в договоре даты. 

При переводе средств обе стороны обязаны учитывать установленные сроки оплаты. Если платеж поступает позже зафиксированного в договоре срока, то это считается нарушением закона. Однако к ответственности вас привлекут, только если деньги не будут переведены на счет по истечении 45 дней от даты, указанной в соглашении. 

Для контрактов с суммой от 600 тыс. рублей штраф составит 1/150 ключевой ставки ЦБ от суммы сделки за каждый день просрочки или от 3 до 10% от суммы контракта в рублях (5-30% если речь о валютном контракте или займе).

Организация вовремя не предоставила нужный пакет документов.

Российская компания обязана в течение 15 рабочих дней после поступления платежа передать банку предписанный пакет документов, иначе он заблокирует перевод денег на ее счет. Передать нужно номер контракта и документы, по которым пришла оплата.

Размер штрафа за нарушение сроков сдачи: 

ИП или компания — 40-50 тыс. руб. при первом нарушении, 120-150 тыс. руб. при повторном.

Руководитель ООО — 4-5 тыс. руб. при первом нарушении, 12-15 тыс. руб. при повторном.

В КоАП указано, что штраф накладывается на должностное лицо. Как правило, это руководитель компании, но если, например, должностной инструкцией закреплено, что за подготовку и направление в банк документов по валютному контролю отвечает главбух, то штраф могут выставить ему.

Как обезопасить себя от штрафов

Несмотря на то, что большое количество международных компаний покинуло российский рынок, работа с зарубежными поставщиками не остановилась. Большинство сделок по-прежнему проходит в валюте. Чтобы избежать штрафов и административной или уголовной ответственности за нарушение валютного контроля, бухгалтер должен хорошо разбираться в законодательстве и обладать актуальными знаниями. Специально для этих целей мы создали курс «Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2024 году».

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ВЭД

За какие нарушения ВЭД бухгалтер может получить штраф

Компании и ИП, которые работают с валютой, обязаны соблюдать правила валютного контроля. В противном случае владельцы бизнеса будут обязаны заплатить штраф от 75% до 100% от суммы сделки. Если виновник — отечественная фирма, то ответственность вместе с директором несет и бухгалтер.

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